Lịch trình chi tiết bệnh nhân Trung Quốc mắc COVID-19 tại Bình Dương: Từng ra nước ngoài bằng dịch vụ đưa người qua biên giới

Tin nóng 26/03/2021 21:42

Sáng 26/3, thông tin một giám đốc người Trung Quốc mắc Covid-19 tại Bình Dương được công bố khiến nhiều người dân lo lắng.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Bình Dương, bệnh nhân 2585 là nam, 44 tuổi, là giám đốc của một công ty xây dựng tại C63-64, đường D35, khu dân cư Việt Sing, phường An Phú, TP Thuận An.

Binh Duong
Phong tỏa khu vực xung quanh căn hộ nơi bệnh nhân làm việc - Ảnh: Cổng thông tin Bình Dương

Sau khi có thông tin, lực lượng chức năng và cơ quan Y tế đã nhanh chóng truy vết lịch trình di chuyển của bệnh nhân này. 

Cụ thể lịch trình di chuyển của bệnh nhân này như sau: 

Tháng 1, bệnh nhân đến Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, Tây Ninh để xuất cảnh sang Campuchia để làm việc với đối tác. Do tình hình dịch Covid-19 phức tạp, Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài đóng cửa, bệnh nhân không thể thực hiện thủ tục xuất cảnh nên ra nước ngoài bằng dịch vụ đưa người qua biên giới.

Thời điểm tháng 3, dịch bệnh ở Trung Quốc ngày càng diễn biến phức tạp, BN2585 quyết định quay về Việt Nam. Đêm ngày 23/3, ông thuê một người đàn ông làm dịch vụ đưa người từ Campuchia về Việt Nam bằng xe máy. Khi vào đến lãnh thổ Việt Nam, ra khỏi khu vực biên giới, bệnh nhân được một người đàn ông sắp xếp lên một ôtô 4 chỗ (không rõ biển số) do tài xế người Việt Nam đưa về TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Quá trình di chuyển từ khu vực Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài về Bình Dương, trên ôtô chỉ có bệnh nhân và tài xế, không tiếp xúc ai, không dừng bất cứ đâu.

Rạng sáng 24/3, bệnh nhân về đến nhà tại địa chỉ số 259-260, làng chuyên gia The Oasis 2, phường An Phú, Thuận An. Sau đó, bệnh nhân nghỉ ngơi tại nhà cùng vợ và 2 con gái.

Trưa cùng ngày, bệnh nhân lái ôtô cá nhân đến công ty để làm việc, không tiếp xúc với ai. Sau đó, quay về nhà và nhờ vợ liên hệ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM để đặt lịch xét nghiệm Covid-19 do lo sợ bản thân mắc bệnh.

7h ngày 25/3, bệnh nhân cùng vợ thuê ôtô chở đến Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM. Sau khi hoàn thành các bước xét nghiệm Covid-19, ông cùng vợ về nhà tại Bình Dương. Quá trình di chuyển từ TP.HCM về nhà, ông cùng vợ và tài xế không dừng ở đâu và không tiếp xúc với bất kỳ ai.

17h30 cùng ngày, bệnh nhân cùng vợ đến văn phòng công ty theo yêu cầu của Trung tâm Y tế TP Thuận An để làm việc và được thông báo kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

CDC Bình Dương cho biết, BN2585 đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Ngành Y tế đã truy vết được 14 trường hợp F1 (10 người ở Thuận An, một người ở TP Thủ Dầu Một và 3 người khác ở Dĩ An). Tất cả đã được lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly tập trung.

Hiện tại, 8 trường hợp F1 (vợ, 2 con gái, 4 nhân viên và tài xế) có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Còn 6 trường hợp đang chờ kết quả. Ngoài ra, CDC đã truy vết được 83 trường hợp F2. Họ được giám sát, cách ly tại nhà. Các trường hợp là F3 cũng đang được điều tra mở rộng. Bên cạnh đó, 60 người sống tại khu dân cư của bệnh nhân cũng được lấy mẫu. Công ty và nơi ở của BN2585 dược phun khử khuẩn. Công ty nơi bệnh nhân làm việc được cách ly tạm thời.

Đồng Nai: Điều tra nguyên nhân tử vong của nữ bệnh nhân 27 tuổi tại bệnh viện

Đồng Nai: Điều tra nguyên nhân tử vong của nữ bệnh nhân 27 tuổi tại bệnh viện

Ngày 26/3, lãnh đạo Sở Y tế Đồng Nai thông tin, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành họp hội đồng chuyên môn để xác định nguyên nhân tử vong của nữ bệnh nhân 27 tuổi sau khi được cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Xem thêm
Từ khóa:   diễn biến dịch Covid-19 tại Việt Nam Ca nhiễm mới tại Bình Dương Lịch trình di chuyển của bệnh nhân covid 19

TIN MỚI NHẤT

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 2 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Tâm sự 2 giờ 19 phút trước
Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 22 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 3 giờ 16 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 3 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào