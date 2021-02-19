Tử vi Tân Sửu: Những con giáp nào bị dính HẠN TAM TAI, cả năm phải thận trọng từng bước?

Tâm linh - Tử vi 19/02/2021 10:57

Hạn tam tai năm Tân Sửu 2021 gọi tên 3 con giáp dưới đây, ai cũng nên xem để phòng trừ tai họa có thể ập đến bất cứ lúc nào!

Cuộc đời của mỗi người đều có lúc thăng lúc trầm, không phải ai sinh ra cũng đều có số mệnh may mắn cả đời mà còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Về mặt tâm linh, theo tử vi 12 con giáp, trong vòng 12 năm, mỗi con giáp đều sẽ phải gặp một hạn tam tai trong cuộc đời mình.

Mỗi hạn tam tai kéo dài 3 năm, trong suốt 3 năm này các con giáp có thể sẽ gặp rất nhiều xui xẻo, khó khăn trong công việc, tình duyên và cả sức khỏe.

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Trong 3 năm tam tai, các con giáp sẽ gặp nhiều xui xẻo - Ảnh minh họa: Internet

Hạn tam tai được chia thành 3 giai đoạn, mỗi gia đoạn là 1 năm. Ở năm đầu tiên, người gặp hạn tam tai sẽ gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong cuộc sống, dẫn đến chán nản, suy sụp tinh thần… Sang năm thứ 2 của hạn tam tai, người gặp hạn sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề hơn về công việc, làm ăn có thể lụn bại, phá sản, sức khỏe suy giảm, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Ở năm thứ 3, năm cuối cùng hạn tam tai, cuộc sống của người gặp hạn sẽ dần ổn định trở lại, tai ương không còn nhiều như hai năm trước đó. Tuy nhiên, vẫn cần thận trọng để tránh xui xẻo bất ngờ ập đến. Cách tính hạn tam tai cho các con giáp được thể hiện trong bảng sau:

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Bảng tính hạn tam tai của 12 con giáp

Như vậy, theo bảng tính hạn tam tai trên, 3 con giáp gặp hạn tam tai năm Tân Sửu 2021 sẽ là Tỵ - Dậu - Sửu.

Hạn tam tai năm Tân Sửu 2021: Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, năm Tân Sửu 2021 sẽ là năm cuối cùng trong 3 năm gặp hạn tam tai của người tuổi Tỵ. Năm vừa qua, con giáp này cũng đã trải qua một năm hạn tam tai rất khó khăn, cuộc sống gặp nhiều biến cố, đôi lúc muốn chán nản từ bỏ tất cả. Tuy nhiên, do bản mệnh khá mạnh mẽ, con giáp này đã vượt qua khó khăn, mặc dù không thu về thành công nào nhưng cũng không bị tổn thất quá nặng nề.

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Đây là năm cuối hạn tam tai của người tuổi Tỵ - Ảnh minh họa: Internet

Năm nay, công việc làm ăn của Tỵ sẽ có phần khởi sắc, tuy không nhiều nhưng cũng sẽ tạo động lực cho con giáp này tiếp tục cố gắng xây dựng sự nghiệp của mình. Đây cũng là thời điểm để Tỵ có thể nhìn nhận lại bản thân và lên kế hoạch cho tương lai.

Tử vi mới nhất cho biết Tỵ nên tích trữ tiền bạc, lương thực trong nhà, đồng thời cố gắng giữ an toàn cho bản thân nhất có thể, tránh đi xa, đi vào những nơi nguy hiểm. Vượt qua năm này, Tỵ sẽ bắt đầu một cuộc sống giàu sang, khấm khá hơn.

Tuổi Dậu

Con giáp tuổi Dậu đã phải trải qua 2 năm gánh hạn Tam Tai là năm 2019 và 2020. Năm 2021 là năm cuối của hạn tam tai mà Dậu phải gánh chịu. Do đó, dù làm gì, Dậu cũng nên đặt sự an toàn lên hàng đầu, nhất là trong việc làm ăn.

Tuy đã qua giai đoạn liên tục gặp xui xẻo, nhưng nhất định không được nóng vội, mọi thứ cần phải được lên kế hoạch một cách cẩn thận. Vốn thông minh và có tài năng, cộng thêm sự cẩn trọng, kiên trì nên Dậu sẽ đạt được thành công ngoài mong đợi.

Ngoài ra, Dậu phải chú ý vấn đề sức khỏe, đề phòng ốm đau, bệnh tật.

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Dù làm gì, Dậu cũng phải đặt sự an toàn lên hàng đầu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tương tự hai con giáp trên, năm nay cũng chính là năm cuối cùng trong hạn tam tai của người tuổi Sửu. Tuy nhiên, đây đồng thời cùng là năm tuổi của con giáp này. Do đó, Sửu sẽ phải đối mặt với một số biến động lớn trong cuộc sống. Song song đó, vẫn sẽ có rất nhiều cơ hội để con giáp này nắm bắt, tiến về phía trước và gặt hái được nhiều thành công.

Tuy gặp hạn tam tai nhưng đường tình duyên của người tuổi Sửu trong năm nay lại khá tốt. Dù độc thân hay đã lập gia đình, con giáp này cũng sẽ có cuộc sống gia đình viên mãn, đong đầy hạnh phúc.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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