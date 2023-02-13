Hậu drama ngoại tình, Á Hậu Hoàng Tâm Dĩnh chính thức comeback với vai trò khiến nhiều người bất ngờ?

Sao quốc tế 13/02/2023 17:20

Sau khoảng thời gian trốn tránh scandal ngoại tình, Á Hậu Hoàng Tâm Dĩnh đã chính thức hoạt động trở lại trong vai trò ca sĩ.

Theo thông tin của một số bài báo Trung Quốc đã đưa tin vào ngày 13/2 sau 4 năm rút khỏi giới giải trí vì bê bối ngoại tình, Hoàng Tâm Dĩnh thông báo quay lại cbiz. Cô chuyển sang làm ca sĩ và chuẩn bị phát hành sản phẩm âm nhạc tên Crown Me dành cho lễ Tình nhân.

MV sẽ ra mắt vào đúng ngày 14/2. Trong trailer mang đậm màu sắc lễ hội, Hoàng Tâm Dĩnh xuất hiện với hình ảnh gợi cảm và nhảy múa cùng vũ đoàn.

Hậu drama ngoại tình, Á Hậu Hoàng Tâm Dĩnh chính thức comeback với vai trò khiến nhiều người bất ngờ? - Ảnh 1
Hoàng Tâm Dĩnh - Ảnh: Internet

Cũng trong ngày giới thiệu sản phẩm mới, Hoàng Tâm Dĩnh bị phát hiện xóa lượng lớn hình ảnh trên trang cá nhân. Có thể thấy đây chính là hành động nhằm quên đi drama ngoại tình để gây dựng lại sự nghiệp của mình với vai trò ca sĩ. 

Hoàng Tâm Dĩnh và ca sĩ Hứa Chí An bị phanh phui bê bối ngoại tình vào tháng 4/2019. Video ghi lại cảnh thân mật của họ trên xe taxi xuất hiện tràn lan trên mặt báo. Khi đó, Hứa Chí An đã có gia đình hạnh phúc với diva Trịnh Tú Văn, Hoàng Tâm Dĩnh cũng đang sống chung với tài tử TVB Mã Quốc Minh.

Scandal ngoại tình khiến Hoàng Tâm Dĩnh hứng chỉ trích, danh tiếng sụp đổ. Thậm chí cô nàng còn phải chạy trốn sang Mỹ thay tên đổi họ để làm một công việc khác mưu sinh và tạm tránh xa những tiêu cực từ chốn Cbiz

Hậu drama ngoại tình, Á Hậu Hoàng Tâm Dĩnh chính thức comeback với vai trò khiến nhiều người bất ngờ? - Ảnh 2
Cô nàng trải qua một khoảng thời gian đen tối không muốn nhắc lại - Ảnh: internet

Tháng 1/2020, Hoàng Tâm Dĩnh trở về Hong Kong. Tại sân bay, cô khóc và cầu xin công chúng cho mình cơ hội làm lại cuộc đời. Dù vậy, nữ nghệ sĩ vẫn không được đón nhận. Tháng 7/2022, Hoàng Tâm Dĩnh chấm dứt hợp đồng quản lý với TVB. Kể từ khi vướng bê bối ngoại tình, cô bị nhà đài cấm sóng, không thể hoạt động trong showbiz.

Hoàng Tâm Dĩnh sinh năm 1989, là Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Hong Kong năm 2012. Cô từng là nghệ sĩ được TVB nâng đỡ dù tài năng ở mức trung bình. Hoàng Tâm Dĩnh được yêu thích nhờ Cung tâm kế 2, Dĩ hòa vi quý, Đông Pha gia sự...

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