Cuộc đời minh tinh màn bạc Thương Tín: Đường tình lắm truân chuyên với 12 người phụ nữ

Theo lời kể của Thương Tín, người con gái tên Thúy quê Cam Ranh. Họ tình cờ gặp nhau ở Đà Lạt trong một lần Thương Tín đi nghỉ hè cùng bạn. Năm ấy, Thương Tín 16 tuổi.

Ngay từ thời đi học, Thương Tín đã từng "sống thử" với hai người phụ nữ tên Thúy và Xuân.

Họ sống cùng nhau trong một căn nhà nhỏ thuê trên đường Lê Văn Sỹ. Ở với nhau được vài tháng thì họ chia tay vì Thương Tín không yêu cô.

Cuộc gặp thoáng qua ấy đã đưa cô gái kia từ Đà Lạt về Sài Gòn tìm anh. Thương Tín thu hút cô bởi chút lạnh lùng với cô gái xinh đẹp. Để rồi sau đó, Thúy chủ động nói: "Em được má cho ít nữ trang, mai anh đi mướn nhà để chúng ta ở chung nhen!".

Vẻ lãng tử của Thương Tín đã làm biết bao bóng hồng say đắm một thời - Ảnh: Internet

Ít lâu sau, Thương Tín quen một người con gái tên Xuân. Họ ở với nhau 7 tháng rồi Xuân đột ngột biến mất. Hơn 1 năm sau, cô đột ngột xuất hiện cùng đứa con chung của 2 người. Có thể nói, Xuân là người tình bí ẩn nhất của nam diễn viên vì anh chưa từng được biết nhà cô ở đâu và cô làm gì mà nhiều tiền đến thế. Sau đó, người phụ nữ này đã đính hôn với một kỹ sư người Mỹ và cặp đôi đã sang xứ cờ hoa từ đấy.

Cho đến tận bây giờ, anh không nhận được bất kì thông tin nào về hai người phụ nữ ấy.

Thương Tín và 'nữ hoàng ảnh lịch' Diễm My (bên phải) thuở còn mặn nồng - Ảnh: Internet

Người đầu tiên Thương Tín gọi là vợ tên là Thủy Tiên. Cuộc hôn nhân này là một sự cố khi Thương Tín lấy cô vì trách nhiệm của một người đàn ông đã lấy đi “lần đầu” của người con gái.

Họ có với nhau một đứa con trai, bây giờ là ca sĩ phòng trà Bùi Thanh Tùng. Và rồi, cuộc hôn nhân này nhanh chóng đường ai nấy đi vì lý do được cho là Thủy Tiên hay ghen tuông vô cớ.

Người vợ thứ 2 của Thương Tín tên Trần Thị Nghĩa. Bà là một thương gia giàu có ở Sài Gòn những năm đầu thập niên 80. Lúc đầu họ sống với nhau trong một căn hộ thuê trên đường CMT8, quận 3; sau dời về nhà của bà Nghĩa trên đường Hòa Hảo, quận 10. Những năm tháng sống với người phụ nữ này, Thương Tín nằm trên tiền theo đúng nghĩa đen. Ông đã từng chia sẻ thẳng thắn với bà Nghĩa rằng ông không có cảm giác yêu đương với bà, song bà vẫn chấp nhận sống cùng. Ở chung với nhau được 8 năm thì bà qua đời vì tai nạn.

Hầu như những cuộc tình thời ấy của nam diễn viên bây giờ đều đã 'biệt tăm' - Ảnh: Internet

Tiếp sau cuộc tình với nữ đại gia đó, anh đã đến với Phương Quỳnh, diễn viên chương trình "Trong nhà ngoài phố" trên Đài truyền hình TP.HCM. Phương Quỳnh mang thai được 6 tháng thì bị sẩy do quá mê nhảy đầm. Tình cảm của họ sau đó nhạt dần rồi Phương Quỳnh đi Mỹ sau đó.

Người phụ nữ thứ 6 góp gạo thổi cơm chung với Thương Tín là Hồng Nhung - một ca sĩ vũ trường. Trong thời gian khoảng 10 năm chung sống, nam diễn viên luôn khao khát có một đứa con nhưng vợ hễ có bầu là lại lặng lẽ đi phá. Chính vì không tìm được tiếng nói chung trong vấn đề này, họ chia tay.

Một thời gian sau, Thương Tín cặp với một nghệ sĩ tên H.Đ. Lúc đầu họ yêu nhau. Nhưng sau một thời gian, cả hai thấy không "hợp". Đúng lúc này, H.Đ. có bầu nên họ quyết định bỏ cái thai. Sau đó, người này đã qua Mỹ và kết hôn.

Người phụ nữ thứ 8 có tên trong các cuộc phiêu lưu tình ái của Thương Tín là “Nữ hoàng ảnh lịch”, Diễm My. Cuộc tình của họ kéo dài 2 năm. Trong một lần chia sẻ với báo giới, người phụ nữ này từng khẳng định chính cô đã tán tỉnh Thương Tín trước.

Không những thế, trong lịch sử tình trường dài dằng dặc của mình, Thương Tín từng quen hai người phụ nữ đều tên Lệ Hằng. Bất ngờ hay, một người là nhà văn và một người... buôn ma túy.

Người tình Lệ Hằng nhà văn là tác giả kịch bản phim "Bình nguyên xanh" nổi tiếng. Còn Lệ Hằng thứ hai đã từng làm đám cưới với nam diễn viên để anh sang Úc định cư lúc bấy giờ, chứ hai người không có chuyện yêu đương. Thế nhưng, dự định sang nước ngoài không thành khi Thương Tín phát hiện cô là một mắt xích trong đường dây buôn ma túy quốc tế.

Tổ ấm hiện tại của Thương Tín cùng vợ trẻ kém anh hơn 30 tuổi - Ảnh: Vietnamnet

Người phụ nữ tên Hà công tác trong một ngân hàng thương mại cổ phần là người phụ nữ thứ 11 của tài tử "Biệt động Sài Gòn". Trong thời gian chung sống với người phụ nữ này, nam tài tử vướng vào vụ lùm xùm liên quan đến việc đánh bài, gá bạc và bị khởi tố. Thương Tín bị kết án tù treo.

Sau “thiên truyện tình trường” của mình, “ông hoàng màn ảnh Việt” đã quyết định bỏ Sài Gòn về Ninh Thuận. Tại đây, nam nghệ sĩ lại gặp gỡ và kết hôn với một người phụ nữ tên Kim Chi, cô kém anh hơn 30 tuổi. Cả hai có với nhau một cô con gái.

Những hình ảnh mới nhất của Thương Tín tại bệnh viện vì đột quỵ - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc

Những năm gần đây, cuộc sống có đôi phần khó khăn nên anh quyết định để vợ con trở về Ninh Thuận làm hạt điều. Còn bản thân mình ở lại Sài Gòn, tiếp tục nghiệp diễn để mưu sinh kiếm sống. Cho đến hôm nay (26/2), khán giả xót xa khi nhận được tin Sáu Tâm trong “Biệt động Sài Gòn” đột quỵ phải vào viện cấp cứu, tình hình sức khỏe không ổn định.