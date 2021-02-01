Phản ứng gây tranh cãi của chú rể khi cô dâu ôm người yêu cũ trước mặt mình

Thế giới 01/02/2021 22:05

Trong ngày lễ trọng đại của mình, cô dâu bất ngờ ngỏ ý muốn ôm người yêu cũ ngay trước mặt chú rể. Phản ứng sau đó của chú rể chính là điều khiến dân mạng bất ngờ và tranh cãi gay gắt.

Mới đây, đoạn clip do một cô dâu ở Indonesia đăng tải trên Tiktok đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Theo đó, đoạn clip quay tại chính đám cưới của cô cùng chồng mình, đồng thời cũng có sự xuất hiện của một người được cho là người yêu cũ của cô dâu.

Trong clip, người xem có thể thấy rõ, người đàn ông này đứng đối diện với cô dâu và chú rể. Anh ta đang đưa tay gửi lời chúc phúc cho cặp đôi theo kiểu truyền thống. Mọi việc sẽ chẳng có gì nếu cô dâu bất ngờ qua sang nhìn chú rể mỉm cười, rồi ngỏ ý muốn ôm người yêu cũ của cô trước mặt anh ấy ngay trong lễ cưới.

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Cô dâu ngỏ lời muốn ôm người yêu cũ trước mặt chú rể

Xem đến đây, nhiều người lo ngại rắc rối sẽ xảy ra, khi mà cô dâu đã có một lời đề nghị không thể tin được như vậy. Tuy nhiên, chẳng những không bực nội, chồng của cô còn rất vui vẻ, nhẹ nhàng đồng ý cho cô ôm người yêu cũ. Sau đó, chú rể còn rất thân thiện bắt tay và ôm người yêu cũ của cô dâu.

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Chú rể cười khi cô dâu ôm người yêu cũ ngay trong lễ cưới

Đoạn clip này nhanh chóng được nhiều người chia sẻ khắp các mạng xã hội và ngay lập tức nổ ra một cuộc tranh cãi lớn. Một số người cho rằng hành động này của cô dâu là hoàn toàn không đúng. Dù có thân thiết với người yêu cũ thế nào thì cũng không nên làm như thế trước mặt chồng của mình, mà lại ngay trong ngày cưới. Bên cạnh đó, phản ứng của chú rể cũng khiến rất nhiều người không vừa lòng. Vì họ cho rằng chú rể quá nhu nhược, nên cứng rắn ngay từ đầu để tránh những việc đáng tiếc về sau.

Ngược lại với những ý kiến trên, một số cư dân mạng cho rằng, chú rể làm như vậy là hoàn toàn đúng. Đó là bản lĩnh, là thái độ lịch thiệp nên có của một người đàn ông, nhất là ngay trong ngày cưới của mình. Cũng có một số bình luận cho rằng, có thể người yêu cũ của cô dâu có mối quan hệ tốt với cặp đôi nên cái ôm chúc phúc là khá bình thường.

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