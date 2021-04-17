Nữ diễn viên đình đám trong Harry Potter qua đời ở tuổi 52 vì ung thư

Sao quốc tế 17/04/2021 08:55

Nữ diễn viên Helen McCrory - người thủ vai Narcissa Malfoy trong loạt phim Harry Potter đình đám vừa qua đời hôm 16/4 vì bệnh ung thư.

Helen McCrory đã qua đời bên người thân tại nhà riêng vào ngày thứ Sáu 16/4, hưởng dương 52 tuổi. Bà là một trong những gương mặt nổi bật của Hollywood, từng thủ vai mẹ của Draco Malfoy trong loạt phim Harry Potter và vai Polly Gray trong series Peaky Blinders. 

Nữ diễn viên đình đám trong Harry Potter qua đời ở tuổi 52 vì ung thư - Ảnh 1
Helen McCrory đã qua đời bên người thân tại nhà riêng vào ngày thứ Sáu - Ảnh: Internet

Theo nguồn tin, Helen McCrory qua đời vì bệnh ung thư. Ông Damian Lewis - chồng nữ diễn viên đã đưa ra thông báo: "Tôi rất đau lòng khi thông báo rằng sau cuộc chiến dài với bệnh ung thư, người phụ nữ xinh đẹp và mạnh mẽ Helen McCrory đã ra đi thanh thản tại nhà riêng, trong tình yêu và sự hiện diện của bạn bè, các thành viên trong gia đình. Cô ra đi cũng giống như cách cô đã sống. Một cách dũng cảm."

Nữ diễn viên đình đám trong Harry Potter qua đời ở tuổi 52 vì ung thư - Ảnh 2

Nữ diễn viên đình đám trong Harry Potter qua đời ở tuổi 52 vì ung thư - Ảnh 3
Bà thủ vai thủ vai mẹ của Draco Malfoy trong loạt phim Harry Potter - Ảnh: Internet

Ngay sau tin buồn, tác giả Harry Potter - J.K. Rowling cũng chia buồn trên Twitter: "Tôi tuyệt vọng khi nghe tin về sự qua đời của Helen McCrory, một nữ diễn viên xuất chúng và một người phụ nữ tuyệt vời, đã bỏ chúng ta mà ra đi quá sớm. Tôi gửi lời chia buồn chân thành nhất tới gia đình của cô, đặc biệt là chồng và các con của cô".

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Từ khóa:   Harry Potter Helen McCrory J.K. Rowling

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