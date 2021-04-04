Người đàn ông Hà Nội mua phải 'cá kho có giòi': Đĩa cá có mấy con giòi bò lồm cồm, cảm giác không thể tồi tệ hơn

Sau khi mua khúc cá kho cùng một số thực phẩm khác tại một cửa hàng thực phẩm sạch, một người đàn ông đã hoảng hốt phát hiện giòi bò lúc nhúc trong miếng cá lúc đang ăn. Phản ứng của cửa hàng còn khiến người ta bất ngờ hơn.

Theo nguồn thông tin từ Pháp Luật và bạn đọc, khúc cá kho có giòi thuộc đơn hàng gồm 8 món được đặt mua tại 1 cửa hàng thực phẩm sạch trên phố Ngụy Như Kon Tum, quận Thanh Xuân, Hà Nội. "Cảm giác không thể tồi tệ hơn khi trót lỡ cho vào miệng mấy miếng, rồi thấy đĩa cá có mấy con giòi bò lồm cồm", anh T. viết.

Hóa đơn của cửa hàng - Ảnh: Pháp Luật và bạn đọc Trước phản ánh sự việc, một nhân viên nhắn tin sẽ hỏi lại nhà cung cấp. Tuy nhiên, anh T. cho rằng, anh không mua cá ở nhà cung cấp mà mua ở chính cửa hàng. Anh T. mong muốn được gặp giám đốc và nhận được lời cam kết "không kinh doanh thiếu trách nhiệm nữa".

Trong miếng cá kho vị khách này mua có giòi bò lúc nhúc - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc Cuộc trao đổi với nhân viên cửa hàng - Ảnh: Chụp màn hình

Vị khách yêu cầu được gặp giám đốc để nói chuyện - Ảnh: Chụp màn hình Sau đó, một nhân viên có gọi điện thoại cho anh T., song vẫn không có lời giải thích xác đáng về quy trình dẫn đến việc dòi bò lúc nhúc trong cá. "Nhân viên này có thừa nhận cá để 3 hôm, trong khi lúc đặt các bạn khác bảo cá trong ngày" - anh T. chia sẻ. Thông tin về vụ việc, ông Kiều Đình Cảnh, Đội trưởng Đội QLTT số 12 cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin đã cử cán bộ trực tiếp tới cửa hàng trên để kiểm tra làm rõ những thông tin đăng tải lên mạng xã hội.

Cũng trong thời gian trên, trang Fanpage của chuỗi thực phẩm sạch tại Hà Nội đã phát thông báo tạm dừng bán hàng toàn hệ thống từ ngày 4/4 đến hết ngày 6/4 sau sự cố lỗi sản phẩm cá kho tại cửa hàng trên phố Nguỵ Như Kon Tum, quận Thanh Xuân. Đại diện cửa hàng này xác nhận sẽ dừng bán hàng toàn hệ thống gồm 10 cửa hàng tại Hà Nội trong vòng 3 ngày, sau đó sẽ thông tin cụ thể về hướng giải quyết vụ việc. Vị này cũng gửi lời xin lỗi tới anh N.V.T. - người phản ánh khúc cá kho có giòi và toàn bộ khách hàng. "Tôi đã buông lỏng các khâu bảo quản và đào tạo nhân sự dẫn đến các lỗi về sản phẩm gần đây, đặc biệt là vụ việc cá kho bị lỗi mà anh N.V.T. mua phải. Vì chỉ nghĩ cho việc của mình, nên khi gặp anh T. để xin lỗi tôi đã không quan tâm hỏi han sức khỏe và tinh thần của anh", đại diện cửa hàng thông tin. Thời gian này, cửa hàng này sẽ kiểm tra, rà soát lại chất lượng toàn bộ sản phẩm, hàng hoá và các quy trình liên quan nhằm bảo đảm không có trường hợp tương tự xảy ra và vì lợi ích của người tiêu dùng. Đồng thời đào tạo lại nhân sự "để không có những sản phẩm kém chất lượng đến tay khách hàng". Hiện vụ việc đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của mọi người.

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