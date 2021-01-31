5 con giáp được thần Tài gõ cửa, lương thưởng 'ngút trời' trong tháng 2

Mở màn tháng 2, người tuổi Dậu đã gặp ngay vận may ập đến. Chưa bước chân ra khỏi cửa, con giáp may mắn này đã nhận ngay tin vui lớn. Suốt cả tháng, người tuổi Dậu liên tục nhận được hầu bao, tiền tài đến từ nhiều nguồn thu nhập bất ngờ tăng lên gấp bội. Đặc biệt là lương thưởng được xếp vào hàng cao ngất ngưỡng khiến ai cũng ghen tị.

Vốn lanh lợi, thông minh, lại thêm vận may trong tháng 2 này, người tuổi Tý sẽ mau chóng làm nên cơ đồ của mình. Đây là thời điểm người tuổi Tý có thu nhập tốt, lương thưởng không phải lăn tăn, tiền đếm không xuể trong cả tháng. Với sự may mắn này, người tuổi Tý tiếp tục đầu tư, làm ăn và sẽ thành công lớn.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sẽ có tiền vô như nước trong tháng 2 - Ảnh minh họa: Internet

Bước sang tháng thứ hai của năm 2021, người tuổi Thìn mới thực sự bắt đầu gặp vận may. Tiền tài của con giáp này trước kia chỉ đủ phòng lưng chứ không quá nhiều. Tuy nhiên, đến tháng 2 này thì cuộc đời của người tuổi Thìn sẽ bước vào một ngả rẽ khác, tiền vô như nước, tiêu hoài không hết, cả tháng không phải lo chuyện tiền bạc.

Tuổi Ngọ

Đây là con giáp được nhận xét là có số hưởng lộc trời suốt cả năm. Đặc biệt, tháng 2 này, người tuổi Ngọ sẽ phải chuẩn bị tinh thần đón nhận niềm vui phát tài phát lộc, vận may bao quanh. Trong thời gian này, người tuổi Ngọ dùng tiền để đầu tư, xây nhà, chi tiêu hay làm bất cứ điều gì cũng đều hanh thông, thuận lợi, thậm chí còn sinh lời lớn.

Người tuổi Ngọ chuẩn bị đón niềm vui mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Giữa tháng 2 dương lịch, con giáp này chính thức bước vào năm tuổi của mình. Tuy nhiên, điều này không có gì đáng lo lắng, bởi vận mệnh tài lộc của người tuổi Sửu theo tử vi mới nhất vẫn rất tốt. Ngay đầu tháng, con giáp này đã “vấp phải cục vàng”, tiền bạc cứ thế ùa vào túi, cả tháng phải tốn công suy nghĩ chi tiêu làm sao cho hết tiền.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho bạn đọc.