Ca sĩ Quang Lê tiết lộ từng phải bán bánh tại Mỹ, nhận thù lao chỉ vỏn vẹn hơn 80 nghìn/giờ

Hậu trường 15/09/2021 22:01

Trước khi có được cuộc sống xa hoa như hiện tại, ca sĩ Quang Lê đã phải đi làm thêm để trang trải cuộc sống nơi đất khách quê người.

Thời gian gần đây, nam ca sĩ nổi tiếng Quang Lê đã chính thức lấn sân sang lĩnh vực YouTube với kênh mang tên "Quang Lê và đời sống ở Mỹ". Nhiều người biết đến nam ca sĩ "Đập vỡ cây đàn" với cuộc sống xa hoa như hiện tại nhưng lại không biết rằng anh cũng từng làm thêm tại Mỹ để trang trải cuộc sống. 

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Nam ca sĩ tiết lộ: "Quang Lê nhớ rằng hồi đó tấm séc đầu tiên mình nhận là 82 đô la cho một tháng, mỗi giờ được khoảng 4 đô la (khoảng hơn 80 nghìn đồng). Lúc đó Quang Lê là học sinh lớp 11, 12. Mình đi làm thêm để dồn tiền mua một chiếc ô tô lái đi học... Từ hồi đi diễn và về Việt Nam có người đưa đón, nhưng hồi xưa đi học, đi làm ở Mỹ tôi vẫn thường tự lái xe". 

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Trước đó, Quang Lê "gây sốc" khi khoe cơ ngơi rộng rãi của anh tại Mỹ khiến khán giả không khỏi xuýt xoa. Được biết anh là một trong những ca sĩ hải ngoại có cát-xê cao ngất ngưởng. Không chỉ có nhà "khủng" tại Mỹ, Quang Lê còn sở hữu biệt thự dát vàng lộng lẫy tại TP.HCM.

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Biệt phủ dát vàng 'gây choáng' của nam ca sĩ Quang Lê - Ảnh: Internet
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