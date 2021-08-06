Việt Hương trao tặng xe mai táng hơn 300 triệu cho nhóm từ thiện, không quên nhắn nhủ: 'Chị giao gánh nặng cho em, mong em giúp chị thực hiện'

Hậu trường 06/08/2021 09:28

Sau khi giao tận tay xe cứu thương tiền tỷ cho ông Đoàn Ngọc Hải, Việt Hương lại tếp tục khiến dư luận vỗ tay tán thưởng vì vừa hỗ trợ nhóm "Chuyến xe 0 đồng mai táng từ thiện" một chiếc xe mai táng.

Trong thời điểm dịch bệnh căng thẳng, nhiều sao Việt vẫn hăng hái tham gia vào các hoạt động từ thiện để hỗ trợ người dân. Không chỉ trực quyên góp thực phẩm, tiền mặt, nhiều người còn hăng hái thành "shipper" giao đồ cho người dân trong khu phong tỏa. 

Một trong những nghệ sĩ Việt tận tâm với công tác thiện nguyện, đặc biệt trong mùa dịch Covid-19 phải kể đến vợ chồng danh hài Việt Hương. Thời gian vừa qua, nữ nghệ sĩ cùng ông xã đã liên tục hỗ trợ hết mình cho các cá nhân, tổ chức để cùng nhau san sẻ khó khăn cho bà con vùng dịch.

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Nữ nghệ sĩ có nhiệu hoạt động từ thiện - Ảnh: Internet

Mới đây, Việt Hương đã trao tận tay ông Đoàn Ngọc Hải một chiếc xe cứu thương có giá trị tiền tỷ để ông thuận tiện hơn trong việc di chuyển. Hành động của nữ nghệ sĩ đã nhận được vô số lời khen của cư dân mạng.

Sau khi tặng xe cứu thương cho ông Hải, trên trang cá nhân nghệ sĩ Việt Hương cho biết cô đã cùng ông xã quyết định tặng thêm một chiếc xe chở linh cữu người mất cho nhóm "Chuyến xe 0 đồng mai táng từ thiện". 

Nữ nghệ sĩ tâm sự: "Thưa cả nhà là em nữa! Đưa Phật đưa tới tây phương, dẫn đường dẫn tới tận nhà. Em lo lương thực đến bà con nghèo, nhũng việc cấp cứu em không chạy được, em mua xe anh Hải chạy giúp.

Nay tới con đường cuối là đưa linh cữu về với trời, em không chạy được, nên e đã gởi tặng 1 xe chuyên chở linh cữu (lo áo quan luôn) đi thiêu và về tới chùa.

Đây là nhóm thiện nguyện của bạn Giang Thị Cúc, đã thay Hương nhận xe.

Xe này Hương mua và cũng giao cho nhóm "Chuyến xe 0 đồng mai táng từ thiện", giúp Hương chuyên chở, bảo dưỡng và sử dụng!".

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Bài đăng của Việt Hương - Ảnh chụp màn hình

Theo đó, nữ nghệ sĩ cho hay, chiếc xe có giá trị hơn 300 triệu, đã được đưa vào vận hành. Cô cũng không quên đăng kèm hình ảnh, clip để CĐM có thể kiểm chứng. 

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Việt Hương đăng kèm hình ảnh của chiếc xe - Ảnh: FBNV
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Tin nhắn của vợ chồng Việt Hương với nhóm thiện nguyện - Ảnh: FBNV

Trước hành động ý nghĩa của nữ diễn viên, nhiều cư dân mạng đã không tiếc lời khen ngợi và để lại nhiều bình luận cổ vũ, động viên tinh thần thiện nguyện của hai vợ chồng, đồng thời chúc Việt Hương và ông xã có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục chặng đường san sẻ khó khăn cùng bà con vùng dịch.

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Bình luận của cư dân mạng - Ảnh chụp màn hình

Trong showbiz Việt, Việt Hương nổi tiếng là sao nữ chăm làm từ thiện. Dù hoạt động lớn hay nhỏ, nữ danh hài đều dốc hết sức, hết lòng và hy vọng những giúp đỡ của mình có thể phần nào giúp đỡ, hỗ trợ được cho nhưng hoàn cảnh còn khó khăn, thiếu thốn.

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Mới đây, nữ danh hài Việt Hương đã có bài đăng khoe hình ảnh con gái giúp mẹ chuẩn bị xong 1000 phần quà gồm gạo và cá hộp để hỗ trợ người nghèo. Tuy nhiên có 1 số cư dân mạng đã để lại bình luận cho rằng cô đang khoe mẽ.

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Từ khóa:   Việt Hương xe mai táng Việt Hương ủng hộ xe mai táng

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