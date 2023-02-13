Trịnh Gia Dĩnh cùng vợ mừng đầy tháng con trai thứ ba

Sao quốc tế 13/02/2023 17:11

Trịnh Gia Dĩnh và Trần Khải Lâm mới đây đã chia sẻ các bức ảnh trong tiệc đầy tháng của con trai thứ ba - bé Carlos.

Mới đây, nữ diễn viên Trần Khải Lâm đã đăng tải lên trang cá nhân của mình những bức ảnh chụp cùng con trai thứ 3 của mình kèm với caption: "Chúc mừng đầy tháng Carlos thân yêu của ba mẹ. Trước hết, xin cảm ơn các nhân viên và bác sĩ đã chăm sóc tôi trong suốt quá trình tôi sinh nở và hồi phục.

Thứ hai, xin cảm ơn người chồng tuyệt vời đã luôn ủng hộ và ở bên em trong suốt hành trình. Nhớ lại tam cá nguyệt thứ ba, khi tôi bắt đầu rất mệt mỏi và đau nhức khắp người, anh ấy đã luôn ở bên tôi! Cảm ơn anh đã nắm tay em trong suốt quá trình sinh nở và bên cạnh em hàng ngày cho đến khi em xuất viện".

Trịnh Gia Dĩnh cùng vợ mừng đầy tháng con trai thứ ba - Ảnh 1

Trịnh Gia Dĩnh cùng vợ mừng đầy tháng con trai thứ ba - Ảnh 2

Trịnh Gia Dĩnh và Trần Khải Lâm kết hôn vào năm 2018, hôn lễ được tổ chức ở Bali, Indonesia. Được biết, Carlos là con trai thứ ba của Trịnh Gia Dĩnh và Trần Khải Lâm sau hai bé trai đầu là Rafael và Yannick. Carlos được hạ sinh vào ngày 11/1 vừa qua.

Trước đó, Trịnh Gia Dĩnh từng từ chối tiết lộ giới tính của con, khi được hỏi, anh nói: "Mẹ bé sẽ tiết lộ sau. Em bé là món quà trời ban cho vợ chồng chúng tôi. Giới tính nào không quan trọng, con trai hay con gái thì tôi cũng vô cùng hạnh phúc".

Trịnh Gia Dĩnh cùng vợ mừng đầy tháng con trai thứ ba - Ảnh 3Trịnh Gia Dĩnh cùng vợ mừng đầy tháng con trai thứ ba - Ảnh 4

Tại Hong Kong, Trịnh Gia Dĩnh được mệnh danh là "ông chồng quốc dân" khi luôn thể hiện tình yêu đối với vợ con. Trong một buổi phỏng vấn vào đầu tháng 12 năm ngoái, tài tử khẳng định gia đình là hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời mình.

Trịnh Gia Dĩnh cùng vợ mừng đầy tháng con trai thứ ba - Ảnh 5

"Tôi sẽ không rời Hong Kong. Cuộc sống đầy rẫy những mất mát, bạn buộc lòng phải đánh đổi, không có cách nào khác. Công việc ở Đại lục tiêu tốn ít nhất 4,5 tháng. Gia đình là giá trị hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi, đó là lý do tôi không muốn xa rời họ. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ để có tiền chăm sóc các con." - Trịnh Gia Dĩnh tâm sự.

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