Trúng số độc đắc vào 3 ngày cuối tuần (10-12/10), công việc của Tý may mắn nhờ Chính Quan nâng đỡ. Buôn may bán đắt, thi cử thuận lợi trôi chảy, xin việc thành công, khai trương hồng phát, đây là ngày đẹp để các bạn làm những việc quan trọng. Đặc biệt là những bạn đi thi, mở hàng, làm ăn xa nên xem lịch ngày để tiến hành nhé.

Mặt tiền bạc được Tam Hợp cục trợ vận nên tiền vào cũng khá nhiều. Thu nhập của con giáp này ra vào đều đều, hôm nay mà thanh lý đồ đạc, làm thêm giờ cũng có thêm đồng ra đồng vào. Chỉ cần chịu khó ngoại giao, học hỏi thì không có gì làm khó được bạn.

Con giáp tuổi Sửu

Trúng số độc đắc vào 3 ngày cuối tuần (10-12/10), tuổi Sửu sẽ rất bận rộn với những lịch trình thú vị thời gian này dưới sức ảnh hưởng của Tam hợp. Đào hoa nở rộ khiến cuộc sống thêm rộn ràng. Cảm xúc cũng vì vậy mà dâng trào, thôi thúc bạn tự tin hơn trong việc thể hiện cá tính và tâm tư.

Ảnh minh họa: Internet

Thiên Ấn tương trợ cho sự nghiệp tuổi Sửu có cơ hội hanh thông, thuận lợi, tuổi Sửu hãy nắm bắt thời cơ một cách nhanh chóng nhé. Bạn nên đặt mục tiêu là chú trọng tới bản thân mình, thay vì bất cứ ai hay mục tiêu nào khác như công việc, học hành, tiền bạc.

Con giáp tuổi Tuất

Trúng số độc đắc vào 3 ngày cuối tuần (10-12/10), Lục Hợp tụ khí, vận trình công danh của người tuổi Tuất khá hanh thông, nhất là khi có quý nhân phù trợ nên mọi chuyện càng thêm suôn sẻ, con giáp này dễ dàng đạt được thành công và thăng tiến không ngừng trên con đường sự nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet

Đường tài lộc vượng phát, dù làm công ăn lương hay làm kinh doanh thì bản mệnh đều được hưởng lợi, các nguồn thu nhập tăng lên đáng kể, thoải mái để chi tiêu mua sắm. Bản mệnh hoàn toàn có thể để dành tiền thực hiện các dự định ấp ủ từ lâu của mình.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!