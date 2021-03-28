Đưa vợ đi đẻ không kịp, con chào đời trên ô tô, người chồng kể lại khoảnh khắc khó quên được CSGT dẫn đường

Xã hội 28/03/2021 19:01

Anh chồng đưa vợ đi đẻ, chẳng may sản phụ vỡ ối sinh con ngay trên xe.

Sáng 26/3, sản phụ Lê Thị Kim Trinh (27 tuổi) quê Đồng Nai xuất hiện những dấu hiệu chuyển dạ. Ngay sau đó, chị được người em trai chở bằng ô tô cá nhân đến bệnh viện. Thế nhưng, trên đường đi đông người di chuyển và đến hầm Thủ Thiêm (TP.HCM) chị bất ngờ vỡ ối và sinh con ngay trên ô tô. 

San phu
Hai mẹ con sản phụ đều bình an sau ca vượt cạn nguy hiểm - Ảnh: Tuổi Trẻ

Sau khi nhận được thông tin này, hai CSGT là Đại úy Nguyễn Trung Hiếu và Đỗ Trung Quân thuộc đội Cảnh sát Giao Thông Quận 5, TP.HCM đã dùng mô tô đặc chủng dẫn đường cho chiếc ô tô và đưa hai mẹ con đến bệnh viện nhanh nhất có thể. 

Theo thông tin từ TTXVN, mẹ con sản phụ này đã được đưa đến bệnh viện Đại học Y dược Tp.HCM trong tình trạng đứa bé đã được sinh ra khỏi bụng mẹ và còn nguyên dây rốn. Bé được người nhà đặt trên bụng mẹ và đã chào đời cách thời điểm nhập viện 10 phút. Rất nhanh chóng, đội ngũ y bác sĩ đã đưa hai mẹ con vào phòng sinh. Em bé được cắt dây rốn và xổ nhau. Sản phụ Lê Thị Kim Trinh nhanh chóng được bác sĩ may phục hồi tầng sinh môn. May mắn là được cấp cứu kịp thời nên cả mẹ lẫn con đều rất an toàn. 

Được biết, đây là bé thứ 2 của gia đình chị Trinh và bé được gia đình đặt cho cái tên rất dễ thương là Vy. Chia sẻ lại khoảnh khắc khó quên này cùng với báo Tuổi Trẻ, anh Lê Duy (28 tuổi, ở Đồng Nai) là chồng sản phụ đã không khỏi xúc động. Anh cho biết: "Vợ tôi chỉ mới đau bụng nhẹ ở nhà, tính lên bệnh viện Đại học Y Dược đẻ nên nhờ người em lấy xe chở đi, không ngờ đẻ luôn trên xe. Lúc đó tôi rất hốt hoảng, phần lo cho vợ, phần lo cho con".

Trong lúc cầu nguyện cho vợ con mình anh Duy cho biết "thoáng chốc anh đã nghĩ đến điều xấu nhất". Song sự xuất hiện của hai anh CSGT giống như hai thiên sứ giúp đỡ hai mẹ con đến bệnh viện kịp thời. Qua đây, vợ chồng anh Duy cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với đội ngũ y bác sĩ đã hỗ trợ ca vượt cạn kịp lúc. Đặc biệt, hai anh chị cũng vô cùng biết ơn hai anh đại úy CSGT đã giúp đỡ gia đình đến bệnh viện kịp thời trong lúc nguy cấp. 

9 lỗi cần tránh khi mua tủ lạnh

9 lỗi cần tránh khi mua tủ lạnh

Tủ lạnh hiện nay có rất nhiều kiểu, cần phải biết rõ loại tủ lạnh nào sẽ phù hợp với gia đình bạn là điều cần phải cân nhắc trước khi mua.

Xem thêm
Từ khóa:   Chuyện đi đẻ Đẻ rớt con trên ô tô Chuyện sinh đẻ

TIN MỚI NHẤT

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 5 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Tâm sự 1 giờ 25 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Tâm sự 2 giờ 22 phút trước
Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 25 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 3 giờ 19 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 3 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1