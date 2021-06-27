Bị antifan mỉa mai 'từ thiện mà khoe', Việt Hương 'nóng máu' đáp trả: 'Em chưa xin anh hay chị ngàn nào'

Hậu trường 27/06/2021 19:50

Mới đây, nữ danh hài Việt Hương đã có bài đăng khoe hình ảnh con gái giúp mẹ chuẩn bị xong 1000 phần quà gồm gạo và cá hộp để hỗ trợ người nghèo. Tuy nhiên có 1 số cư dân mạng đã để lại bình luận cho rằng cô đang khoe mẽ.

Thời gian gần đây, hàng loạt nghệ sĩ Việt vướng vào lùm xùm chuyện từ thiện. Không ít người bị tố "ăn chặn tiền từ thiện", khoa mẽ, đánh bóng tên tuổi. Mới đây, Việt Hương đã có bài đăng trên trang cá nhân, vui mừng khoe hình ảnh cô cùng con gái vừa chuẩn bị xong 1000 phần quà gồm gạo và cá hộp để hỗ trợ người nghèo. Vì dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến khá căng thẳng, nữ nghệ sĩ cũng không quên cẩn thận chia thời gian phát quà ra 3, 4 ngày với các khung giờ khác nhau để đảm bảo an toàn cho mọi người. 

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Bài đăng của nữ nghệ sĩ hài - Ảnh chụp màn hình 

Nữ diễn viên cho biết, sáng thứ 2 tới đây sẽ bắt đầu gửi các phần quà này đến tận tay người nghèo. Hành động của Việt Hương khiến cư dân mạng vô cùng xúc động. Không ít người đã để lại bình luận khen ngợi lòng tốt của cô và dành nhiều lời khen cho cô con gái ngoan ngoãn, biết giúp đỡ mẹ.

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CĐM dành nhiều lời khen cho mẹ con nữ danh hài - Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, bên cạnh "cơn mưa" lời khen, 1 số antifan lại có quan điểm trái chiều, chỉ trích Việt Hương "tặng quà mà khoe thì không còn ý nghĩa gì hết".

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1 cư dân mạng để lại bình luận cho rằng Việt Hương khoe mẽ - Ảnh chụp màn hình

Ngay lập tức nữ diễn viên đã có màn đáp trả rất khôn khéo và gay gắt khiến nhiều người ủng hộ. Nữ danh hài viết: "Dạ, anh hay chị cho em 2000 phần gạo, cá này em xin xóa không đăng danh dự luôn. Còn này em tự làm tự mua, đăng để lan tỏa năng lượng tích cực cho người nghèo và các mạnh thường quân khác tặng, em chưa xin anh hay chị ngàn nào, xin hồi hướng ít công đức cho anh hay chị đang nói về em. Chúc sức khỏe và niềm tin trong cuộc sống". 

Màn đáp trả nhẹ nhàng nhưng sâu cay của Việt Hương nhận về nhiều lời khen của CĐM. Nhiều người khuyên cô bỏ ngoài tai những lời gièm pha của người khác. 

Vợ chồng Việt Hương nổi tiếng vì sở hữu khối tài sản khủng và thường xuyên tham gia hỗ trợ, tài trợ cho nhiều hoạt động từ thiện khiến khán giả không khỏi cảm động và yêu mến.

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