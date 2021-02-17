Top con giáp nam vận số giàu sang, càng yêu chiều vợ càng dễ phất trong năm Tân Sửu 2021

Con giáp nam tuổi Sửu có bản tính chân thật, hiền hòa nên rất được lòng mọi người, ai gặp cũng quý mến giúp đỡ. Tuy nhiên, nhược điểm của con giáp này chính là thiếu sự linh hoạt, năng nổ, chưa kịp thời nắm bắt thời cơ nên thường chịu nhiều thiệt thòi, vất vả trong sự nghiệp.

Tử vi Tân Sửu 2021 chỉ rõ, trong năm nay, người nam tuổi Sửu sẽ có vận may, có thể không có quá nhiều tiền tài nhưng sự nghiệp lại phất lên nhanh chóng. Đặc biệt, nếu con giáp nam may mắn này lập gia đình, công danh sự nghiệp sẽ càng thăng hoa. Nam tuổi Sửu là người yêu thương gia đình, vợ con. Càng yêu vợ, con giáp này sẽ càng được vợ hỗ trợ, đứng sau ủng hộ cho sự nghiệp suôn sẻ.

Những con giáp nam tuổi Hợi được đánh giá là người có tính cách khá hiền lành, ôn nhu. Tuy nhiên, con giáp nam này khi làm việc thường chủ yếu dựa vào trực giác, cảm xúc nên vẫn chưa công thành danh toại.

Năm Tân Sửu 2021, những con giáp nam tuổi Hợi được dự đoán sẽ gặp một số biến cố trong đường công danh sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, con giáp này hoàn toàn có thể thay đổi vận mệnh trong năm nay. Nếu biết quan tâm, yêu thương người bạn đời của mình, con giáp nam tuổi Hợi sẽ được tiếp thêm một sức mạnh vô hình rất lớn để mạnh mẽ bước đi trên con đường của mình. Nhất là những khi cần đưa ra quyết định, nửa kia của con giáp nam này sẽ là người dẫn dắt cảm xúc, để họ tập trung lý trí, đưa ra phân tích đúng đắn nhất. Nhờ đó mà chẳng mấy chốc, tiền tài sự nghiệp của nam tuổi Hợi sẽ lên nhanh như diều gặp gió.

Càng yêu chiều vợ, sự nghiệp của nam tuổi Hợi càng thăng hoa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi mới nhất của người nam tuổi Thân cho biết, trong năm Tân Sửu, con giáp nam này khá may mắn về tài lộc, công việc. Có rất nhiều cơ hội đang chờ sẵn người nam tuổi Thân trong năm nay, chỉ cần đúng thời điểm, con giáp này sẽ nhận về một khoản thu nhập rất lớn.

Năm nay, nam tuổi Thân sẽ liên tục có khoản thu nhập lớn - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh may mắn trời cho, để đạt được đỉnh cao sự nghiệp trong năm nay, nam tuổi Tuất còn cần phải cố gắng rất nhiều, phải dành nhiều thời gian và công sức hơn người khác. Trong một số trường hợp, nam tuổi Thân thường khá nóng nảy, gây mất hòa khí với đối tác, đồng nghiệp. Những lúc như vậy, sự dịu dàng, nhẫn nại của người vợ sẽ là “liều thuốc” rất tốt dành cho con giáp này. Tử vi cũng chỉ ra, tình cảm vợ chồng của con giáp này càng mặn nồng thì phúc khí càng dồi dào, tài vận càng hanh thông.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.