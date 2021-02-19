Từ đây đến cuối tháng 2, những con giáp này chạm đến đỉnh cao tài lộc, tình duyên khởi sắc

Tâm linh - Tử vi 19/02/2021 10:03

Không những chạm đến đỉnh cao tài lộc, từ hôm nay cho đến hết tháng 2, những con giáp may mắn dưới đây còn có đường tình duyên vô cùng khởi sắc.

Tuổi Thìn

Tài vận của người tuổi Thìn trong những ngày cuối tháng 2 rất tốt. Điều này không có gì bất ngờ khi con giáp này được dự đoán là một trong những con giáp may mắn trong suốt cả năm Tân Sửu 2021. Cuối tháng 2 chính là thời điểm con giáp này sẽ có những cơ hội bất ngờ trong công việc làm ăn, kinh doanh của mình.

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Thìn sẽ nhận được cơ hội bất ngờ trong cuối tháng 2 - Ảnh minh họa: Internet

Để đạt được thành công, ngoài may mắn, Thìn còn rất cần sự tập trung và kiên nhẫn. Đừng dễ dàng bỏ qua cơ hội tốt chỉ vì gặp khó khăn, trở ngại. Bởi đây có thể là cơ hội giúp cho Thìn đổi đời, một bước “lên mây”.

Đường tình duyên của Thìn từ đây đến cuối tháng 2 cũng sẽ có những dấu hiệu tích cực. Tử vi mới nhất cho biết thời điểm này sẽ xuất hiện một người tâm đầu ý hợp để lắng nghe, sẻ chia để con giáp này không còn cô đơn, chán nản trong cuộc sống.

Tuổi Tỵ

Trong những ngày cuối tháng 2, Tỵ sẽ được Thần Tài ghé thăm, làm ăn thuận lợi, khấm khá. Tuy vậy, con giáp này vẫn cần nhớ rằng, những gì mình nhận được chính là thành quả của một quá trình cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ. Do đó, đừng mải mê sống trong “hào quang” mà quên đi cố gắng để nhận được nhiều tài lộc hơn nữa trong tương lai. Điều quan trọng là phải tập trung nâng cao giá trị của bản thân để có thể thu về những thành quả cao hơn, xứng đáng hơn trong thời gian tới.

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Nửa cuối tháng 2, Tỵ sẽ được Thần tài ghé thăm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Là một người biết lắng nghe, người tuổi Thân thường không quá khó khăn trong việc tích lũy kiến thức để đạt được thành công lớn. Cơ hội có thể đến với Thân bất cứ lúc nào, nhưng theo tử vi mới nhất, từ hôm nay đến cuối tháng 2 có thể có cơ hội rất lớn xuất hiện.

Đứng trước cơ hội này, Thân cần phải thận trọng, cân nhắc kỹ lưỡng, bởi con giáp này thường khá nóng vội trong việc đưa ra quyết định. Ngoài ra, thời điểm này vẫn đang là những ngày đầu của năm mới, Thân cần cân nhắc, tiết giảm các chi tiêu, mua sắm không cần thiết để tích góp một số vốn cho tương lai.

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Thân nên tiết giảm chi tiêu không cần thiết trong cuối tháng 2 - Ảnh minh họa: Internet

Tình duyên của Thân trong nửa cuối tháng 2 sẽ có một số thay đổi tích cực, con giáp này có thể bất ngờ nhận được lời tỏ tình từ người ấy. Với những con giáp đã kết hôn, nhờ biết cách quan tâm nhau nên chuyện vợ chồng trong thời gian này cũng sẽ được mặn nồng hơn.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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