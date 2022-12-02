Sao TVB Trịnh Gia Dĩnh khẳng định gia đình là hạnh phúc lớn lao nhất

Dù được trả lương cao tại thị trường Trung Quốc Đại lục nhưng Trịnh Gia Dĩnh đã từ chối tất cả vì anh muốn tập trung vào chăm sóc gia đình mình.

Trang Sinchew đưa tin, Trịnh Gia Dĩnh khi xuất hiện tại một sự kiện công khai vào ngày 30/11 vừa qua đã vô cùng phấn khởi khi được phóng viên hỏi về con thứ 3. Tuy nhiên, nam tài tử từ chối trả lời về giới tính của bé và cho biết anh không quan trọng chuyện trai gái, đối với anh thì giới tính nào cùng vô cùng hạnh phúc.

Trịnh Gia Dĩnh xác nhận chuyện vợ mang thai lần 3 - Ảnh: Internet

"Mẹ bé sẽ tiết lộ sau. Em bé là món quà trời ban cho vợ chồng chúng tôi. Giới tính nào không quan trọng, con trai hay con gái thì tôi cũng vô cùng hạnh phúc." - Trịnh Gia Dĩnh nói.

Trịnh Gia Dĩnh đồng thời cũng cho biết có rất nhiều người gửi tin nhắn chúc mừng khiến anh vô cùng bất ngờ. Trước câu hỏi về việc cùng vợ "sản xuất tập 4" thì nam diễn viên cười và cho hay vợ anh thấy hiện tại là đủ rồi.

Là một trong những tài tử hàng đầu Hong Kong, Trịnh Gia Dĩnh cũng nhận được nhiều lời mời hợp tác tại thị trường Đại lục với thù lao béo bở. Tuy vậy, anh từ chối tất cả vì muốn dành thời gian cho gia đình, với anh thì gia đình mới là hạnh phúc và quan trọng nhất.

"Tôi sẽ không rời Hong Kong. Cuộc sống đầy rẫy những mất mát, bạn buộc lòng phải đánh đổi, không có cách nào khác. Công việc ở Đại lục tiêu tốn ít nhất 4,5 tháng. Gia đình là giá trị hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi, đó là lý do tôi không muốn xa rời họ. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ để có tiền chăm sóc các con." - Trịnh Gia Dĩnh tâm sự.

Trịnh Gia Dĩnh và Trần Khải Lâm kết hôn vào năm 2018, hôn lễ được tổ chức ở Bali, Indonesia. Trước khi mang thai con thứ ba, cặp đôi có với nhau 2 cậu con trai là Rafael (3 tuổi) và Yannick (2 tuổi).

Trịnh Gia Dĩnh nói lý do chưa tiết lộ giới tính con thứ 3, thể hiện sự tôn trọng và tình yêu thương dành cho vợ Mặc dù đây là một thai kỳ ngoài ý muốn nhưng Trịnh Gia Dĩnh mô tả em bé thứ 3 là "món quà từ thiên đường" đến với gia đình anh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sao-tvb-trinh-gia-dinh-khang-inh-gia-inh-la-hanh-phuc-lon-lao-nhat-530900.html