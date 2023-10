Ngày 19/3, chị Ngọc Trâm - vợ của anh Duy Nghiêm bất ngờ chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh chồng mặc đồ bệnh nhân, tay trái chằng chịt dây truyền nước, tay phải ra hiệu "mạnh mẽ và tích cực" khi giơ ngón tay cái lên.

Chị chia sẻ (tạm dịch): "Tom à, anh có thể không có khuôn mặt giống như trước nữa, nhưng anh vẫn luôn là anh, đó là tất cả những gì quan trọng nhất. Mong anh mau lành bệnh và càng khỏe mạnh. Một bước nữa để trở lại chính mình". (Nguyên văn tiếng Anh: “Dear Tom, You may not have the same face ever again, but you will always be you and that’s all it matters! Hope you heal well, get stronger and stronger. 1 step closer to finding himself again”).