Dương Mịch phản ứng thế nào khi được hỏi “có đồng ý cưới thiếu gia giàu nhất Trung Quốc không”?

Sao quốc tế 27/12/2021 10:24

Câu trả lời khéo léo của Dương Mịch đã được người hâm mộ nhiệt liệt tán thưởng.

Dương Mịch được biết đến là một trong những "tiểu Hoa đán" đình đám trong showbiz Hoa ngữ. Cô được đánh giá là mẫu người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ và đặc biệt thông minh, điều này phần nào thể hiện qua cách ứng xử trên sóng truyền hình hay các lần trả lời phỏng vấn.

Dương Mịch phản ứng thế nào khi được hỏi “có đồng ý cưới thiếu gia giàu nhất Trung Quốc không”? - Ảnh 1

Sau khi ly hôn với Lưu Khải Uy, Dương Mịch trở thành quý cô độc thân đắt giá của làng giải trí xứ Trung. Rất nhiều tin đồn trong giới cho hay, nàng "Bạch Thiển" được rất nhiều đàn em idol săn đón, thể hiện tình cảm nhiệt tình. Một trong những nhân vật được réo tên nhiều nhất chính là Vương Tư Thông - thiếu gia giàu nhất Trung Quốc.

Dương Mịch phản ứng thế nào khi được hỏi “có đồng ý cưới thiếu gia giàu nhất Trung Quốc không”? - Ảnh 2

Vương Tư Thông nhiều lần cho biết anh là fan cứng của Dương Mịch. Mọi người đều biết rằng, Vương Tư Thông - “Vương hiệu trưởng” trước giờ chỉ thích công khai, chỉ trích người khác, còn việc khen ngợi ai đó - lâu lâu thôi.

Trước đây, Dương Mịch bị tung ra một số video không hay, Vương Tư Thông vẫn tích cực lên tiếng ủng hộ, bảo vệ Dương Mịch. Thậm chí Vương Tư Thông còn công khai bày tỏ: “Nếu như Dương Mịch ly hôn, tôi sẽ cưới cô ấy”. Vì thế cư dân mạng càng có cơ sở để tin rằng Vương Tư Thông đang ấp ủ kế hoạch "cưa đổ" vợ cũ của Lưu Khải Uy.

Dương Mịch phản ứng thế nào khi được hỏi “có đồng ý cưới thiếu gia giàu nhất Trung Quốc không”? - Ảnh 3

Trang Sina mới đây đã tìm lại một bài phỏng vấn năm xưa về chủ đề thú vị này. Khi được hỏi về việc nếu như Vương Tư Thông chủ động theo đuổi và muốn kết hôn, Dương Mịch sẽ phản ứng ra sao. Nghe câu hỏi, nữ thần xứ Trung không hề tỏ ra bối rối khi đáp lại vỏn vẹn 9 chữ: "Bây giờ công việc là điều quan trọng nhất".

Với câu trả lời này, Dương Mịch lại một lần nữa chứng tỏ bản thân có một cái đầu thực sự nhanh nhạy và khôn ngoan. Trang Sina nhận xét đây chính là phản ứng thông minh, thể hiện EQ ngút ngàn của Dương Mịch.

Nếu như cô thẳng thắn nhận lời yêu của Vương Tư Thông, người đẹp sẽ bị đánh giá là kẻ ham mê vật chất. Ngược lại, nếu Dương Mịch cự tuyệt phũ phàng, chắc chắn sẽ gây ra phản ứng ngược, thậm chí đắc tội với chàng fanboy giàu có nức tiếng Trung Quốc.

Dương Mịch phản ứng thế nào khi được hỏi “có đồng ý cưới thiếu gia giàu nhất Trung Quốc không”? - Ảnh 4

Cách từ chối khéo léo của người đẹp họ Dương cho thấy cô muốn ưu tiên cho công việc, tạm thời không muốn để chuyện tình cảm làm xao lãng, tuy nhiên người đẹp vẫn muốn giữ mối quan hệ với Vương Tư Thông, tránh gây mất lòng người khác.

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