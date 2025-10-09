Bắc Ninh: Hơn 10.000 hộ dân phải di dời đến nơi an toàn, hơn 1.800 hộ dân bị cô lập do mưa lũ

Đời sống 09/10/2025 10:58

Lũ sông Cầu, sông Thương tại Bắc Ninh vượt báo động khiến hơn 10.000 hộ dân phải di dời nhà cửa đến nơi an toàn, hơn 1.800 hộ dân bị cô lập do mưa lũ.

 

Theo thông tin báo Lao Động, theo thống kê của lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh, tính đến 20 giờ ngày hôm qua (8/10), tại tỉnh Bắc Ninh, mưa lũ khiến: 3 người bị thiệt mạng, hơn 10.000 hộ phải di dời nhà cửa đến nơi an toàn, hơn 1.800 hộ dân bị cô lập, 1 hồ chứa bị vỡ (Hồ Cối Gạo), 500m kênh bị vỡ, 2 trạm bơm bị ngập, 162m đê bị sạt lở; 1.680m đê phải đắp bờ chống tràn, 61 ngầm bị tràn, 102 tuyến đường bị ngập sâu không đi lại được, 135 điểm bị sạt lở đất, hơn 8.000 ha lúa, hoa mầu bị ngập; hơn 1.400 ha cây ăn quả bị ngập…

Bắc Ninh: Hơn 10.000 hộ dân phải di dời đến nơi an toàn, hơn 1.800 hộ dân bị cô lập do mưa lũ - Ảnh 1
Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bắc Ninh đưa gia đình gồm 5 người đang bị mắc kẹt trong nhà do nước lũ bao quanh tại xã Đồng Kỳ, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Báo Lao Động. 

Sáng 9/10, theo thông tin từ Trung tâm Thời tiết - Ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam, cả đêm qua, mực nước trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương, sông Cầu tại trạm Đáp Cầu không ngừng tăng lên.

Sáng nay lũ trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương, tỉnh Bắc Ninh sẽ đạt đỉnh ở mức trên báo động 3 khoảng 1,4m và trên mức lũ lịch sử năm 1986 khoảng 0,18m.

Trưa chiều nay, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu, tỉnh Bắc Ninh sẽ đạt đỉnh ở mức trên báo động 3 khoảng 1,1 m và kém mức lũ lịch sử khoảng 0,44 mét.

Lũ sông Thương tại trạm Cầu Sơn, tỉnh Bắc Ninh, trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy tỉnh Thái Nguyên, tiếp tục xuống và ở trên mức báo động 3.

Bắc Ninh: Hơn 10.000 hộ dân phải di dời đến nơi an toàn, hơn 1.800 hộ dân bị cô lập do mưa lũ - Ảnh 2
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 409 và Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh giúp nhân dân xã Xuân Lương di chuyển người và tài sản. Ảnh: Báo Lao Động. 

Theo ghi nhận, tỉnh Bắc Ninh đang khẩn trương tổ chức công tác hộ đê, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, huy động tối đa các lực lượng, phương tiện, vật tư để kịp thời xử lý các sự cố ngay từ giờ đầu.

Đồng thời, địa phương cũng đang tập trung hỗ trợ, thăm hỏi, động viên gia đình có người bị chết. Triển khai ngay các biện pháp cấp bách phòng, chống lũ theo cấp báo động, trong đó tập trung rà soát những khu vực bị ngập sâu, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét để chủ động di dời, sơ tán dân cư (nhất là người già, trẻ em, các đối tượng yếu thế) ra khỏi các khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân là trên hết, trước hết.

Đồng thời, bằng mọi biện pháp tiếp cận những nơi bị ngập sâu, chia cắt để kịp thời cứu trợ lương thực, thực phẩm cho các hộ dân có nguy cơ thiếu đói, tuyệt đối không để người dân đói, khát…

Như trước đó VNExpress đưa tin, cơ quan khí tượng cảnh báo trong 6 giờ tới, lũ sông Cầu tại trạm Đáp Cầu tiếp tục lên dưới lũ lịch sử năm 1971 khoảng 0,69 m. Lũ sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương vượt mức lũ lịch sử năm 1986 khoảng 0,13 m. Khả năng sớm mai, lũ sông Cầu và Thương đạt đỉnh, trong đó đỉnh lũ tại trạm Đáp Cầu vượt báo động ba 0,9 m, tại trạm Phủ Lạng Thương ở trên mức lũ lịch sử khoảng 0,18 m.

Bắc Ninh: Hơn 10.000 hộ dân phải di dời đến nơi an toàn, hơn 1.800 hộ dân bị cô lập do mưa lũ - Ảnh 3
Lữ đoàn pháo binh 675 Bộ tư lệnh Pháo binh - Tên lửa hộ đê sông Cầu, chiều 8/10. Ảnh: VNExpress. 

Lũ lên nhanh do Bắc Ninh là một trong những trọng điểm mưa sau bão Matmo, bên cạnh Thái Nguyên, Lạng Sơn, Hà Nội. Lượng mưa ba ngày 6-8/10 ngày trên địa bàn phổ biến 200 mm, một số nơi cao hơn như Bố Hạ 513 mm, Bắc Giang 451 mm, Lạng Giang 388 mm, Yên Thế 336 mm.

Lũ lên nhanh gây áp lực cho hệ thống đê điều. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, tuyến đê Tả Thương, xã Dương Đức, bị sạt mái đê phía sông. Đê Hữu Thương, xã Phúc Hòa, bị tràn ba vị trí với chiều dài 850 m. Chính quyền đã cho đắp chống tràn bằng bao tải đất, hoàn thành lúc 3h hôm nay.

Cũng trên đê Hữu Thương đoạn qua phường Đa Mai, mái đê phía đồng bị sạt trượt dài 20 m, rộng 1,5-2 m, sâu 2,5 m. Phường đã xử lý bằng cách đóng cọc cừ, đào giật cấp, đắp bao tải đất và phủ bạt cung sạt.

Tuyến đê hữu Cầu một số vị trí bị rò rỉ mái đê. Tuyến đê bối Tân Liễu, phường Yên Dũng bị sạt trượt mái đê phía đồng dài 80 m, ăn sâu vào mái đê 1-2 m. Tuyến đê bao thôn Ngoài, thôn Đụn, xã Tiên Lục bị vỡ hai đoạn khoảng 70 m. Chính quyền đã di dời 500 hộ dân vùng ảnh hưởng.

Các tuyến đê bối Mỹ Hà, Đò Đồng, Đồng Chản, Vân Hà, Quả Cảm, Đồng Chản, Lãng Sơn, Đông Tiến đã bị tràn. Nước lũ từ sông tràn vào đồng và nhà dân.

Lũ sông Cầu đạt đỉnh, 1.600 người căng mình xuyên đêm đắp đê Đẩu Hàn trước cơn lũ lịch sử

Lũ sông Cầu đạt đỉnh, 1.600 người căng mình xuyên đêm đắp đê Đẩu Hàn trước cơn lũ lịch sử

Suốt đêm 8/10, hàng ngàn người dân cùng lực lượng chức năng xúc từng bao cát, tạo đập ngăn dòng lũ sông Cầu sắp tràn bờ đê bảo vệ khu phố Đẩu Hàn.

Từ khóa:   lũ lụt ở Bắc Ninh tin mới tin đời sống

