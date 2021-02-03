Có kết quả xét nghiệm COVID-19 của 3.200 nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất

Tin nóng 03/02/2021 23:49

Tối 3/2, thông tin từ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết đơn vị này đã nhận được kết quả xét nghiệm Covid-19 của 3.200 nhân viên làm việc tại sân bay, do Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh TP.HCM (HCDC) cung cấp.

Kết quả khiến nhiều người “thở phào” khi toàn bộ 3.200 người được lấy mẫu đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Đây là số lượng cán bộ, nhân viên làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tính đến hết ngày 2/2.

Đối với những các cán bộ, nhân viên còn lại đang làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất, HCDC cho biết đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho những người này đến hết ngày 7/2. Công tác lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất được thực hiện một cách cẩn thận với đầy đủ phương tiện bảo quản mẫu, phương tiện phòng hộ cá nhân để đảm bảo an toàn.

xet nghiem covid-19 1
Toàn bộ 3.200 mẫu xét nghiệm của nhân viên sân bay đều âm tính - Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này đang là cao điểm sân bay Tân Sơn Nhất phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp Tết Nguyên đán. Theo kế hoạch, cao điểm trước Tết bắt đầu từ ngày 1 đến ngày 11/2 còn sau Tết là từ ngày 12 đến ngày 21/2.

Hiện nay, để tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang thực hiện đo thân nhiệt đối với toàn bộ hành khách khi đi, đến sân bay. Bên cạnh đó, đơn vị này cũng đã nhanh chóng trang bị thêm dung dịch sát khuẩn; tiến hành vệ sinh, phun khử khuẩn trang thiết bị và các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao thường xuyên.

Có kết quả xét nghiệm COVID-19 của 3.200 nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 2

Bộ Y tế: Thành lập 2 bệnh viện dã chiến tại điểm nóng dịch COVID-19 ở Gia Lai

Bộ Y tế: Thành lập 2 bệnh viện dã chiến tại điểm nóng dịch COVID-19 ở Gia Lai

Liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai, thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã đề nghị khoanh vùng khẩn trương để dập dịch và lên phương án thành lập 2 bệnh viện dã chiến tại tỉnh này.

Xem thêm
Từ khóa:   Việt Nam chống dịch chống dịch Covid-19 cách ly phòng dịch

TIN MỚI NHẤT

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 31 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 41 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 5 giờ 1 phút trước
Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 31 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào