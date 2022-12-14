Tài tử TVB Trịnh gia Dĩnh bị chỉ trích vì phương pháp giáo dục con

Cách hành xử của con trai Trịnh Gia Dĩnh khiến nhiều người nhận xét là không ngoan ngoãn.

Mới đây, tài tử Trịnh Gia Dĩnh đã đăng tải lên trang cá nhân của mình một đoạn video anh vui đùa cùng con trai mình. Tuy nhiên, nội dung của clip này đã gây ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội.

Cụ thể, trong video, Trịnh Gia Dĩnh đang ngắm tấm áp phích của mình trong Bộ Bộ Kinh Tâm thì con trai lớn của ảnh - Rafael - chạy đến, giật áp phích xuống rồi ném xuống đất, sau đó còn giẫm mạnh lên trông rất thích thú. Tài tử TVB bày tỏ sự bất lực trước hành vi này của con trai mình, anh viết: "Tôi nghĩ con trai tôi cần một bài học về sự tôn trọng".

Dưới phần bình luận của video này, nhiều người đã phê bình phương pháp dạy con của Trịnh Gia Dĩnh, khiến cậu con trai lớn trở nên không tôn trọng người lớn. Phần đông netizen cho rằng vợ chồng nam tài tử nên nghiêm khắc với con hơn.

Trong một cuộc phỏng vấn trước đây, Trịnh Gia Dĩnh đã chia sẻ rằng anh cảm thấy việc cha mẹ dùng đòn roi để dạy con đã lỗi thời, mà thay vào đó nên giao tiếp với con. Bên cạnh đó, tài tử họ Trịnh cũng nỗ lực trở thành tấm gương tốt cho con trai của mình, anh thường xuyên đưa con ra ngoài chơi, tập luyện và giữ gìn sức khỏe. Trong hai năm dịch bệnh, Trịnh Gia Dĩnh cũng có nhiều thời gian hơn dành cho các con, anh cho biết đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của mình.

Cách đây không lâu, Trịnh Gia Dĩnh cũng đã tiết lộ rằng bà xã của anh, Trần Khải Lâm, đã mang thai con thứ ba và dự kiến sinh vào đầu năm sau. Tuy nhiên, anh từ chối tiết lộ giới tính của bé.

Trịnh Gia Dĩnh và Trần Khải Lâm kết hôn vào năm 2018, hôn lễ được tổ chức ở Bali, Indonesia. Trước khi mang thai con thứ ba, cặp đôi có với nhau 2 cậu con trai là Rafael (3 tuổi) và Yannick (2 tuổi).

Sao TVB Trịnh Gia Dĩnh khẳng định gia đình là hạnh phúc lớn lao nhất Dù được trả lương cao tại thị trường Trung Quốc Đại lục nhưng Trịnh Gia Dĩnh đã từ chối tất cả vì anh muốn tập trung vào chăm sóc gia đình mình.

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