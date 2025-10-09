Trúng số độc đắc vào 3 ngày cuối tuần (10-12/10), 3 con giáp có vượng khí tràn trề, giàu có bùng nổ, may mắn ngập tràn, mọi điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 09/10/2025 09:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp có vượng khí tràn trề, giàu có bùng nổ, may mắn ngập tràn, mọi điều suôn sẻ trong 3 ngày cuối tuần (10-12/10) này nhé!

Con giáp tuổi Tý 

Trúng số độc đắc vào 3 ngày cuối tuần (10-12/10), công việc của Tý may mắn nhờ Chính Quan nâng đỡ. Buôn may bán đắt, thi cử thuận lợi trôi chảy, xin việc thành công, khai trương hồng phát, đây là ngày đẹp để các bạn làm những việc quan trọng. Đặc biệt là những bạn đi thi, mở hàng, làm ăn xa nên xem lịch ngày để tiến hành nhé. 

Trúng số độc đắc vào 3 ngày cuối tuần (10-12/10), 3 con giáp có vượng khí tràn trề, giàu có bùng nổ, may mắn ngập tràn, mọi điều suôn sẻ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Mặt tiền bạc được Tam Hợp cục trợ vận nên tiền vào cũng khá nhiều. Thu nhập của con giáp này ra vào đều đều, hôm nay mà thanh lý đồ đạc, làm thêm giờ cũng có thêm đồng ra đồng vào. Chỉ cần chịu khó ngoại giao, học hỏi thì không có gì làm khó được bạn.

Con giáp tuổi Sửu 

Trúng số độc đắc vào 3 ngày cuối tuần (10-12/10), tuổi Sửu sẽ rất bận rộn với những lịch trình thú vị thời gian này dưới sức ảnh hưởng của Tam hợp. Đào hoa nở rộ khiến cuộc sống thêm rộn ràng. Cảm xúc cũng vì vậy mà dâng trào, thôi thúc bạn tự tin hơn trong việc thể hiện cá tính và tâm tư.

Trúng số độc đắc vào 3 ngày cuối tuần (10-12/10), 3 con giáp có vượng khí tràn trề, giàu có bùng nổ, may mắn ngập tràn, mọi điều suôn sẻ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thiên Ấn tương trợ cho sự nghiệp tuổi Sửu có cơ hội hanh thông, thuận lợi, tuổi Sửu hãy nắm bắt thời cơ một cách nhanh chóng nhé. Bạn nên đặt mục tiêu là chú trọng tới bản thân mình, thay vì bất cứ ai hay mục tiêu nào khác như công việc, học hành, tiền bạc.

Con giáp tuổi Tuất 

Trúng số độc đắc vào 3 ngày cuối tuần (10-12/10), Lục Hợp tụ khí, vận trình công danh của người tuổi Tuất khá hanh thông, nhất là khi có quý nhân phù trợ nên mọi chuyện càng thêm suôn sẻ, con giáp này dễ dàng đạt được thành công và thăng tiến không ngừng trên con đường sự nghiệp. 

Trúng số độc đắc vào 3 ngày cuối tuần (10-12/10), 3 con giáp có vượng khí tràn trề, giàu có bùng nổ, may mắn ngập tràn, mọi điều suôn sẻ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Đường tài lộc vượng phát, dù làm công ăn lương hay làm kinh doanh thì bản mệnh đều được hưởng lợi, các nguồn thu nhập tăng lên đáng kể, thoải mái để chi tiêu mua sắm. Bản mệnh hoàn toàn có thể để dành tiền thực hiện các dự định ấp ủ từ lâu của mình.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp thu LỘC dồn dập, may mắn ngập tràn, giàu lên không ngừng, kiếm được tiền nhiều vô kể

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp thu LỘC dồn dập, may mắn ngập tràn, giàu lên không ngừng, kiếm được tiền nhiều vô kể

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp thu LỘC dồn dập, may mắn ngập tràn, giàu lên không ngừng, kiếm được tiền nhiều vô kể vào nửa cuối tháng 10 dương lịch này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2025: Tăng bùng nổ, vàng miếng SJC vượt ngưỡng 144,1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2025: Tăng bùng nổ, vàng miếng SJC vượt ngưỡng 144,1 triệu đồng/lượng

Đời sống 17 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, 3 con giáp gặp trăm sự lành, tỷ sự may mắn, công việc phất lên như diều gặp gió, Tiền Tài rủng rỉnh

Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, 3 con giáp gặp trăm sự lành, tỷ sự may mắn, công việc phất lên như diều gặp gió, Tiền Tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Tử vi thứ Tư 15/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tử vi thứ Tư 15/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 14/10/2025, 3 con giáp hưởng trọn Vinh Hoa Phú Quý, tiền bạc rủng rỉnh, sống trong giàu sang, nhân duyên viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 14/10/2025, 3 con giáp hưởng trọn Vinh Hoa Phú Quý, tiền bạc rủng rỉnh, sống trong giàu sang, nhân duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
CLIP: Ngân 98 cúi đầu xin lỗi tất cả khách hàng, gửi lời khuyên đến các shop khác

CLIP: Ngân 98 cúi đầu xin lỗi tất cả khách hàng, gửi lời khuyên đến các shop khác

Đời sống 2 giờ 18 phút trước
4 tác dụng phụ cần cảnh giác khi ăn dứa sai cách

4 tác dụng phụ cần cảnh giác khi ăn dứa sai cách

Sống khỏe 2 giờ 18 phút trước
Công an vào cuộc vụ bé trai 10 tuổi bị đưa vào phòng tra hỏi vì nghi lấy cắp socola ở siêu thị

Công an vào cuộc vụ bé trai 10 tuổi bị đưa vào phòng tra hỏi vì nghi lấy cắp socola ở siêu thị

Đời sống 2 giờ 43 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, Thần Tài ban lộc, 3 con giáp tài lộc không ngớt tay, công thành danh toại, hậu vận phú quý

Sau hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, Thần Tài ban lộc, 3 con giáp tài lộc không ngớt tay, công thành danh toại, hậu vận phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Khởi tố, bắt giữ DJ Ngân 98 về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

NÓNG: Khởi tố, bắt giữ DJ Ngân 98 về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

DJ Ngân 98 bị bắt vì sản xuất, buôn bán hàng giả: Không thành khẩn, khai nhận quanh co, trốn tránh trách nhiệm

DJ Ngân 98 bị bắt vì sản xuất, buôn bán hàng giả: Không thành khẩn, khai nhận quanh co, trốn tránh trách nhiệm

Bạn trai nổi tiếng gắn bó 7 năm đầy thị phi với Ngân 98 trước khi bị bắt là ai?

Bạn trai nổi tiếng gắn bó 7 năm đầy thị phi với Ngân 98 trước khi bị bắt là ai?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, 3 con giáp gặp trăm sự lành, tỷ sự may mắn, công việc phất lên như diều gặp gió, Tiền Tài rủng rỉnh

Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, 3 con giáp gặp trăm sự lành, tỷ sự may mắn, công việc phất lên như diều gặp gió, Tiền Tài rủng rỉnh

Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

Tử vi thứ Tư 15/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tử vi thứ Tư 15/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 14/10/2025, 3 con giáp hưởng trọn Vinh Hoa Phú Quý, tiền bạc rủng rỉnh, sống trong giàu sang, nhân duyên viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 14/10/2025, 3 con giáp hưởng trọn Vinh Hoa Phú Quý, tiền bạc rủng rỉnh, sống trong giàu sang, nhân duyên viên mãn

Đúng hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Sau hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, Thần Tài ban lộc, 3 con giáp tài lộc không ngớt tay, công thành danh toại, hậu vận phú quý

Sau hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, Thần Tài ban lộc, 3 con giáp tài lộc không ngớt tay, công thành danh toại, hậu vận phú quý