Chồng cũ 'cá sấu chúa' Quỳnh Nga xuất hiện điển trai bên cạnh Ngọc Trinh, dự là sắp trở lại showbiz?

Chồng cũ của "cá sấu chúa" Quỳnh Nga xuất hiện với ngoại hình bảnh bao bên cạnh Ngọc Trinh. Được biết, anh đang tham gia một dự án mới của Vũ Khắc Tiệp sau thời gian ở ẩn, CĐM dự đoán anh sắp trở lại showbiz.
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Năm 2013, nữ diễn viên, ca sĩ Quỳnh Nga bất ngờ công khai chuyện tình cảm với nam người mẫu Doãn Tuấn sau 1 năm hẹn hò. Trong thời gian hẹn hò, "cá sấu chúa" Quỳnh Nga tiết lộ bạn trai không phải là người hoàn hảo. Thậm chí, Doãn Tuấn là một người có khá nhiều tật xấu nhưng sau tất cả, Quỳnh Nga vẫn chính thức kết hôn cùng anh vào tháng 11/2014.
Sau khi lập gia đình, Quỳnh Nga lui về phía sau, ít tham gia các hoạt động nghệ thuật để ông xã chuyên tâm kinh doanh. Tuy nhiên, sau 4 năm về chung nhà, Doãn Tuấn và Quỳnh Nga tuyên bố đường ai nấy đi. Nguyên nhân được "cá sấu chúa" tiết lộ, trước khi kết hôn hai người từng rất hợp nhau, nhưng sau kết hôn cả hai gặp khá nhiều bất đồng và quyết định chia tay.
Hậu ly hôn, Quỳnh Nga trở lại tham gia hoạt động nghệ thuật tích cực hơn, cô còn dính "nghi án" phẫu thuật thẩm mỹ giúp nhan sắc ngày càng thăng hạng. Ngoài ra, trên trang cá nhân, "cá sấu chúa" thường xuyên đăng tải hình ảnh nghỉ ngơi, du lịch cùng bạn bè.
Trong khi đó, Doãn Tuấn lại vướng nghi án khủng hoảng tài chính, nợ nần sau ly hôn và thông báo chuyển vào Nha Trang sinh sống. Cựu người mẫu duy trì cuộc sống khá kín tiếng và ít xuất hiện trước truyền thông.
Tháng 7/2020, anh dính nghi án hẹn hò cùng người mẫu Quỳnh Thư khi cả hai khá thân thiết, tình cảm xuất hiện cùng hội bạn thân. Dù vậy, Quỳnh Thư đã lên tiếng phủ nhận và cho biết cả hai chỉ là bạn bè.
Mới đây, Doãn Tuấn bất ngờ xuất hiện với vẻ ngoài điển trai và cùng ngồi chấm thi người mẫu cùng Ngọc Trinh. Được biết đây dự án mới của "ông bầu" Vũ Khắc Tiệp. Vì vậy, nhiều fan dự đoán, sắp tới Doãn Tuấn sẽ quay trở lại showbiz.