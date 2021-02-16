Tử vi thứ Tư ngày 17/2/2021 của 12 con giáp: Thìn ‘lọt hố vàng’, Ngọ đón hỉ sự, Thân - Tuất cẩn trọng khi trở lại làm việc

Ngày thứ Tư ngày 17/2/2021, Tí không phải là con giáp quá may mắn về đường tiền tài. Tuy nhiên, đây lại là ngày mà con giáp này có tình duyên khởi sắc. Tuổi Tí sẽ nhận được niềm vui trong chuyện tình cảm, dù là tình cảm gia đình hay tình cảm trai gái thì Tí cũng sẽ được viên mãn. Chỉ duy nhất một điều Tí cần cẩn trọng trong ngày này chính là việc đưa ra quyết định khi đứng trước một vấn đề nào đó.

Xem ngay tử vi thứ Tư ngày 17/2/2021 của 12 con giáp để chuẩn bị tinh thần chào đón tin vui, tránh những điều xui rủi trong ngày mới nhé!

Sửu là con giáp rất chăm chỉ, cần mẫn làm lụng để tích lũy cho mình nhiều tiền bạc và cả kiến thức. Tuy nhiên, con giáp này đôi khi bảo thủ, không muốn tiếp thu ý kiến của người khác. Chính vì vậy dù có chăm chỉ đến đâu cũng sẽ khó thành công mỹ mãn. Điều này sẽ không hề có lợi chút nào cho Sửu, nhất là trong hôm nay, thứ Tư ngày 17/2/2021 là ngày mọi người bắt đầu quay trở lại công việc sau kì nghỉ Tết. Để công việc thuận lợi, dễ dàng thăng tiến xa hơn trong năm mới này, Sửu cần chịu khó mở lòng, tiếp thu những điều tốt thay vì cứ đi mãi một con đường cũ của mình đã đặt ra.

Tí bản tính thông minh, thế nhưng trong một số trường hợp lại chưa thật sự cẩn thận để đưa ra quyết định đúng đắn. Có những chuyện không cần suy tính kỹ thì Tí lại mất nhiều thời gian, ngược lại, những chuyện cần phải nghiêm túc suy nghĩ thì con giáp này lại đưa ra quyết định quá dễ dàng, đôi lúc có phần hời hợt nên sẽ dễ thất bại.

Tử vi thứ Tư ngày 17/2/2021 của Dần

Tử vi thứ Tư ngày 17/2/2021 của 12 con giáp cho biết người tuổi Dần sẽ gặp một số vấn đề về sức khỏe, do thời gian vừa qua tham gia nhiều tiệc tùng, hiện cơ thể cần được thanh lọc để tiếp tục công việc của năm cũ một cách tốt nhất.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm vợ chồng của người tuổi Dần trong hôm nay cũng sẽ có một chút cách trở. Nguyên nhân là do chuyện cơm áo gạo tiền trong gia đình và sự bận rộn của cả hai, khiến cho tình cảm vợ chồng thiếu mặn nồng và có xung đột nhỏ. Vì vậy, hãy dành thời gian để quan tâm và chăm sóc cho nửa kia của mình nhiều hơn.

Hôm nay là thời điểm thích hợp để Dần hâm nóng tình cảm lứa đôi - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Tư ngày 17/2/2021 của Mão

Mão không gặp vấn đề quá lớn khi bắt đầu làm việc trở lại, bởi con giáp này đã có sự sắp xếp gọn gàng trước khi nghỉ Tết và đã chuẩn bị sẵn sàng cho công việc trong năm mới. Về đường tình duyên, Mão không phải là người theo đuổi tình yêu mãnh liệt, đôi khi lại có chút hời hợt trong chuyện tình cảm với đối phương. Chính điều này sẽ khiến cho tình duyên của Mão trong hôm nay có một chút rắc rối, nếu không tỉnh táo và nhẹ nhàng có thể dẫn đến đổ vỡ.

Tử vi thứ Tư ngày 17/2/2021 của Thìn

Tử vi mới nhất trong thứ Tư ngày 17/2/2021 đã chỉ điểm Thìn là con giáp may mắn giàu có khó ai sánh bằng. Tuy trước đó, con giáp này đã có một thời gian dài gặp vận may về đường tài lộc, nhưng cho đến hôm nay thì tài lộc của Thìn vẫn chưa có dấu hiệu giảm sút.

Trong hôm nay, dù mới quay lại làm việc sau kì nghỉ, nhưng Thìn lại nhanh chóng có được may mắn tiền bạc, mang lại cho bản thân doanh thu, tiền thưởng lớn nhờ sự thông minh, khéo léo của mình. Cả ngày Thìn bận rộn đến nỗi không có thời gian đếm tiền, chính vì vậy hãy chuẩn bị sẵn tinh thần, ‘may túi ba gang’ để hứng trọn tài lộc trời ban trong hôm nay.

Tử vi thứ Tư ngày 17/2/2021 của Tỵ

Tỵ là người khá khôn khéo trong công việc và không bao giờ phải quá phụ thuộc vào bất kì một ai. Bên cạnh công việc chính, Tỵ có thể phát triển thêm nhiều ‘nghề tay trái’ để hái thêm tài lộc. Hôm nay sẽ là thời điểm ‘nghề tay trái’ này mang lại tài lộc lớn cho con giáp tuổi Tỵ.

Về tình duyên, trong hôm nay, sẽ có một số chuyện bất ngờ xảy ra khiến cho Tỵ cảm thấy thật may mắn khi có một nửa yêu thương, lo lắng cho mình. Chính vì vậy, dù trong hoàn cảnh nào, Tỵ cũng nên trân trọng tình cảm mà mình đang có.

Trong hoàn cảnh nào Tỵ cũng nên trân trọng tình cảm đang có - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Tư ngày 17/2/2021 của Ngọ

Vốn là một người có tài năng, Ngọ không cần phải quá lo lắng về tương lai của mình. Tuy nhiên, nếu như không biết phát huy mà chỉ mãi đứng yên một chỗ, Ngọ sẽ khó lòng thành công rực rỡ. Trong hôm nay, Ngọ sẽ gặp được ‘quý nhân’ tương trợ, chỉ dẫn cho mình con đường đúng đắn để đi đến thành công.

Đặc biệt, Ngọ sẽ gặp được hỉ sự trong hôm nay. Nếu như chuyện tình cảm của mình chưa được thuận lợi trước đó, thì trong hôm nay, Ngọ sẽ được tình duyên tìm đến một cách bất chợt.

Tử vi thứ Tư ngày 17/2/2021 của Mùi

Mùi là con giáp luôn lạc quan dù trong hoàn cảnh nào. Nhất là trong chuyện làm ăn, Mùi luôn có một cách nhìn tích cực, tìm thấy những điều mới mẻ, hay ho để dấn thân và nhờ đó, Mùi dễ dàng thành công hơn người khác. Hôm nay, thứ Tư ngày 17/2/2021, Mùi sẽ tìm thấy được một điều mới mẻ và đặt ra mục tiêu mới để nỗ lực đạt được.

Có những chuyện, trước đó Mùi từng nghĩ mình không thể làm được, nhưng đến thời điểm này, Mùi lại có suy nghĩ mới, dám biến suy nghĩ thành hiện thực trong khả năng của mình, nhờ đó có được thành công nhất định.

Tử vi thứ Tư ngày 17/2/2021 của Thân

Người tuổi Thân dù thông minh, lanh lợi, nhưng đôi lúc lại có hơi cẩu thả trong công việc. Chính vì vậy, trong hôm nay khi bắt đầu trở lại công việc của mình, Thân sẽ gặp một số trục trặc, rắc rối cần giải quyết. Nếu vẫn giữ bản tính không cẩn thận, Thân sẽ phải hối tiếc nhiều.

Thân dễ gặp rắc rối trong công việc nếu không cẩn thận - Ảnh minh họa: Internet

Trước đây, Thân cũng khá rụt rè, chưa dám bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân, trong một số chuyện, dù chưa biết trước thành hay bại nhưng Thân cũng đều không dám bước tới. Tuy nhiên, đây sẽ là thời điểm quan trọng để Thân lựa chọn, hoặc bước qua vùng an toàn để đón nhận những điều mới mẻ, hoặc đứng mãi một vị trí và bị bỏ lại phía sau.

Tử vi thứ Tư ngày 17/2/2021 của Dậu

Vận tình duyên của Dậu trong hôm nay rất vượng. Nếu là người độc thân, Dậu sẽ được tỏ tình bất ngờ, còn nếu đã tìm được một nửa của mình, Dậu sẽ nhận được sự quan tâm, chiều chuộng của người ấy nhiều hơn bình thường. Đây cũng là thời điểm thích hợp để Dậu lên kế hoạch chi tiết cho những dự định sắp tới của mình.

Tử vi thứ Tư ngày 17/2/2021 của Tuất

Công việc của Tuất đòi hỏi sự cạnh tranh rất lớn với các đồng nghiệp. Tuy bản tính hiền lành, dễ mến, nhưng Tuất lại thường gặp cản trở do bị tiểu nhân hãm hại. Nhất là trong ngày trở lại làm việc sau kì nghỉ Tết, Tuất cần cẩn trọng trong những giao thiệp, ký kết, tránh những trò bẩn của kẻ xấu gây mất mát tài chính, tổn hại danh tiếng của bản thân.

Tuất cần đề phòng kẻ xấu ganh ghét hãm hại - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Tư ngày 17/2/2021 của Hợi

Hợi không quá quan tâm đến suy nghĩ của người khác về bản thân mình, do đó con giáp này có tinh thần khá thoải mái, không quá lao tâm vào những chuyện không đáng. Tuy vậy, tử vi mới nhất của tuổi Hợi cho biết, trong hôm nay, sẽ có một số chuyện khiến Hợi phải dành thời gian suy nghĩ. Do công việc luôn gặp thuận lợi nên Hợi dễ bị kẻ gian ganh ghét, đố kị, có thể xảy ra tranh chấp lẫn nhau gây phiền hà.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.