Dựng chuyện mẹ bỏ quên con gái trên xe taxi rồi quay clip, tài xế bị đuổi việc

Vụ việc tài xế taxi quay clip dựng chuyện "mẹ bỏ quên con trên xe" rồi đăng tải lên MXH đã khiến dư luận hết sức bức xúc.

Theo báo Gia Đình và xã hội, hiện anh D. (tài xế taxi trong vụ việc) vẫn đang tiếp tục làm việc với cơ quan chức năng, đồng thời Công an TP. Bắc Ninh đang củng cố hồ sơ để có hình thức xử phạt phù hợp. Trước đó, vào hôm 30/3, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video clip được một tài xế taxi ghi lại. Nội dung đoạn clip là cảnh một bé gái đang ngậm ti giả phía sau xe. Theo tài xế này, người mẹ bỏ quên con gái trên xe. Trong video, tài xế đùa: "Không hiểu đi xe kiểu gì mà quên luôn cả con. Quên con trên xe, giờ quay lại đón''.

Tài xế quay clip cảnh bé gái ở một mình trong xe và cho biết đang trong tình huống "mẹ quên con trên xe" - Ảnh: Pháp Luật và bạn đọc Ngay sau đó, đoạn video đã thu hút sự quan tâm của dư luận, ai nấy đều trách người mẹ để quên con một cách nguy hiểm. Tối cùng ngày, một người phụ nữ nhận là mẹ của đứa bé trong xe đã lên Facebook đính chính cho biết mình hoàn toàn không để quên con như tài xế nói. Ngay sau khi người phụ nữ lên tiếng, tài xế đã "hứng chịu" nhiều ý kiến chỉ trích từ cộng đồng mạng, đồng thời ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, tài xế đã gỡ clip và gửi lời xin lỗi đến người phụ nữ.

Theo anh D., sau khi sự việc diễn ra anh bị sốc tâm lý, bản thân anh không nghĩ mọi chuyện đi quá xa như vậy. Tài xế này đã lên tiếng xin lỗi bên dưới đoạn clip và sau đó xóa bài - Ảnh: Pháp Luật và bạn đọc Đáng chú ý, anh D. chia sẻ rằng mình không dám ra ngoài vị sợ bị đàm tiếu. "Giờ tôi bị mất việc, bị anh em, bạn bè và mọi người đàm tiếu. Hiện tại, tôi không dám ra ngoài bởi sợ bị mọi người nhìn rồi kỳ thị", anh D. cho biết. Tại buổi làm việc với cơ quan chức năng và gia đình nữ hành khách trước đó, tài xế D. cũng đã nhận lỗi và mong được tha thứ. Cũng theo báo VnExpress, đại diện Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Bắc Ninh đã yêu cầu tài xế gỡ đoạn video cũng như gặp và xin lỗi khách hàng. "Tôi nhận lỗi và gửi lời xin lỗi đến gia đình nữ khách hàng. Hiện tại, tôi phải từ từ đối diện với sự việc mình gây ra, nhưng dư luận khiếp tôi bị áp lực", tài xế D. cho biết. Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

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