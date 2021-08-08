Sau khi tận tay trao 2 chiếc xe với mục đích từ thiện cho ông Đoàn Ngọc Hải và nhóm thiện nguyện mai táng 0 đồng, Việt Hương bất ngờ vướng phải nhiều thị phi xoay quanh giá tiền của 2 chiếc xe này.

Mới đây, danh hài Việt Hương khiến người hâm mộ vô cùng ấm lòng và tự hào khi chi tiền tỷ mua xe cứu thương để tặng cho ông Đoàn Ngọc Hải, sau đó lại bỏ tiền tùi hơn 300 triệu mua thêm xe để gửi tặng cho nhóm thiện nguyện mai táng ở TP.HCM. Những việc làm ý nghĩa của vợ chồng Việt Hương - Ảnh: FBNV Hành động đẹp và có ý nghĩa của nữ danh hài nhận được nhiều lời khen, song cũng có một số ý kiến trái chiều chỉ trích vợ chồng Việt Hương phân biệt, tặng xe từ thiện mà chênh lệch giá. Một chiếc có giá trên trời, chiếc còn lại thì chỉ thấp hơn rất nhiều.

Cụ thể, chiếc xe mà Việt Hương tặng ông Đoàn Ngọc Hải có giá hơn 2 tỷ đồng, còn chiếc xe cô gửi cho nhóm thiện nguyện có giá 320 triệu đồng. Chính sự khập khiễng trong giá cả đã khiến danh hài gây tranh cãi. Trước những bình luận chỉ trích của netizen, Việt Hương bức xúc chia sẻ trên trang cá nhân và gay gắt đáp trả không khoan nhượng. Nữ danh hài đã bỏ chút ít thời gian để livestream và trình bày ngọn ngành. Việt Hương nói: "Tại sao mua xe cho Đoàn Ngọc Hải thì mấy tỷ đồng mà mua xe linh cữu chỉ vài trăm triệu. Dạ thưa, bây giờ 5,10 triệu, trăm triệu đối với em rất nặng, đừng nói có mấy trăm triệu. Thật ra xe này là từ sự yêu cầu của đoàn thiện nguyện, họ muốn chiếc xe cỡ đó thôi để họ chở quan tài".

Nữ danh hài livestream nói rõ sự tình - Ảnh chụp màn hình Ngoài ra, trước những bình luận có nội dung Việt Hương vì ông Đoàn Ngọc Hải nổi tiếng hơn nên tặng xe vài tỷ gây sự chú ý, còn đoàn từ thiện chỉ cho phương tiện vài trăm triệu, nữ danh hài vô cùng bức xúc và khẳng định việc mua xe này tùy thuộc vào mục đích sử dụng của mỗi nơi, hơn nữa nhóm thiện nguyện họ chỉ mong muốn xe như thế. Việt Hương nhấn mạnh, thời gian này cô rất bận rộn với công tác thiện nguyện, nên không muốn tranh cãi nhiều, song nhiều người có bình luận kém duyên khiến cô bắt buộc phải lên tiếng. Việt Hương bày tỏ: "Con người mà, tôi đâu có đi tu, mình nhịn vì làm thiện không có gây, nhưng không nói thì không được". Livestream của Việt Hương đã thu hút sự quan tâm, chú ý của đông đảo cư dân mạng. Rất nhiều khán giả đồng cảm, dành nhiều lời chúc sức khỏe và động viên vợ chồng nữ danh hài trong thời điểm này.

Việt Hương trao tặng xe mai táng hơn 300 triệu cho nhóm từ thiện, không quên nhắn nhủ: 'Chị giao gánh nặng cho em, mong em giúp chị thực hiện' Sau khi giao tận tay xe cứu thương tiền tỷ cho ông Đoàn Ngọc Hải, Việt Hương lại tếp tục khiến dư luận vỗ tay tán thưởng vì vừa hỗ trợ nhóm "Chuyến xe 0 đồng mai táng từ thiện" một chiếc xe mai táng.

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