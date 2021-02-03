Có kết quả xét nghiệm COVID-19 của 3.200 nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất

Tối 3/2, thông tin từ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết đơn vị này đã nhận được kết quả xét nghiệm Covid-19 của 3.200 nhân viên làm việc tại sân bay, do Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh TP.HCM (HCDC) cung cấp.

Kết quả khiến nhiều người “thở phào” khi toàn bộ 3.200 người được lấy mẫu đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Đây là số lượng cán bộ, nhân viên làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tính đến hết ngày 2/2.

Đối với những các cán bộ, nhân viên còn lại đang làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất, HCDC cho biết đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho những người này đến hết ngày 7/2. Công tác lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất được thực hiện một cách cẩn thận với đầy đủ phương tiện bảo quản mẫu, phương tiện phòng hộ cá nhân để đảm bảo an toàn.

Toàn bộ 3.200 mẫu xét nghiệm của nhân viên sân bay đều âm tính - Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này đang là cao điểm sân bay Tân Sơn Nhất phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp Tết Nguyên đán. Theo kế hoạch, cao điểm trước Tết bắt đầu từ ngày 1 đến ngày 11/2 còn sau Tết là từ ngày 12 đến ngày 21/2.

Hiện nay, để tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang thực hiện đo thân nhiệt đối với toàn bộ hành khách khi đi, đến sân bay. Bên cạnh đó, đơn vị này cũng đã nhanh chóng trang bị thêm dung dịch sát khuẩn; tiến hành vệ sinh, phun khử khuẩn trang thiết bị và các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao thường xuyên.

Bộ Y tế: Thành lập 2 bệnh viện dã chiến tại điểm nóng dịch COVID-19 ở Gia Lai Liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai, thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã đề nghị khoanh vùng khẩn trương để dập dịch và lên phương án thành lập 2 bệnh viện dã chiến tại tỉnh này.

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