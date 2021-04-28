Chồng cũ 'cá sấu chúa' Quỳnh Nga xuất hiện điển trai bên cạnh Ngọc Trinh, dự là sắp trở lại showbiz?

Sao Việt 28/04/2021 13:57

Chồng cũ của "cá sấu chúa" Quỳnh Nga xuất hiện với ngoại hình bảnh bao bên cạnh Ngọc Trinh. Được biết, anh đang tham gia một dự án mới của Vũ Khắc Tiệp sau thời gian ở ẩn, CĐM dự đoán anh sắp trở lại showbiz.

Năm 2013, nữ diễn viên, ca sĩ Quỳnh Nga bất ngờ công khai chuyện tình cảm với nam người mẫu Doãn Tuấn sau 1 năm hẹn hò. Trong thời gian hẹn hò, "cá sấu chúa" Quỳnh Nga tiết lộ bạn trai không phải là người hoàn hảo. Thậm chí, Doãn Tuấn là một người có khá nhiều tật xấu nhưng sau tất cả, Quỳnh Nga vẫn chính thức kết hôn cùng anh vào tháng 11/2014. 

Chồng cũ 'cá sấu chúa' Quỳnh Nga xuất hiện điển trai bên cạnh Ngọc Trinh, dự là sắp trở lại showbiz? - Ảnh 1
 Doãn Tuấn - Quỳnh Nga thời còn mặn nồng - Ảnh: Internet

Sau khi lập gia đình, Quỳnh Nga lui về phía sau, ít tham gia các hoạt động nghệ thuật để ông xã chuyên tâm kinh doanh. Tuy nhiên, sau 4 năm về chung nhà, Doãn Tuấn và Quỳnh Nga tuyên bố đường ai nấy đi. Nguyên nhân được "cá sấu chúa" tiết lộ, trước khi kết hôn hai người từng rất hợp nhau, nhưng sau kết hôn cả hai gặp khá nhiều bất đồng và quyết định chia tay.

Chồng cũ 'cá sấu chúa' Quỳnh Nga xuất hiện điển trai bên cạnh Ngọc Trinh, dự là sắp trở lại showbiz? - Ảnh 2
 Quỳnh Nga nhan sắc ngày càng thăng hạng - Ảnh: Internet

Hậu ly hôn, Quỳnh Nga trở lại tham gia hoạt động nghệ thuật tích cực hơn, cô còn dính "nghi án" phẫu thuật thẩm mỹ giúp nhan sắc ngày càng thăng hạng. Ngoài ra, trên trang cá nhân, "cá sấu chúa" thường xuyên đăng tải hình ảnh nghỉ ngơi, du lịch cùng bạn bè. 

Chồng cũ 'cá sấu chúa' Quỳnh Nga xuất hiện điển trai bên cạnh Ngọc Trinh, dự là sắp trở lại showbiz? - Ảnh 3
Cựu người mẫu sống khá kín tiếng hậu ly hôn - Ảnh: Internet 

Trong khi đó, Doãn Tuấn lại vướng nghi án khủng hoảng tài chính, nợ nần sau ly hôn và thông báo chuyển vào Nha Trang sinh sống. Cựu người mẫu duy trì cuộc sống khá kín tiếng và ít xuất hiện trước truyền thông.

Chồng cũ 'cá sấu chúa' Quỳnh Nga xuất hiện điển trai bên cạnh Ngọc Trinh, dự là sắp trở lại showbiz? - Ảnh 4
 Doãn Tuấn và Quỳnh Thư dính nghi án hẹn hò - Ảnh: Internet

Tháng 7/2020, anh dính nghi án hẹn hò cùng người mẫu Quỳnh Thư khi cả hai khá thân thiết, tình cảm xuất hiện cùng hội bạn thân. Dù vậy, Quỳnh Thư đã lên tiếng phủ nhận và cho biết cả hai chỉ là bạn bè.

Chồng cũ 'cá sấu chúa' Quỳnh Nga xuất hiện điển trai bên cạnh Ngọc Trinh, dự là sắp trở lại showbiz? - Ảnh 5
 Doãn Tuấn xuất hiện trong dự án mới của Vũ Khắc Tiệp - Ảnh: Internet

Mới đây, Doãn Tuấn bất ngờ xuất hiện với vẻ ngoài điển trai và cùng ngồi chấm thi người mẫu cùng Ngọc Trinh. Được biết đây dự án mới của "ông bầu" Vũ Khắc Tiệp. Vì vậy, nhiều fan dự đoán, sắp tới Doãn Tuấn sẽ quay trở lại showbiz. 

Nathan Lee livestream tố Cao Thái Sơn 'lừa tình, lừa tiền, phá hoại hạnh phúc người khác, kết hôn giả...' nhưng 'ém' luôn bằng chứng

Nathan Lee livestream tố Cao Thái Sơn 'lừa tình, lừa tiền, phá hoại hạnh phúc người khác, kết hôn giả...' nhưng 'ém' luôn bằng chứng

Trưa 27/4, Nathan Lee tuyên bố livestream "bóc phốt" ca sĩ Cao Thái Sơn kết hôn giả nhưng lại không đưa ra bằng chứng khiến CĐM như "ăn một cú lừa".

Xem thêm
Từ khóa:   Quỳnh Nga diễn viên Quỳnh Nga người mẫu Doãn Tuấn

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 12 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 14 phút trước
Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Đời sống 27 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Sao quốc tế 52 phút trước
Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Đời sống 57 phút trước
Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 52 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được Ngọc Hoàng thương tình, khó khăn hóa giải, may mắn tề tựu, LÀM 1 THẮNG 10

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được Ngọc Hoàng thương tình, khó khăn hóa giải, may mắn tề tựu, LÀM 1 THẮNG 10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"