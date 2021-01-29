Xuất viện được 8 ngày và cách ly tại nhà, bé gái 8 tuổi được đưa ngược trở lại Bệnh viện dã chiến Củ Chi do tái dương tính Covid-19.

Cụ thể, ngày 27/12/2020, bé gái nói trên (quốc tịch Việt Nam) cùng gia đình nhập cảnh vào sân bay Tân Sơn Nhất. Sau đó, bé được đưa đi cách ly và điều trị Covid-19 ở Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Đến ngày 20/1/2021, bé được xuất viện và cách ly tại căn hộ trong cao ốc M. trên địa bàn TP. Thủ Đức với thời gian 14 ngày theo quy định. Tuy nhiên, chỉ 8 ngày sau, bé có kết quả dương tính Covid-19 ở cả 2 lần xét nghiệm.



Bé gái 8 tuổi tái dương tính Covid-19 - Ảnh minh họa: Internet

Chia sẻ trên Tuổi Trẻ Online ngày 29/1, ông Trương Thanh Trung – Phụ trách và điều hành Phòng Y tế TP.Thủ Đức xác nhận thông tin bé gái 8 tuổi tái dương tính với Covid-19 sau 8 ngày xuất viện. Ông Trung cho biết, trong ngày 28/1, bé gái cùng mẹ ruột đã được chuyển về bệnh viện Dã chiến Củ Chi để cách ly và điều trị.

Cùng ngày, cơ quan chức năng đã cho phong tỏa tầng 19 của cao ốc M. nơi ở của bé gái sau khi xuất viện. Đồng thời, tiến hành khử trùng và lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người dân sinh sống chung tầng.

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