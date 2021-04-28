Chồng cũ 'cá sấu chúa' Quỳnh Nga xuất hiện điển trai bên cạnh Ngọc Trinh, dự là sắp trở lại showbiz?

Năm 2013, nữ diễn viên, ca sĩ Quỳnh Nga bất ngờ công khai chuyện tình cảm với nam người mẫu Doãn Tuấn sau 1 năm hẹn hò. Trong thời gian hẹn hò, "cá sấu chúa" Quỳnh Nga tiết lộ bạn trai không phải là người hoàn hảo. Thậm chí, Doãn Tuấn là một người có khá nhiều tật xấu nhưng sau tất cả, Quỳnh Nga vẫn chính thức kết hôn cùng anh vào tháng 11/2014.

Doãn Tuấn - Quỳnh Nga thời còn mặn nồng - Ảnh: Internet

Sau khi lập gia đình, Quỳnh Nga lui về phía sau, ít tham gia các hoạt động nghệ thuật để ông xã chuyên tâm kinh doanh. Tuy nhiên, sau 4 năm về chung nhà, Doãn Tuấn và Quỳnh Nga tuyên bố đường ai nấy đi. Nguyên nhân được "cá sấu chúa" tiết lộ, trước khi kết hôn hai người từng rất hợp nhau, nhưng sau kết hôn cả hai gặp khá nhiều bất đồng và quyết định chia tay.