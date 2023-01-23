Dương Tử mở hàng thành tích nổi bật trên sân khấu Xuân Vãn CCTV vào đầu năm mới

Chương trình Gala chào xuân (còn gọi là Xuân Vãn) do đài CCTV tổ chức hằng năm có sự góp mặt của nhiều tên tuổi nổi tiếng. Đây là sự kiện thưởng niên của đài truyền hình trung ương Trung Quốc, thu hút hơn một tỷ người theo dõi.

Đáng chú ý nhất là màn biểu diễn của Dương Tử trong vở kịch ngắn Tới Ngay Đây cùng Vương Bảo Cường, Vương Ninh. Theo đó, trong buổi phỏng vấn tại phòng tin tức phát sóng trực tiếp chương trình đặc biệt Xuân Vãn CCTV 2023, Dương Tử đã giới thiệu về sự kết hợp mới với đàn anh Vương Bảo Cường và nghệ sĩ Vương Ninh.

Cô cho biết: “Sự kết hợp của 3 người bọn em thật thần kì. Tuy rằng em không xuất thân là diễn viên kịch nói, nhưng là một tổ điện ảnh và truyền hình, chúng em có một phản ứng hóa học kỳ diệu trong sự hợp tác. Dưới hậu trường em xem 2 anh diễn thật sự rất vui, khác hoàn toàn cảm nhận trước đây.”

Với màn kết hợp đầy đặc sắc của bộ ba Điện Ảnh và Truyền Hình là Dương Tử, Vương Bảo Cường và Vương Ninh, tiểu phẩm đã đạt rating cao nhất trên Xuân Vãn CCTV 2023. Tiểu phẩm khi phát sóng vào đêm 30 Tết đã nhận được vô số lời khen về đài từ và diễn xuất. Có thể thấy đây là một khởi đầu trong năm mới dành cho cô nàng Dương Tử cũng như Vương Bảo Cường và Vương Ninh.