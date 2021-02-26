Vợ Thương Tín hé lộ cuộc sống mưu sinh của chồng: 'Anh chẳng có việc, cứ đợi phim mãi, đợi cả năm trời mà vì dịch bệnh nên phim lùi hết'

Hậu trường 26/02/2021 21:09

"Tôi biết, nhiều người đang trách tôi vì khi anh Thương Tín nhập viện không thấy người nhà đâu. Tôi xin đính chính là mùa dịch thế này cuộc sống rất khó khăn, tôi phải về quê cho con đi học”, vợ nghệ sĩ Thương Tín lên tiếng.

Chia sẻ với giới truyền thông chiều nay ngày 26/2, người vợ kém Thương Tín hơn 30 tuổi cho hay:

"Trước khi nghệ sĩ Thương Tín nhập viện, sức khỏe của anh ấy cũng bình thường. Nguy cơ bị tai biến thì anh ấy cũng biết trước rồi vì trước đó anh ấy từng bị té vài lần".

Được biến trước khi đột quỵ, Thương Tín còn vừa về quê thăm vợ con rồi trở lại Sài Gòn để tiếp tục nghiệp diễn. Không ngờ đêm hôm có mặt tại Sài Gòn, anh đã gặp biến cố lớn. Biết tin, chị Chi vợ nam diễn viên đã ngay lập tức từ quê lên thành phố.

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Vợ Thương Tín chia sẻ trước đó nam diễn viên cũng từng biết về nguy cơ tai biến - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc

"Anh ấy mà bị làm sao, bệnh tật gì thì hiển nhiên trách nhiệm của tôi là phải nuôi anh ấy, chứ bỏ làm sao được", vợ Thương Tín bộc bạch.

Về thông tin không có mặt khi chồng nhập viện, vợ Thương Tín cũng lên tiếng đính chính vì cuộc sống khó khăn nên không ở cùng chồng được. Mặc dù trước đây, gia đình nam diễn viên cũng từng có khoảng thời gian sống chung ở Sài thành. Tuy nhiên về sau, chị đã quyết định về quê cho con đi học. Còn "ông hoàng màn ảnh Việt" thì vẫn bám trụ ở thành phố để làm phim, lo kinh tế. Thi thoảng vào cuối tuần, chị sẽ dắt con lên thành phố thăm anh, hoặc anh sẽ về quê thăm mẹ con chị.

Bộc bạch về tình cảm vợ chồng, chị nói: "Từ đó tới giờ tình cảm tôi dành cho anh chỉ có một, bây giờ tôi càng thương anh hơn. Đâu phải sống xa nhau là vợ chồng không thương nhau".

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Thương Tín tỉnh dậy sau cơn đột quỵ và chia sẻ mình muốn được về nhà - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc

Chị cũng chia sẻ thêm trong mùa dịch này, anh Thương Tín cũng khó khăn vì không đi làm phim được. "Anh ở Sài Gòn nhưng chẳng có việc, cứ đợi phim mãi, đợi cả năm trời mà vì dịch bệnh nên phim lùi hết", chị chia sẻ. 

Chị Chi từng có dự định cho con gái học ở Sài Gòn để đỡ đần cho cha vì sợ anh sau này sẽ già yếu, đau bệnh. Nhưng vì thực tế cuộc sống khó khăn, phải ở nhà thuê... nên chị đành cho con về quê theo mình. 

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Tổ ấm của Thương Tín hiện tại - Ảnh: Vietnamnet

Thấy tình hình đóng phim mùa dịch không khả quan, vợ chồng anh cũng đã có lần trò chuyện và dự tính sẽ về quê, "có mắm ăn mắm, có muối ăn muối" nhưng diễn viên Thương Tín không chịu. Chị cũng hiểu cho anh khi ở Sài Gòn, anh sẽ còn được gặp gỡ đồng nghiệp và được theo đuổi đam mê. Thế nên, cặp đôi đã chấp nhận cuộc sống "mỗi người một nơi". 

Độc giả, đồng nghiệp có thể hỗ trợ thông qua số tài khoản do vợ NS Thương Tín đứng tên, thông tin cụ thể như sau:

Chủ tài khoản: BÙI KIM CHI

Số tài khoản: 234931008

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