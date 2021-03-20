Hé lộ tình trạng hiện tại của Việt kiều Canada bị cắt gân chân, tạt axit 2 năm trước

Xã hội 20/03/2021 11:09

Vụ án Việt kiều Canada bị tạt a xít, cắt gân chân từng gây chấn động dư luận Việt Nam một thời gian dài. Đến nay, sau hơn 2 năm, anh Võ Duy Nghiêm vẫn đang tiếp tục làm phẫu thuật để “tìm lại chính mình”. Động lực to lớn của anh trong lúc này là vợ và đứa con gái nhỏ.

Ngày 19/3, chị Ngọc Trâm - vợ của anh Duy Nghiêm bất ngờ chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh chồng mặc đồ bệnh nhân, tay trái chằng chịt dây truyền nước, tay phải ra hiệu "mạnh mẽ và tích cực" khi giơ ngón tay cái lên.

Chị chia sẻ (tạm dịch): "Tom à, anh có thể không có khuôn mặt giống như trước nữa, nhưng anh vẫn luôn là anh, đó là tất cả những gì quan trọng nhất. Mong anh mau lành bệnh và càng khỏe mạnh. Một bước nữa để trở lại chính mình". (Nguyên văn tiếng Anh: “Dear Tom, You may not have the same face ever again, but you will always be you and that’s all it matters! Hope you heal well, get stronger and stronger. 1 step closer to finding himself again”). 

Cách đây hơn 2 năm, ngày mùng 5 tết Kỷ Hợi có lẽ là ngày ám ảnh nhất trong cuộc đời anh Nghiêm vì vụ việc bị hai kẻ lạ mặt áp sát tạt axit và cắt gân chân. Sự việc diễn ra khiến anh Nghiêm bị bỏng 80% cơ thể, đứt gân chân và axit ăn mòn giác mạc. 

Trong suốt 1 thời gian dài, anh Nghiêm đã trải qua hàng chục ca phẫu thuật, chịu không biết bao nhiêu đau đớn về thể xác, lẫn tinh thần. Cho đến nay, anh đã có những tiến bộ về sức khỏe, tinh thần và cuộc sống thay đổi rõ rệt. Được biết, anh đã có thể tự đi lại mà không cần nạng, tự tin đi dã ngoại cùng người thân và bạn bè. Điều đặc biệt nhất mang lại cho anh động lực tinh thần “cực lớn” là anh đã kết hôn và có một “thiên thần nhỏ” vô cùng kháu khỉnh. Trong bài chia sẻ mới đây, chị Trâm cũng chia sẻ hình ảnh anh Nghiêm nằm trên giường bệnh nhưng tay vẫn cầm điện thoại xem hình ảnh của cô con gái nhỏ. 

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Anh Nghiêm trên giường bệnh nhưng không quên ngắm nhìn con gái nhỏ trước khi vào phòng phẫu thuật - Ảnh: FB

Ngay sau khi những hình ảnh này xuất hiện, đã có rất nhiều bình luận gửi lời chúc tốt đẹp đến với vợ chồng anh, đồng thời, không ít người cũng để lại lời bình động viên chị Ngọc Trâm. 

Thật hạnh phúc và may mắn mối nhân duyên, tình cảm, tâm hồn đẹp của em dành cho ông xã!"; “Em có nghị lực vô cùng phi thường. Chị đoán em sau này sẽ thành công trong mọi lĩnh vực. Cố gắng em nhé”Cầu mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em”,... 

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Anh Nghiêm đã phải chịu nỗi đau về tinh thần lẫn thể xác trong nhiều cuộc phẫu thuật - Ảnh:FB
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Anh Võ Duy Nghiêm trong lần đầu ra ngoài đi dạo sau quá trình dài điều trị - Ảnh: Thanh Niên

Bản thân anh Nghiêm trước đó cũng giãi bày tâm sự trên trang cá nhân của mình. Anh cho biết anh đã quen với những cuộc phẫu thuật, dù không biết bao giờ mới kết thúc. Thế nhưng, anh vẫn mong có một ngày nào đó công lý rồi sẽ đến. 

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