Đúng ngày mai, thứ Hai 8/2/2021: 4 con giáp được thần Tài chốt sổ, 'nằm duỗi mà ăn', tình duyên viên mãn

Thời điểm phát tài của người tuổi Dậu trong hôm nay là vào buổi sáng sớm và buổi trưa. Chính vì vậy, ngay từ lúc đồng hồ chuyển sang ngày mới, người tuổi Dậu hãy nhanh chóng chuẩn bị tinh thần đón nhận tài lộc của trời ban. Trong hôm nay, dù làm gì thì Dậu cũng sẽ gặp may nhờ có quý nhân tương trợ. Giáp Tết, trong khi nhiều người lo lắng chạy đôn chạy đáo để có một cái Tết sum vầy thì Dậu chỉ cần ngồi yên mà tận hưởng tài lộc tự tìm tới.

Theo tử vi 12 con giáp, thu nhập lớn của tuổi Tuất chắc chắn sẽ đến ngay trong ngày đầu tuần. Có thể đó sẽ là thu nhập từ công việc chính, hoặc công việc phụ. Ngoài ra cũng có thể là một khoản tiền thưởng “nóng” dành cho sự chăm chỉ, cần cù của Tuất trong những ngày gần cuối năm. Về đường tình duyên, Tuất sẽ nhận được bất ngờ từ nửa kia của mình trong hôm nay.

Tuổi Tuất sẽ có bất ngờ về tình duyên trong hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Những ngày vừa qua, người tuổi Mùi đã phải làm việc cật lực để có một cái Tết sung túc, ấm no. Và đây chính là thời điểm Mùi được nhận về cho mình những thành quả xứng đáng. Khoản tiền khá lớn sẽ “đổ ập” vào ví của con giáp tuổi Mùi, nhờ đó con giáp này sẽ khá thong thả cho việc chi tiêu, mua sắm cho ngày Tết. Thậm chí, hết Tết thì Mùi vẫn chưa phải lo đi kiếm tiền.

Ví tiền của tuổi Mùi sẽ được lấp đầy trong hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tí

Trước đây, tình duyên của người tuổi Tí dù không phải lận đận, nhưng vẫn chưa thực sự khởi sắc. Tuy nhiên, trong ngày hôm nay, con giáp này sẽ có một sự thay đổi lớn trong đường tình duyên của mình. Không những vậy, những ngày cuối cùng trước khi bước vào năm Tân Sửu 2021, Tí sẽ được thần Tài dẫn lối tới “kho vàng”, tiền tài ập đến bất ngờ, cuộc sống trọn vẹn cả tiền lẫn tình nên người tuổi Tí không cần phải quá lo toan.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm