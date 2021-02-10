4 con giáp chuẩn bị có nhà lầu xe hơi, 'tiền vàng chất núi' ngay trước ngày vía Thần Tài

Tử vi Tân Sửu đã chỉ ra, ngay từ những ngày đầu năm, người tuổi Tí đã có vận may, tài lộc dồi dào, rủng rỉnh. Tuy nhiên, may mắn còn nhân lên gấp bội khi gần đến ngày vía Thần Tài, tuổi Tí sẽ bất ngờ nhận được lộc lớn do trời ban.

Vận mệnh tuổi Tí năm Tân Sửu 2021 rất tốt. Sau một năm đầy khó khăn, Tí đã lên kế hoạch sẵn sàng cho năm mới Tân Sửu để xây dựng cơ ngơi của mình. Con giáp giàu có này khá lanh lợi, luôn tiến lên phía trước trong mọi hoàn cảnh, thế nên nhà lầu xe hơi đối với người tuổi Tí là chuyện nằm trong tầm tay.

Những người tuổi Thìn thường rất quyết đoán, đa phần là người có tiếng nói, được người đời nể trọng. Chính vì vậy, người tuổi Thìn rất dễ làm nên chuyện lớn, xây dựng được cơ nghiệp vững chãi cả ba đời. Đặc biệt, từ mùng 1 Tết cho đến mùng 10 Tết, dù chưa đến ngày vía Thần Tài nhưng con giáp này đã có được tài lộc, tiền đổ vào túi ào ào từ những nguồn đầu tư khôn khéo trước đó.

Tài lộc sẽ đổ ào ào vào túi của Thìn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngọ luôn khiến người khác ngưỡng mộ nhờ sự nhanh nhẹn và giỏi đón đầu những gì tốt đẹp nhất. Ngọ không biết cách lấy lòng người khác, tuy nhiên, do bản tính trung thực, sống nghĩa tình nên được nhiều người quý mến. Về đường tài vận của Ngọ, từ bây giờ cho đến ngày vía Thần Tài 10/1 âm lịch, Ngọ sẽ được “lên mây”, tài khoản cứ tăng lên theo bội số, chẳng mấy chốc mà tậu được cả nhà lầu xe hơi, tiền tiêu cả năm không hết.

Tài sản của Ngọ tăng theo bội số - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trong số 12 con giáp, Hợi là con giáp giàu có và được có số hưởng bậc nhất. Nếu không phải là giàu từ trong trứng nước thì con giáp này cũng sẽ được quý nhân tương trợ để có được tài sản khổng lồ. Không làm mà vẫn có ăn chính là dùng để nói về con giáp may mắn này. Đặc biệt từ nay cho đến ngày vía Thần Tài, vận may sẽ càng nhân lên gấp bội, làm gì cũng đem về thu nhập lớn để tiêu xài thoải mái cả năm.

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