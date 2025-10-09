Ăn rau tía tô nhất định phải lưu ý những điều quan trọng này tận dụng tối đa công dụng

Rau tía tô là một loại rau gia vị và thảo dược quý, được ưa chuộng nhờ hương vị đặc trưng và nhiều công dụng y học. Tía tô có tính ấm, vị cay, giúp giải cảm, hạ sốt, và hỗ trợ tiêu hóa. Tuy nhiên, để sử dụng tía tô một cách hiệu quả và an toàn, bạn cần ghi nhớ một số lưu ý quan trọng.

Tía tô có tính ấm và vị cay (tính phát tán). Nếu sử dụng với liều lượng quá lớn (ví dụ: uống nước sắc tía tô quá đậm hoặc quá nhiều lần trong ngày) hoặc dùng liên tục trong thời gian dài, tía tô có thể gây: Tăng tiết mồ hôi quá mức, dẫn đến mất nước; Gây khô miệng, chóng mặt hoặc làm cơ thể bị "nóng" quá mức, gây khó chịu.

Không dùng quá liều hoặc dùng liên tục trong thời gian dài

Cần cẩn trọng khi dùng cho phụ nữ mang thai

Phụ nữ mang thai, đặc biệt là trong 3 tháng đầu, nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng tía tô như một vị thuốc.

Nguy cơ: Tía tô có tính ấm và giúp hoạt huyết. Một số quan điểm Đông y khuyên nên hạn chế các loại thực phẩm có tác dụng hoạt huyết mạnh để tránh nguy cơ ảnh hưởng đến thai nhi.

Lưu ý: Tuy nhiên, tía tô vẫn có thể được dùng với lượng nhỏ như một loại rau gia vị thông thường trong bữa ăn.

Ảnh minh họa: Internet

Hạn chế dùng cho người bị ra mồ hôi nhiều (âm hư)

Tía tô có tác dụng làm ấm cơ thể và kích thích ra mồ hôi để giải cảm (phát tán phong hàn). Đối với những người có cơ địa yếu, bị âm hư (thường xuyên ra mồ hôi trộm, cơ thể đã suy nhược), việc dùng tía tô có thể khiến cơ thể mất thêm tân dịch (nước), làm tình trạng mệt mỏi và suy nhược trở nên nặng hơn.

Không kết hợp tía tô với các vị thuốc có tính nóng khác

Vì tía tô có tính ấm, để tránh tình trạng nhiệt quá mức, khi chế biến hoặc làm thuốc, bạn nên:

Tránh dùng cùng lúc với các loại thuốc hoặc thực phẩm có tính nóng mạnh khác (trừ khi có chỉ định của thầy thuốc).

Nấu nhanh hoặc ăn sống: Nếu dùng tía tô để giải cảm, nên nấu nhanh hoặc dùng trực tiếp (như ăn lá tươi, uống nước sắc nhanh) để giữ được tinh dầu và phát huy tối đa tác dụng phát tán. Tránh sắc quá lâu.

Ảnh minh họa: Internet

Người bị cảm nhiệt nên hạn chế dùng

Tía tô chỉ có tác dụng tốt nhất đối với các bệnh cảm lạnh (cảm do phong hàn), với các triệu chứng như sợ gió, sợ lạnh, hắt hơi, sổ mũi trong.

Lưu ý: Nếu bạn bị cảm nhiệt (biểu hiện sốt cao, ra nhiều mồ hôi, khát nước, họng đỏ sưng đau), việc dùng tía tô có thể không hiệu quả, thậm chí làm bệnh trầm trọng hơn. Cần xác định đúng loại cảm để dùng thuốc và thực phẩm phù hợp.

Lời khuyên chung: Rau tía tô là một loại rau gia vị an toàn và lành tính khi được sử dụng với liều lượng hợp lý trong bữa ăn hàng ngày. Hãy tận dụng tía tô như một "vị thuốc tự nhiên" mỗi khi bạn có triệu chứng cảm lạnh nhẹ.