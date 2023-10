Đưa vợ đi đẻ không kịp, con chào đời trên ô tô, người chồng kể lại khoảnh khắc khó quên được CSGT dẫn đường

Anh chồng đưa vợ đi đẻ, chẳng may sản phụ vỡ ối sinh con ngay trên xe.

Sáng 26/3, sản phụ Lê Thị Kim Trinh (27 tuổi) quê Đồng Nai xuất hiện những dấu hiệu chuyển dạ. Ngay sau đó, chị được người em trai chở bằng ô tô cá nhân đến bệnh viện. Thế nhưng, trên đường đi đông người di chuyển và đến hầm Thủ Thiêm (TP.HCM) chị bất ngờ vỡ ối và sinh con ngay trên ô tô.

Hai mẹ con sản phụ đều bình an sau ca vượt cạn nguy hiểm - Ảnh: Tuổi Trẻ

Sau khi nhận được thông tin này, hai CSGT là Đại úy Nguyễn Trung Hiếu và Đỗ Trung Quân thuộc đội Cảnh sát Giao Thông Quận 5, TP.HCM đã dùng mô tô đặc chủng dẫn đường cho chiếc ô tô và đưa hai mẹ con đến bệnh viện nhanh nhất có thể.

Theo thông tin từ TTXVN, mẹ con sản phụ này đã được đưa đến bệnh viện Đại học Y dược Tp.HCM trong tình trạng đứa bé đã được sinh ra khỏi bụng mẹ và còn nguyên dây rốn. Bé được người nhà đặt trên bụng mẹ và đã chào đời cách thời điểm nhập viện 10 phút. Rất nhanh chóng, đội ngũ y bác sĩ đã đưa hai mẹ con vào phòng sinh. Em bé được cắt dây rốn và xổ nhau. Sản phụ Lê Thị Kim Trinh nhanh chóng được bác sĩ may phục hồi tầng sinh môn. May mắn là được cấp cứu kịp thời nên cả mẹ lẫn con đều rất an toàn.

Được biết, đây là bé thứ 2 của gia đình chị Trinh và bé được gia đình đặt cho cái tên rất dễ thương là Vy. Chia sẻ lại khoảnh khắc khó quên này cùng với báo Tuổi Trẻ, anh Lê Duy (28 tuổi, ở Đồng Nai) là chồng sản phụ đã không khỏi xúc động. Anh cho biết: "Vợ tôi chỉ mới đau bụng nhẹ ở nhà, tính lên bệnh viện Đại học Y Dược đẻ nên nhờ người em lấy xe chở đi, không ngờ đẻ luôn trên xe. Lúc đó tôi rất hốt hoảng, phần lo cho vợ, phần lo cho con".

Trong lúc cầu nguyện cho vợ con mình anh Duy cho biết "thoáng chốc anh đã nghĩ đến điều xấu nhất". Song sự xuất hiện của hai anh CSGT giống như hai thiên sứ giúp đỡ hai mẹ con đến bệnh viện kịp thời. Qua đây, vợ chồng anh Duy cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với đội ngũ y bác sĩ đã hỗ trợ ca vượt cạn kịp lúc. Đặc biệt, hai anh chị cũng vô cùng biết ơn hai anh đại úy CSGT đã giúp đỡ gia đình đến bệnh viện kịp thời trong lúc nguy cấp.

