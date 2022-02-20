Loạt khung cảnh cực chất trong ‘Trầm Vụn Hương Phai’: Có cảm giác của 'Hương mật tựa khói sương', chưa chiếu đã thấy u mê

Mới đây, loạt ảnh trong bộ phim Trầm vụn hương phai được cư dân mạng lan truyền rầm rộ. Bối cảnh thiên giới - nhân gian đẹp mê hoặc khiến dân tình không hết lời khen ngợi.

Trầm Vụn Hương Phai là bộ phim được Hoan Thụy Thế Kỷ bắt tay cùng Youku và Trung Hối Ảnh Thị sản xuất, là một dự án cấp S được đầu tư rất lớn. Có thể thấy, việc lựa chọn bối cảnh, đầu tư phim trường, đồ họa, kỹ xảo rất công phu.

Bên cạnh đó, tạo hình, trang phục của dàn diễn viên được thiết kế tỉ mỉ, bắt mắt cũng đủ thấy được sự tâm huyết của nhà sản xuất dành cho bộ phim lần này.

Một số bình luận của cư dân mạng:

"Thành nghị hợp đóng vai cổ trang kinh khủng"

"Bối cảnh chất thật đấy"

"Cảnh vật quá chân thật và đẹp mắt"

"Hóng ngày khóc hết nước chấm"

"Cảnh đẹp, trang phục đẹp, diễn xuất tốt! Combo đỉnh cao".

(Tổng hợp từ Hội mê phim cổ trang Trung Quốc)

Trầm vụn hương phai chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tô Mịch. Nội dung tác phẩm kể về mối tình giữa yêu tinh hoa sen - Nhan Đàm (Dương Tử) và Ứng Uyên Đế quân (Thành Nghị).

Nhan Đàm vốn là một hoa sen tinh từ thời thượng cổ, vì hóa thành hình người trước thời hạn 100 năm tu luyện nên nàng cùng tỷ muội sinh đôi Chỉ Tích phải trải qua tình kiếp. Nhan Đàm vốn muốn dùng một nửa trái tim của bản thân để đổi lấy chân tình của Ứng Uyên đế quân thế nhưng không ngờ Ứng Uyên lại quên mất cô ấy. Một nửa trái tim của Nhan Đàm đã dùng cho Ứng Uyên, nửa còn lại cũng chỉ còn chút tro tàn. Sau đó Nhan Đàm tử bỏ tiên thể đi vào luân hồi, linh hồn bị tổn thương của nàng lưu lạc bên dòng Vong Xuyên hơn tám trăm năm.

Dư Mặc là một ngư tinh trong đầm sen của Nam Cực tiên ông, quyết định rời bỏ tiên giới để đi theo Nham Đàn, trở thành chỗ dựa cho cô. Ở núi Na Lan, hai người vì muốn trở nên mạnh hơn, Dư Mặc thường mang theo Nhan Đàm "mỗi ngày làm một việc thiện" đi trừng trị kẻ ác thế nhưng lại gặp Đường Châu (là Ứng Uyên chuyển thế). Cả ba rơi vào chuyện tình đầy éo le, ngược luyến.

Được mệnh danh là nam chính số khổ nhất nhì màn ảnh Hoa ngữ, rất nhiều bộ phim mà Thành Nghị tham gia đều có nội dung ngược nam chính tơi tả. Trong đó có thể kể đến Lưu ly mỹ nhân sát, Dữ quân ca hay Trường An nặc,... Với những gì được hé lộ ở Trầm vụn hương phai, fan đã chuẩn bị sẵn khăn giấy để đón chờ màn "ngược thân, ngược tâm" của cặp đôi Thành Nghị - Dương Tử trong phim.