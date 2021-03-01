NS Trịnh Kim Chi công bố số tiền kêu gọi giúp đỡ NS Thương Tín, con gái đã đến viện thăm bố

Hậu trường 01/03/2021 10:09

NS Trịnh Kim Chi vừa công bố hơn 270 triệu đồng kêu gọi được để giúp đỡ cho hoàn cảnh của NS Thương Tín. Đồng thời, cô còn đăng tải bức ảnh con gái nhỏ đến thăm nam diễn viên khiến cộng đồng mạng cảm thấy “ấm lòng” hơn, cầu chúc cho Thương Tín chóng khỏe mạnh.

Sau khoảng 3 ngày, NS Trịnh Kim Chi đã kêu gọi được số tiền hơn 270 triệu đồng do các nghệ sĩ và các mạnh thường quân gần xa chung tay giúp đỡ NS Thương Tín chi trả viện phí và điều trị bệnh. Nữ nghệ sĩ liên tục cập nhật tình hình số tiền trong suốt quá trình nhận ủng hộ, đồng thời đăng tải những bức ảnh mới nhất của “ông hoàng màn ảnh Việt” trong viện. Điều này khiến khán giả yên tâm hơn và có thêm cơ sở để gửi tấm lòng thành của mình khi muốn chia sẻ với nghệ sĩ Thương Tín. 

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NS Trịnh Kim Chi công bố số tiền ủng hộ NS Thương Tín sau 3 đợt - Ảnh: FBNV
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Nhiều người hết lòng khen ngợi nghĩa cử cao đẹp của nữ nghệ sĩ - Ảnh: FBNV

Cách đây 18 giờ, Trịnh Kim Chi đã thông báo: “Mọi người ơi, Chi xin phép chỉ nhận sự giúp đỡ ủng hộ NS Thương Tín đến 12h ngày 1/3/2021 thôi nha. Cám ơn vì tất cả”. Sau đó, dòng trạng thái mới nhất của cô đã thông tin đến khán giả số tiền cụ thể nhận được sau 3 đợt ủng hộ là trên 270 triệu đồng.

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Trịnh Kim Chi đã trực tiếp đến nơi thăm hỏi NS Thương Tín - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, điều thu hút cộng đồng mạng có lẽ là hình ảnh cô con gái nhỏ đến thăm bố Thương Tín ở viện. Được biết, con gái nam nghệ sĩ vừa vào lớp 1 và đang sinh sống cùng người thân ở Phan Rang. Vào những dịp cuối tuần, bé sẽ lên thăm bố hoặc Thương Tín sẽ về quê chơi với con. Trước đó, gia đình đã bàn tính phương án sẽ dùng 1 phần tiền các mạnh thường quân ủng hộ để mua bảo hiểm cho con gái của NS Thương Tín.

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