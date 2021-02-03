Liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai, thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã đề nghị khoanh vùng khẩn trương để dập dịch và lên phương án thành lập 2 bệnh viện dã chiến tại tỉnh này.
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Đây là nội dung quan trọng trong buổi làm việc giữa đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên dẫn đầu với tỉnh Gia Lai về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn vào chiều nay, ngày 3/2.
Theo đó, thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, tỉnh Gia Lai cần tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ. Theo ông Tuyên, trước tình hình hiện nay, Gia Lai cần chủ động thành lập bệnh viện dã chiến để chống dịch. Hiện tỉnh đã dự tính lấy Trung tâm điều trị chất lượng cao của Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai và Trung tâm Y tế thị xã Ayun Pa để làm bệnh viện dã chiến.
Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, các bệnh viện dã chiến sau khi thành lập thì chỉ dùng để chữa trị các ca mắc Covid-19, không dùng để chữa trị cho các bệnh nhân khác. Chính vì vậy, nếu tỉnh sử dụng Trung tâm Y tế thị xã Ayun Pa để làm bệnh viện dã chiến thì cần phải có sự chuẩn bị, tính toán để phân luồng, hướng dẫn bệnh nhân đến cơ sở khám chữa bệnh khác để chữa trị từ đầu bởi theo ông, "nhân dân vẫn ốm, không thể bỏ mặc người dân được".
Riêng đối với Trung tâm điều trị chất lượng cao Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai do mới xây dựng và chưa đưa vào sử dụng nên có cơ sở vật chất ban đầu đã đảm bảo. Tuy nhiên, để xây dựng thành bệnh viện dã chiến thì cũng cần phải trang bị thêm cơ sở vật chất.
Trước mắt, để xây dựng 2 bệnh viện dã chiến này, Thứ trưởng Bộ Y tế đã giao cho Cục Khám chữa bệnh cùng với Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp với Sở Y tế Gia Lai để hướng dẫn công tác phòng chống dịch ở tuyến huyện có ca bệnh. Bên cạnh đó, tiến hành khảo sát thực tế cơ sở để lập bệnh viện dã chiến; khảo sát cơ sở y tế của tỉnh kể cả quân y, tư nhân để đưa lực lượng, cơ sở vật chất vào trong bệnh viện dã chiến.
Theo cơ quan y tế, sau khi khảo sát, cần xây dựng ngay phương án bệnh viện dã chiến và có nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận. Bệnh viện dã chiến cần có đầy đủ các khoa, phòng, trong đó có bộ phận tiếp nhận, bộ phận chữa trị và hậu cần với từng nhiệm vụ riêng. Về trang thiết bị, vật tư, cần tính toán để có phương án huy động, đề nghị hỗ trợ hoặc tự mua sắm nhanh chóng. Cuối cùng, cần xây dựng quy trình tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân tại bệnh viện.
Thứ trưởng Bộ Y tế gợi ý, nếu tỉnh không đủ nhân lực thì có thể huy động sinh viên ngành y đang theo học năm 4, 5 tại Đại học Tây Nguyên để phục vụ cho bệnh viện. Ngoài ra, Thứ trưởng đề nghị tỉnh Gia Lai mua thêm máy xét nghiệm để lắp đặt tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, bởi hiện nay cả tỉnh chỉ mới có máy xét nghiệm đặt tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh.
Cũng trong buổi làm việc vào chiều nay, Ông Võ Ngọc Thành, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai cho biết tỉnh rất mong muốn được hỗ trợ về kỹ thuật và chuyên môn từ các cấp, ngành để nhanh chóng khoanh vùng, khống chế dịch.
Hiện nay, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai phát đi thông báo khẩn yêu cầu người dân đã đến các địa điểm sau:
+ Trạm y tế xã Ia Mlăh, huyện Krông Pa, từ lúc 14h ngày 27/1/2021 đến nay.
+ Trạm Y tế xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa; từ 12h, ngày 28/1/2021 đến nay.
+ Siêu thị Cường Mi, xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa, từ ngày 29/1/2021 đến nay.
+ Tiệm gội đầu của hộ Phạm Thị Vân, thôn Mới, xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa, từ 13h ngày 29/1/2021 đến nay.
+ Hàng rau, thịt, khoai của chợ Chư Rcăm, huyện Krông Pa, từ 13h ngày 29/1/2021 đến nay.
+ Trung tâm Y tế huyện Krông Pa, từ ngày 29/1/2021 đến nay.
+ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, thời gian từ 10h ngày 31/1/2021 đến 0h ngày 2/2/2021.
Khẩn trương liên hệ với cơ sở y tế gần nhất hoặc gọi đến số điện thoại đường dây nóng: 0919.128.577 (để được hỗ trợ, tư vấn, sàng lọc theo quy định để phòng, chống dịch COVID-19.