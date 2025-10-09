Không nhờ loại quả bé nhỏ, chua giòn này lại có nhiều công dụng bất ngờ cho sức khỏe

Dinh dưỡng 09/10/2025 05:30

Quả cóc là một loại quả dân dã quen thuộc với nhiều người. Tuy nhiên, đây không chỉ là một món ăn vặt yêu thích mà còn có nhiều công dụng đối với sức khỏe.

Quả cóc là loại trái cây dân dã, nổi tiếng với vị chua giòn đặc trưng, thường được dùng để ăn vặt, làm gỏi hoặc muối chua. Tuy nhiên, ít người biết rằng, loại quả nhỏ bé này là một nguồn cung cấp dinh dưỡng đáng kể, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe đã được chứng minh.

Không nhờ loại quả bé nhỏ, chua giòn này lại có nhiều công dụng bất ngờ cho sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

6 Công dụng nổi bật của quả cóc đối với sức khỏe

Bổ sung Vitamin C và tăng cường miễn dịch

Quả cóc là nguồn cung cấp Vitamin C (Axit Ascorbic) dồi dào. Vitamin C là chất chống oxy hóa mạnh mẽ, đóng vai trò thiết yếu trong việc: 

Củng cố hệ thống miễn dịch, giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng chống lại cảm cúm và các bệnh nhiễm trùng thông thường.

Thúc đẩy quá trình sản xuất Collagen, giúp duy trì sự đàn hồi của da, nướu và hỗ trợ làm lành vết thương nhanh chóng.

Hỗ trợ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón

Tương tự như nhiều loại trái cây khác, cóc rất giàu chất xơ. Chất xơ giúp tăng khối lượng phân, kích thích nhu động ruột, từ đó ngăn ngừa và cải thiện tình trạng táo bón hiệu quả. Chất xơ trong cóc còn giúp duy trì một môi trường đường ruột khỏe mạnh.

Không nhờ loại quả bé nhỏ, chua giòn này lại có nhiều công dụng bất ngờ cho sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thanh nhiệt, giải khát và bù nước

Với hàm lượng nước cao và vị chua mát, cóc là loại quả tuyệt vời để thanh nhiệt và giải khát trong những ngày nóng bức. Việc ăn cóc giúp cơ thể bổ sung nước và chất điện giải đã mất, duy trì sự cân bằng và làm dịu cơn khát.

Điều hòa huyết áp và hỗ trợ tim mạch

Quả cóc chứa các khoáng chất quan trọng như Kali. Kali giúp cân bằng lượng Natri (muối) trong cơ thể, từ đó giúp ổn định huyết áp. Việc tiêu thụ cóc vừa phải, đặc biệt là ăn trực tiếp, có thể góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Không nhờ loại quả bé nhỏ, chua giòn này lại có nhiều công dụng bất ngờ cho sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ quá trình tạo máu

Cóc chứa một lượng nhỏ Sắt, khoáng chất cần thiết cho quá trình sản xuất Hemoglobin trong máu. Ăn cóc kết hợp với Vitamin C dồi dào (giúp tăng cường hấp thu Sắt) là một cách tự nhiên để hỗ trợ cơ thể phòng ngừa thiếu máu.

Lợi tiểu và giải độc cơ thể

Trong y học dân gian, quả cóc được biết đến với công dụng lợi tiểu và giúp cơ thể đào thải độc tố qua đường tiểu. Lá và quả cóc cũng đôi khi được dùng trong các bài thuốc dân gian để hỗ trợ giảm các triệu chứng viêm nhiễm nhẹ.

Lưu ý khi ăn quả cóc

Mặc dù có nhiều lợi ích, bạn cần lưu ý:

Không nhờ loại quả bé nhỏ, chua giòn này lại có nhiều công dụng bất ngờ cho sức khỏe - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Hạn chế muối ớt: Khi ăn cóc dầm hoặc cóc chấm, nên hạn chế lượng muối ớt nạp vào, đặc biệt là người bị huyết áp cao hoặc có vấn đề về thận.

Cẩn trọng với dạ dày: Quả cóc có vị chua (tính axit), nếu ăn khi bụng đói hoặc ăn quá nhiều cùng lúc có thể gây kích thích dạ dày, làm tăng tiết axit, không tốt cho người bị viêm loét dạ dày.

Hãy thưởng thức quả cóc một cách điều độ để tận hưởng trọn vẹn hương vị và dinh dưỡng mà nó mang lại!

Những công dụng thần kỳ của quả cóc trong làm đẹp, dưỡng sức khỏe mà có thể bạn chưa biết

Những công dụng thần kỳ của quả cóc trong làm đẹp, dưỡng sức khỏe mà có thể bạn chưa biết

Trái cóc có vỏ sần sùi, vị chua, cơm dày và giòn. Đây là loại trái cây được lựa chọn nhiều vì dễ ăn và có công dụng giải nhiệt trong mùa hè. Tuy nhiên ít ai biết được công dụng sức khỏe bất ngờ từ loại trái quen thuộc này.

Xem thêm
Từ khóa:   quả cóc công dụng của quả cóc dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2025: Tăng bùng nổ, vàng miếng SJC vượt ngưỡng 144,1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2025: Tăng bùng nổ, vàng miếng SJC vượt ngưỡng 144,1 triệu đồng/lượng

Đời sống 2 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, 3 con giáp gặp trăm sự lành, tỷ sự may mắn, công việc phất lên như diều gặp gió, Tiền Tài rủng rỉnh

Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, 3 con giáp gặp trăm sự lành, tỷ sự may mắn, công việc phất lên như diều gặp gió, Tiền Tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Tử vi thứ Tư 15/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tử vi thứ Tư 15/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 14/10/2025, 3 con giáp hưởng trọn Vinh Hoa Phú Quý, tiền bạc rủng rỉnh, sống trong giàu sang, nhân duyên viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 14/10/2025, 3 con giáp hưởng trọn Vinh Hoa Phú Quý, tiền bạc rủng rỉnh, sống trong giàu sang, nhân duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
CLIP: Ngân 98 cúi đầu xin lỗi tất cả khách hàng, gửi lời khuyên đến các shop khác

CLIP: Ngân 98 cúi đầu xin lỗi tất cả khách hàng, gửi lời khuyên đến các shop khác

Đời sống 2 giờ 2 phút trước
4 tác dụng phụ cần cảnh giác khi ăn dứa sai cách

4 tác dụng phụ cần cảnh giác khi ăn dứa sai cách

Sống khỏe 2 giờ 2 phút trước
Công an vào cuộc vụ bé trai 10 tuổi bị đưa vào phòng tra hỏi vì nghi lấy cắp socola ở siêu thị

Công an vào cuộc vụ bé trai 10 tuổi bị đưa vào phòng tra hỏi vì nghi lấy cắp socola ở siêu thị

Đời sống 2 giờ 27 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, Thần Tài ban lộc, 3 con giáp tài lộc không ngớt tay, công thành danh toại, hậu vận phú quý

Sau hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, Thần Tài ban lộc, 3 con giáp tài lộc không ngớt tay, công thành danh toại, hậu vận phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Khởi tố, bắt giữ DJ Ngân 98 về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

NÓNG: Khởi tố, bắt giữ DJ Ngân 98 về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

DJ Ngân 98 bị bắt vì sản xuất, buôn bán hàng giả: Không thành khẩn, khai nhận quanh co, trốn tránh trách nhiệm

DJ Ngân 98 bị bắt vì sản xuất, buôn bán hàng giả: Không thành khẩn, khai nhận quanh co, trốn tránh trách nhiệm

Bạn trai nổi tiếng gắn bó 7 năm đầy thị phi với Ngân 98 trước khi bị bắt là ai?

Bạn trai nổi tiếng gắn bó 7 năm đầy thị phi với Ngân 98 trước khi bị bắt là ai?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ếch được mệnh danh là "gà đồng" giàu protein với 4 lợi ích "vàng" cho sức khỏe

Ếch được mệnh danh là "gà đồng" giàu protein với 4 lợi ích "vàng" cho sức khỏe

Quả cam được mệnh danh là vua Vitamin C với 7 công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Quả cam được mệnh danh là vua Vitamin C với 7 công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Thanh long là loại quả siêu thực phẩm giải nhiệt với 6 công dụng "vàng" cho sức khỏe

Thanh long là loại quả siêu thực phẩm giải nhiệt với 6 công dụng "vàng" cho sức khỏe

Bồ câu là thức ăn đại bổ cho sức khỏe nhưng có 6 lưu ý quan trọng cần biết

Bồ câu là thức ăn đại bổ cho sức khỏe nhưng có 6 lưu ý quan trọng cần biết

Rau má được mệnh danh là thảo dược giải nhiệt với 5 công dụng "vàng" cho sức khỏe

Rau má được mệnh danh là thảo dược giải nhiệt với 5 công dụng "vàng" cho sức khỏe

Quả hồng đang vào mùa, tranh thủ ăn ngay nhận về 6 công dụng đáng quý cho sức khỏe

Quả hồng đang vào mùa, tranh thủ ăn ngay nhận về 6 công dụng đáng quý cho sức khỏe