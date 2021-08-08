Bị chỉ trích vì mua xe tiền tỷ cho ông Đoàn Ngọc Hải để gây chú ý, còn tặng xe mai táng chỉ vài trăm triệu, Việt Hương bức xúc: 'Tôi đâu có đi tu, không nói thì không được'

Hậu trường 08/08/2021 13:24

Sau khi tận tay trao 2 chiếc xe với mục đích từ thiện cho ông Đoàn Ngọc Hải và nhóm thiện nguyện mai táng 0 đồng, Việt Hương bất ngờ vướng phải nhiều thị phi xoay quanh giá tiền của 2 chiếc xe này.

Mới đây, danh hài Việt Hương khiến người hâm mộ vô cùng ấm lòng và tự hào khi chi tiền tỷ mua xe cứu thương để tặng cho ông Đoàn Ngọc Hải, sau đó lại bỏ tiền tùi hơn 300 triệu mua thêm xe để gửi tặng cho nhóm thiện nguyện mai táng ở TP.HCM. 

Viet Huong 1
Những việc làm ý nghĩa của vợ chồng Việt Hương - Ảnh: FBNV

Hành động đẹp và có ý nghĩa của nữ danh hài nhận được nhiều lời khen, song cũng có một số ý kiến trái chiều chỉ trích vợ chồng Việt Hương phân biệt, tặng xe từ thiện mà chênh lệch giá. Một chiếc có giá trên trời, chiếc còn lại thì chỉ thấp hơn rất nhiều.

Cụ thể, chiếc xe mà Việt Hương tặng ông Đoàn Ngọc Hải có giá hơn 2 tỷ đồng, còn chiếc xe cô gửi cho nhóm thiện nguyện có giá 320 triệu đồng. Chính sự khập khiễng trong giá cả đã khiến danh hài gây tranh cãi.

Trước những bình luận chỉ trích của netizen, Việt Hương bức xúc chia sẻ trên trang cá nhân và gay gắt đáp trả không khoan nhượng. Nữ danh hài đã bỏ chút ít thời gian để livestream và trình bày ngọn ngành. Việt Hương nói: "Tại sao mua xe cho Đoàn Ngọc Hải thì mấy tỷ đồng mà mua xe linh cữu chỉ vài trăm triệu. Dạ thưa, bây giờ 5,10 triệu, trăm triệu đối với em rất nặng, đừng nói có mấy trăm triệu. Thật ra xe này là từ sự yêu cầu của đoàn thiện nguyện, họ muốn chiếc xe cỡ đó thôi để họ chở quan tài".

Viet Huong 2
Nữ danh hài livestream nói rõ sự tình - Ảnh chụp màn hình

Ngoài ra, trước những bình luận có nội dung Việt Hương vì ông Đoàn Ngọc Hải nổi tiếng hơn nên tặng xe vài tỷ gây sự chú ý, còn đoàn từ thiện chỉ cho phương tiện vài trăm triệu, nữ danh hài vô cùng bức xúc và khẳng định việc mua xe này tùy thuộc vào mục đích sử dụng của mỗi nơi, hơn nữa nhóm thiện nguyện họ chỉ mong muốn xe như thế. Việt Hương nhấn mạnh, thời gian này cô rất bận rộn với công tác thiện nguyện, nên không muốn tranh cãi nhiều, song nhiều người có bình luận kém duyên khiến cô bắt buộc phải lên tiếng. Việt Hương bày tỏ: "Con người mà, tôi đâu có đi tu, mình nhịn vì làm thiện không có gây, nhưng không nói thì không được". 

Livestream của Việt Hương đã thu hút sự quan tâm, chú ý của đông đảo cư dân mạng. Rất nhiều khán giả đồng cảm, dành nhiều lời chúc sức khỏe và động viên vợ chồng nữ danh hài trong thời điểm này. 

Việt Hương trao tặng xe mai táng hơn 300 triệu cho nhóm từ thiện, không quên nhắn nhủ: 'Chị giao gánh nặng cho em, mong em giúp chị thực hiện'

Việt Hương trao tặng xe mai táng hơn 300 triệu cho nhóm từ thiện, không quên nhắn nhủ: 'Chị giao gánh nặng cho em, mong em giúp chị thực hiện'

Sau khi giao tận tay xe cứu thương tiền tỷ cho ông Đoàn Ngọc Hải, Việt Hương lại tếp tục khiến dư luận vỗ tay tán thưởng vì vừa hỗ trợ nhóm "Chuyến xe 0 đồng mai táng từ thiện" một chiếc xe mai táng.

Xem thêm
Từ khóa:   Việt Hương Việt Hương bị chỉ trích khi làm từ thiện Việt Hương mua xe từ thiện

TIN MỚI NHẤT

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 1 giờ 35 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 2 giờ 35 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 3 giờ 4 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 3 giờ 28 phút trước
Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước
Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 5 phút trước
Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Xã hội 5 giờ 30 phút trước
Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Dinh dưỡng 5 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36