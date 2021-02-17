30 ngày tới, những con giáp này được Thần Tài chỉ điểm, bước vào cửa vinh hoa phú quý, ai cũng ghen tị

30 ngày tới chính là thời điểm các con giáp bắt đầu một vòng xoay sự nghiệp mới của mình. Sau một năm làm việc vất vả đã qua, đây chính là lúc Tí phải cố gắng rất nhiều lần để khởi động kế hoạch của mình trong năm mới. Bằng sự lanh lợi và thông minh sẵn có, con giáp may mắn này không những sẽ tạo nên kì tích trong công việc của bản thân, mà còn tạo được một nguồn vốn lớn để dành dụm cho tương lai.

Tử vi mới nhất cho biết Tí cần cẩn thận trước khi đặt bút quyết định công việc nào đó. Hiền lành là một đức tính tốt nhưng cũng chính là điểm yếu nếu như Tí không biết nhìn người, để kẻ xấu lợi dụng lòng tốt hãm hại, trục lợi.

Tài vận tuổi Tuất trong 30 ngày tới này có thể “một bước lên mây” nếu biết nắm bắt đúng thời cơ. Tuất là con giáp rất biết tính toán trong công việc, làm ăn, cho nên trong khoảng thời gian này, Tuất sẽ biết lựa chọn đúng thời điểm “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” để làm việc lớn. Nhờ đó, Tuất sẽ thu về cho tài khoản của mình một số tiền lớn, đủ để chi tiêu trong cả năm.

Tài vận của Tuất sẽ 'một bước lên mây' - Ảnh minh họa: Internet

Tuy tài vận hanh thông, nhưng người tuổi Tuất vẫn gặp một số rắc rối trong đường tình duyên. Tử vi con giáp mới nhất cho biết, do quá chú tâm làm việc nên đôi khi Tuất đã quên đi việc chăm sóc cho nửa kia của mình. Lời khuyên cho con giáp này là hãy biết cân bằng giữa công việc và tình cảm trong giai đoạn quan trọng để xây dựng sự nghiệp này.

Tuổi Dậu

Dậu là con giáp được Thần Tài chỉ điểm cho nhận lộc trời - Ảnh minh họa: Internet

Chẳng những có được tài vận dồi dào, trong 30 ngày tới, người tuổi Dậu còn gặp may mắn bất ngờ về tiền bạc. Tử vi mới nhất dự đoán con giáp này sẽ được Thần Tài chỉ điểm, cho nhận lộc liên tục. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian 30 ngày tới này, Dậu có thể sẽ dính vào một số mâu thuẫn, thị phi không đáng có tại nơi làm việc. Nếu không mạnh mẽ, thẳng thắn làm rõ vấn đề để vượt qua, Dậu rất có thể sẽ mất đi công việc mình yêu thích.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.