Ăn rau tía tô nhất định phải lưu ý những điều quan trọng này tận dụng tối đa công dụng

Dinh dưỡng 09/10/2025 11:30

Tía tô từ lâu đã hiện diện trong đời sống người Việt không chỉ như một loại rau gia vị quen thuộc mà còn là vị thuốc dân gian có nhiều công dụng trong hỗ trợ điều trị bệnh. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách sử dụng tía tô sao cho đúng và an toàn.

Rau tía tô là một loại rau gia vị và thảo dược quý, được ưa chuộng nhờ hương vị đặc trưng và nhiều công dụng y học. Tía tô có tính ấm, vị cay, giúp giải cảm, hạ sốt, và hỗ trợ tiêu hóa. Tuy nhiên, để sử dụng tía tô một cách hiệu quả và an toàn, bạn cần ghi nhớ một số lưu ý quan trọng.

Ăn rau tía tô nhất định phải lưu ý những điều quan trọng này tận dụng tối đa công dụng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

5 Lưu ý cần thiết khi sử dụng rau tía tô

Không dùng quá liều hoặc dùng liên tục trong thời gian dài

Tía tô có tính ấm và vị cay (tính phát tán). Nếu sử dụng với liều lượng quá lớn (ví dụ: uống nước sắc tía tô quá đậm hoặc quá nhiều lần trong ngày) hoặc dùng liên tục trong thời gian dài, tía tô có thể gây: Tăng tiết mồ hôi quá mức, dẫn đến mất nước; Gây khô miệng, chóng mặt hoặc làm cơ thể bị "nóng" quá mức, gây khó chịu.

Cần cẩn trọng khi dùng cho phụ nữ mang thai

Phụ nữ mang thai, đặc biệt là trong 3 tháng đầu, nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng tía tô như một vị thuốc.

Nguy cơ: Tía tô có tính ấm và giúp hoạt huyết. Một số quan điểm Đông y khuyên nên hạn chế các loại thực phẩm có tác dụng hoạt huyết mạnh để tránh nguy cơ ảnh hưởng đến thai nhi.

Lưu ý: Tuy nhiên, tía tô vẫn có thể được dùng với lượng nhỏ như một loại rau gia vị thông thường trong bữa ăn.

Ăn rau tía tô nhất định phải lưu ý những điều quan trọng này tận dụng tối đa công dụng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hạn chế dùng cho người bị ra mồ hôi nhiều (âm hư)

Tía tô có tác dụng làm ấm cơ thể và kích thích ra mồ hôi để giải cảm (phát tán phong hàn). Đối với những người có cơ địa yếu, bị âm hư (thường xuyên ra mồ hôi trộm, cơ thể đã suy nhược), việc dùng tía tô có thể khiến cơ thể mất thêm tân dịch (nước), làm tình trạng mệt mỏi và suy nhược trở nên nặng hơn.

Không kết hợp tía tô với các vị thuốc có tính nóng khác

Vì tía tô có tính ấm, để tránh tình trạng nhiệt quá mức, khi chế biến hoặc làm thuốc, bạn nên:

Tránh dùng cùng lúc với các loại thuốc hoặc thực phẩm có tính nóng mạnh khác (trừ khi có chỉ định của thầy thuốc).

Nấu nhanh hoặc ăn sống: Nếu dùng tía tô để giải cảm, nên nấu nhanh hoặc dùng trực tiếp (như ăn lá tươi, uống nước sắc nhanh) để giữ được tinh dầu và phát huy tối đa tác dụng phát tán. Tránh sắc quá lâu.

Ăn rau tía tô nhất định phải lưu ý những điều quan trọng này tận dụng tối đa công dụng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người bị cảm nhiệt nên hạn chế dùng

Tía tô chỉ có tác dụng tốt nhất đối với các bệnh cảm lạnh (cảm do phong hàn), với các triệu chứng như sợ gió, sợ lạnh, hắt hơi, sổ mũi trong.

Lưu ý: Nếu bạn bị cảm nhiệt (biểu hiện sốt cao, ra nhiều mồ hôi, khát nước, họng đỏ sưng đau), việc dùng tía tô có thể không hiệu quả, thậm chí làm bệnh trầm trọng hơn. Cần xác định đúng loại cảm để dùng thuốc và thực phẩm phù hợp.

Lời khuyên chung: Rau tía tô là một loại rau gia vị an toàn và lành tính khi được sử dụng với liều lượng hợp lý trong bữa ăn hàng ngày. Hãy tận dụng tía tô như một "vị thuốc tự nhiên" mỗi khi bạn có triệu chứng cảm lạnh nhẹ.

Không ngờ lá tía tô bán đầy chợ Việt lại là “thần dược cho phổi" và nhiều công dụng tuyệt vời khác

Không ngờ lá tía tô bán đầy chợ Việt lại là “thần dược cho phổi" và nhiều công dụng tuyệt vời khác

Lá tía tô không chỉ là một loại rau xanh trong bữa ăn hằng ngày mà còn là một loại thảo mộc đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Xem thêm
Từ khóa:   rau tía tô công dụng của rau tía tô dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2025: Tăng bùng nổ, vàng miếng SJC vượt ngưỡng 144,1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2025: Tăng bùng nổ, vàng miếng SJC vượt ngưỡng 144,1 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, 3 con giáp gặp trăm sự lành, tỷ sự may mắn, công việc phất lên như diều gặp gió, Tiền Tài rủng rỉnh

Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, 3 con giáp gặp trăm sự lành, tỷ sự may mắn, công việc phất lên như diều gặp gió, Tiền Tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Tử vi thứ Tư 15/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tử vi thứ Tư 15/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 14/10/2025, 3 con giáp hưởng trọn Vinh Hoa Phú Quý, tiền bạc rủng rỉnh, sống trong giàu sang, nhân duyên viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 14/10/2025, 3 con giáp hưởng trọn Vinh Hoa Phú Quý, tiền bạc rủng rỉnh, sống trong giàu sang, nhân duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
CLIP: Ngân 98 cúi đầu xin lỗi tất cả khách hàng, gửi lời khuyên đến các shop khác

CLIP: Ngân 98 cúi đầu xin lỗi tất cả khách hàng, gửi lời khuyên đến các shop khác

Đời sống 2 giờ 2 phút trước
4 tác dụng phụ cần cảnh giác khi ăn dứa sai cách

4 tác dụng phụ cần cảnh giác khi ăn dứa sai cách

Sống khỏe 2 giờ 2 phút trước
Công an vào cuộc vụ bé trai 10 tuổi bị đưa vào phòng tra hỏi vì nghi lấy cắp socola ở siêu thị

Công an vào cuộc vụ bé trai 10 tuổi bị đưa vào phòng tra hỏi vì nghi lấy cắp socola ở siêu thị

Đời sống 2 giờ 27 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, Thần Tài ban lộc, 3 con giáp tài lộc không ngớt tay, công thành danh toại, hậu vận phú quý

Sau hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, Thần Tài ban lộc, 3 con giáp tài lộc không ngớt tay, công thành danh toại, hậu vận phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Khởi tố, bắt giữ DJ Ngân 98 về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

NÓNG: Khởi tố, bắt giữ DJ Ngân 98 về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

DJ Ngân 98 bị bắt vì sản xuất, buôn bán hàng giả: Không thành khẩn, khai nhận quanh co, trốn tránh trách nhiệm

DJ Ngân 98 bị bắt vì sản xuất, buôn bán hàng giả: Không thành khẩn, khai nhận quanh co, trốn tránh trách nhiệm

Bạn trai nổi tiếng gắn bó 7 năm đầy thị phi với Ngân 98 trước khi bị bắt là ai?

Bạn trai nổi tiếng gắn bó 7 năm đầy thị phi với Ngân 98 trước khi bị bắt là ai?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ếch được mệnh danh là "gà đồng" giàu protein với 4 lợi ích "vàng" cho sức khỏe

Ếch được mệnh danh là "gà đồng" giàu protein với 4 lợi ích "vàng" cho sức khỏe

Quả cam được mệnh danh là vua Vitamin C với 7 công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Quả cam được mệnh danh là vua Vitamin C với 7 công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Thanh long là loại quả siêu thực phẩm giải nhiệt với 6 công dụng "vàng" cho sức khỏe

Thanh long là loại quả siêu thực phẩm giải nhiệt với 6 công dụng "vàng" cho sức khỏe

Bồ câu là thức ăn đại bổ cho sức khỏe nhưng có 6 lưu ý quan trọng cần biết

Bồ câu là thức ăn đại bổ cho sức khỏe nhưng có 6 lưu ý quan trọng cần biết

Rau má được mệnh danh là thảo dược giải nhiệt với 5 công dụng "vàng" cho sức khỏe

Rau má được mệnh danh là thảo dược giải nhiệt với 5 công dụng "vàng" cho sức khỏe

Quả hồng đang vào mùa, tranh thủ ăn ngay nhận về 6 công dụng đáng quý cho sức khỏe

Quả hồng đang vào mùa, tranh thủ ăn ngay nhận về 6 công dụng đáng quý cho sức khỏe