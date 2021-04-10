Động thái gây 'sốc' của hoa hậu Myanmar Han Lay sau khi bị truy nã

Sao quốc tế 10/04/2021 09:10

Sau khi biết mình bị chính quyền Myanmar phát lệnh truy nã, hoa hậu Han Lay chẳng những không tỏ vẻ lo sợ mà còn đăng ảnh check in vui vẻ ở Thái Lan.

Những ngày vừa qua, thông tin chính quyền Myanmar phát lệnh truy nã hoa hậu Han Lay khiến dư luận trong nước và quốc tế xôn xao. Nhiều người cho rằng, Han Lay hiện đang rất lo sợ và phải ẩn náu ở Thái Lan thay vì quay về đất nước để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, trái ngược với suy nghĩ của số đông, mới đây, hoa hậu người Myanmar này vẫn cập nhật những hình ảnh đi du lịch, tham quan một cách vui vẻ lên mạng xã hội. Người đẹp thông báo mình sẽ ở lại đây ít nhất 3 tháng tới.

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Hoa hậu Han Lay  

Chủ tịch Miss Grand International đã khuyên Han Lay đừng vội quay về Myanmar giữa bối cảnh bất ổn như hiện tại. Ông cho biết sẽ hỗ trợ mọi chi phí ăn ở, thậm chí sẽ hỗ trợ công việc cho người đẹp nếu cô cần.

Trước đó, khi tham gia chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế (Miss Grand International) tại Thái Lan vào ngày 28/3, Han Lay – đại diện cho Myanmar đã có bài phát biểu gây rúng động về tình hình chính trị nước nhà. Theo đó, người đẹp đã kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế trước tình hình bất ổn của quê hương mình. Cô cho biết, mình đã làm việc rất chăm chỉ để có thể đứng ở sân khấu này, cô muốn thay mặt cho những người ở quê hương Myanmar của cô nói lên những nỗi đau mà họ đang phải gánh chịu. Hoa hậu Myanmar khẳng định, mọi người đều mong muốn sự thịnh vượng và có quyền sống trong môi trường hòa bình. Sau cùng, cô khẩn thiết kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy giúp đỡ và cầu mong hòa bình với quê hương.

Han Lay sau đó đã khóc và thể hiện ca khúc Heal the world của Michael Jackson. Ngay sau khi sự việc diễn ra, phía Myanmar đã có lệnh truy nã hoa hậu này. Tuy nhiên, hiện tại lệnh truy nã chỉ phát hành trong phạm vi quốc gia. Thông tin trên trang Myanmar Celebrity TV cho biết, hình phạt mà Han Lay có thể phải chịu có thể sẽ dao động từ 20 năm tù đến tử hình khi bị bắt. Hoa hậu Han Lay chỉ là 1 trong 60 người nổi tiếng bị chính quyền Myanmar truy nã. Một số tài liệu cho biết, những người nằm trong danh sách này sẽ không có cơ hội được xuất hiện trên sóng truyền hình của quốc gia này.

Động thái gây 'sốc' của hoa hậu Myanmar Han Lay sau khi bị truy nã - Ảnh 2
Han Lay năm nay 22 tuổi, tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế tại Đại học Yangon
 

Han Lay năm nay 22 tuổi, tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế tại Đại học Yangon, một trường đại học vô cùng danh giá và uy tín tại Myanmar. Han Lay thành thạo nhiều thứ tiếng như tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung Quốc…

Ngay từ những vòng đầu tiên của cuộc thi Hoa hậu hòa bình quốc tế 2020, Han Lay đã thu hút sự chú ý của công chúng với nhan sắc rực rỡ, cuốn hút. Nhiều người nhận xét cô vừa đẹp hiện đại lại pha nét cổ điển của phụ nữ Á Đông. Người đẹp sở hữu thân hình thon gọn với số đo 3 vòng lần lượt là 86-60-91 và chiều cao 168cm.

Trước khi trở thành đại diện của Myanmar tham gia cuộc thi Hoa hậu hòa bình quốc tế, Han Lay từng đạt ngôi vị Á hậu hoàn vũ của quốc gia này. Trước bài phát biểu gây chấn động mới đây thì Han Lay cũng được nhiều người nhớ đến khi gặp sự cố lộ hàng ở một phần trình diễn bikini.

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Từ khóa:   Myanmar hoa hậu Han Lay hoa hậu người Myanmar

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