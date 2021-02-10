Tết Tân Sửu - Chưng đúng những loại hoa này trong nhà sẽ may mắn quanh năm, thần Tài gõ cửa, tiền vô như nước

Chào đón năm mới Tân Sửu 2021, để cả năm công việc làm ăn thuận lợi, tiền tài đổ ào vô túi, gia chủ nhất định phải dùng những loại hoa này chưng Tết trong nhà của mình.

Hải đường - hoa chưng Tết cầu giàu sang, phú quý Hoa hải đường là một trong top những loại hoa chưng Tết trong năm Tân Sửu 2021 được ưa chuộng nhất. Theo các chuyên gia phong thủy, loại hoa này mang ý nghĩa may mắn, gia chủ chưng hoa sẽ được phát tài phát lộc, cả gia đình, dòng họ đều dễ dàng có được cuộc sống giàu sang, hạnh phúc. Bên cạnh đó, sắc hoa hải đường rực rỡ cũng vô cùng phù hợp để trang trí nhà cửa trong những ngày đầu năm, giúp cho may mắn luôn tràn ngập trong nhà. Hoa hải đường giúp thu hút vận may cho cả năm - Ảnh: Internet Đồng tiền – hoa chưng Tết giúp phát tài phát lộc Từ chính cái tên của mình, hoa đồng tiền đã được rất nhiều người yêu thích bởi nó gợi liên tưởng đến tiền tài và sự giàu sang. Trong dịp năm mới, gia chủ chưng hoa đồng tiền trong nhà sẽ giúp thu hút vận may, tài lộc dồi dào, cả năm tiền bạc rủng rỉnh tiêu xài không hết. Ngoài ra, hoa đồng tiền có thể giữ được độ tươi khá lâu, nhờ đó nhiều người thường hay chưng loại hoa này trong ngày Tết để cầu sức khỏe, trường thọ.

Thủy tiên – hoa chưng Tết cầu vạn sự như ý Hoa thủy tiên vừa đẹp nhẹ nhàng, thanh khiết, lại mang nét cao quý. Chưng hoa thủy tiên trong ngày Tết không những có ý nghĩa cầu may mắn, tài lộc tràn vào nhà trong cả năm mà còn giúp gia chủ xua đuổi vận xui, hút vượng khí cho cả gia đình. Hoa thủy tiên giúp gia chủ cầu vạn sự như ý - Ảnh: Internet Cúc – hoa chưng Tết cầu trường thọ, phát tài Hoa cúc là một loại hoa nằm trong bộ tứ quý “tùng, cúc, trúc, mai”. Loại hoa này được nhiều người yêu thích để chưng trong dịp Tết vì có ý nghĩa tượng trưng cho sự trường thọ, tài lộc. Bên cạnh đó, sắc hoa vàng rực rỡ cũng giúp không khí trong nhà ngập tràn không khí vui tươi trong suốt 3 ngày Tết 7 ngày xuân.

Trạng nguyên – hoa chưng Tết cầu thành công đỗ đạt Trong tâm thức của nhiều người Việt, những ngày đầu năm mới, ai cũng mong muốn cầu mong những điều tốt nhất đến với mình. Bên cạnh việc cầu tài lộc thì cũng nhiều người mong muốn đạt được vinh danh, thành công trên con đường danh lợi, học hành… Với ý nghĩa này, hoa trạng nguyên hiện nay được rất nhiều người ưa chuộng dùng để chưng trong nhà dịp Tết. Chưng hoa trạng nguyên cầu danh lợi thành công - Ảnh: Internet Đỗ quyên – hoa chưng Tết kiêu sa, cầu may mắn Cũng giống như các loại hoa phía trên, đỗ quyên cũng là lựa chọn thích hợp cho gia chủ trong dịp đầu năm để cầu may mắn, phú quý. Hoa đỗ quyên có tán cây rộng, hoa chi chít nên còn có ý nghĩa hóa giải vận xui, ngăn chặn tai ương, thu hút vượng khí trong nhà. Phong lan – hoa chưng Tết cầu may mắn cả tình duyên, tiền bạc Hoa phong lan mang một vẻ đẹp tinh tế, sang trọng và vô cùng quyến rũ. Do đó, đây là một loại hoa rất thích hợp để chưng trong dịp Tết. Ý nghĩa của hoa là tượng trưng cho sự giàu sang, phú quý, bên cạnh đó còn giúp gia chủ may mắn trong tình duyên. Chưa hết, chưng hoa phong lan ngày Tết cũng là một cách để gia chủ thể hiện mong muốn kiên trì, vượt qua mọi thử thách để đạt được thành công trong cuộc sống. *Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Những con giáp nào dẫn đầu về độ giàu có, may mắn trong những ngày đầu năm mới Tân Sửu? Sổ vàng thần Tài đã điểm danh 3 con giáp may mắn sau đây có tiền tài bất tận, vận đỏ như son, dẫn đầu 12 con giáp trong suốt 3 ngày Tết 7 ngày Xuân.

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