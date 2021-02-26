Diễn viên Thương Tín: Thời trẻ vung tiền không tiếc tay, về già 'nhịn đói, trong tay không có nổi 100.000 đồng'

Hậu trường 26/02/2021 14:57

Vừa qua, thông tin diễn viên Thương Tín đột quỵ, cấp cứu trong tình trạng sức khỏe nguy kịch đã khiến nhiều khán giả xót xa, lo lắng. Nhìn những hình ảnh hiện tại của nam diễn viên, người ta nhớ về một thời hoàng kim của ông.

Nam tài tử Thương Tín là "át chủ bài" của làng phim ảnh và kịch nghệ miền Nam vào thập niên 80-90 của thế kỷ trước. "Gia tài" nghệ thuật của Thương Tín lên đến hơn 200 tác phẩm phim như Bài ca không quên, Tiếng đàn, Biển sáng, Tình yêu của em, Biệt động Sài Gòn, Ván bài lật ngửaTình và hận, …

Ông là con đầu và có 8 người em cả trai lẫn gái. Gia đình chỉ có mình ông theo nghệ thuật. Khởi đầu sự nghiệp từ bộ môn nghệ thuật cải lương. Từ khi mới 13 tuổi, Thương Tín đã bỏ nhà theo một gánh hát cải lương để được thoả niềm đam mê của của mình.

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Thời hoàng kim, Thương Tín từng đi diễn 'không kịp' vì quá nhiều show - Ảnh: Internet

Sau đó, gia đình ông gửi Thương Tín vào học tại Trường Quốc gia Âm nhạc - Kịch nghệ ở Sài Gòn. Khi mới ra trường, anh công tác ở Đoàn kịch nói Cửu Long Giang (TP.HCM) rồi đến Đoàn kịch Kim Cương.

Tại Đoàn Kim Cương, ông được đóng cặp với kỳ nữ Kim Cương và nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Giai đoạn những năm 80-90, Thương Tín liên tục chạy sô vì lịch kín hết cả ngày, sáng đóng một phim, trưa đóng một phim, chiều lại đóng phim khác. 

Thời đó, “ông hoàng màn ảnh” đổi xe liên tục, tối tối đến phòng trà nhảy đầm, yêu nhiều mỹ nhân showbiz, cuộc sống xa hoa, đắm chìm trong thú vui cờ bạc…

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Ông đã từng vung tiền không tiếc vào những trò đỏ đen, nhảy đầm... lúc bấy giờ - Ảnh: Internet

Sở dĩ Thương Tín được sống phong lưu như vậy là vì có một nữ đại gia ở bên cạnh lo toan tất cả.

“Thường đóng một bộ phim, tôi nhận 1 chỉ vàng nhưng lại tiêu hết 2-3 cây vàng. Sở dĩ tôi đóng được nhiều phim mà vẫn tiêu xài như thế được vì sau khi ly dị xong đã có một phụ nữ rất giàu yêu tôi. Mỗi lần trong ví tôi hết tiền, cô ấy lại bỏ vào.

Xe tôi đi, quần áo tôi mặc, giày tôi mang, tiền trong ví tôi,… tất cả đều là của cô ấy”, Thương Tín từng tâm sự.

Thế nhưng, không ai ngờ rằng ở tuổi xế chiều, ông rơi vào cảnh không nhà cửa, phải đi ở thuê và chạy đôn đáo kiếm tiền nuôi vợ con. Có những ngày phải nhịn ăn từng bữa. "Tôi phải nhịn ăn nhiều bữa, trong túi không có nổi một 100.000 đồng. Sức khỏe tôi yếu, chân tay đau nhức nhưng không có tiền để đi khám bệnh" - diễn viên "Biệt động Sài Gòn" từng chia sẻ trên Vietnamnet. 

Một lần khác, nam diễn viên đã từng chia sẻ với Zing: “Tôi sống trong tình trạng thiếu thốn thường xuyên. Vì vậy tôi phải vay nợ anh em, người thân. Một số người bạn của tôi làm ăn phát đạt đã gửi tiền, giúp đỡ tôi. Con trai đầu theo nghề ca sĩ nhưng show ít nên thỉnh thoảng về thăm, chỉ giúp tôi chút đỉnh”.

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Thương Tín và cô vợ hiện tại có với nhau một bé gái - Ảnh: Trí Thức Trẻ
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Thương Tín bên người vợ kém 32 tuổi và con gái - Ảnh: Vietnamnet

Ông cho biết người vợ kém 32 tuổi hiện tại thường xuyên khắc khẩu, xảy ra mâu thuẫn. Điều ông băn khoăn nhất chỉ là làm sao lo cho cô con gái nhỏ có cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy.

Diễn viên Thương Tín: Thời trẻ vung tiền không tiếc tay, về già 'nhịn đói, trong tay không có nổi 100.000 đồng' - Ảnh 6
Diễn viên Thương Tín bị đột quỵ, đang nằm viện

Mới đây, nam tài tử một thời bị đột quỵ phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, phía chủ phòng trọ của Thương Tín phải nhờ người liên hệ với gia đình của ông báo tin. Hiện sức khoẻ của ông vẫn đang khá yếu.

Xót xa hình ảnh diễn viên Thương Tín cấp cứu vì đột quỵ, sức khỏe rất yếu

Xót xa hình ảnh diễn viên Thương Tín cấp cứu vì đột quỵ, sức khỏe rất yếu

Theo thông tin từ MC Phạm Anh, diễn viên Thương Tín mới bị đột quỵ và đang nằm trong bệnh viện cấp cứu.

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