Con gái Từ Hy Đệ tiết lộ chồng Từ Hy Viên 'xuống cân trầm trọng' sau khi vợ qua đời

06/11/2025 11:00

Mới đây, con gái thứ hai của Từ Hy Đệ đã nhắc đến chú của mình tại sự kiện một thương hiệu.

Mới đây, Lily (Từ Thiếu Ân), con gái thứ hai của Từ Hy Đệ xuất hiện tại sự kiện của một thương hiệu. Trong buổi phỏng vấn, cô đã nhắc đến dì và chú của mình: "Trước đây, tôi từng mơ thấy dì Hy Viên một lần nhưng dạo này tôi không còn mơ thấy nữa. Tôi không thể kể lại giấc mơ lần trước vì đó là bí mật giữa tôi và dì. Còn chú tôi, DJ Koo thì tuần nào cũng đến nhà chúng tôi ăn tối. Giờ chú gầy quá, nên chúng tôi cứ phải thêm vào đĩa của chú thêm thịt, rau. Tôi hy vọng chú sớm khỏe mạnh hơn".

Trước đó, doanh nhân Hứa Nhã Quân - chồng Từ Hy Đệ, cũng cho biết anh vô cùng xót xa khi thấy DJ Koo gầy rộc, hốc hác, sau biến cố vợ mất.

Con gái Từ Hy Đệ tiết lộ chồng Từ Hy Viên 'xuống cân trầm trọng' sau khi vợ qua đời - Ảnh 1

DJ Koo chịu cú sốc tinh thần lớn khi vợ qua đời. Một nguồn tin nói anh bị trầm cảm kéo dài, chế độ ăn uống cũng bị cắt giảm mạnh. Bạn bè và người thân cho biết anh đã sụt 11 kg. Paparazzi nhiều lần ghi lại hình ảnh anh đến mộ vợ mỗi ngày, bất chấp mưa nắng, da đen sạm, gò má cao.

Trên mạng xã hội, khán giả bày tỏ thương cảm với DJ Koo, mong anh suy nghĩ tích cực hơn và chăm sóc sức khỏe bản thân.

Con gái Từ Hy Đệ tiết lộ chồng Từ Hy Viên 'xuống cân trầm trọng' sau khi vợ qua đời - Ảnh 2

Từ Hy Viên sinh năm 1976, là diễn viên, ca sĩ Đài Loan được biết đến qua phim truyền hình Vườn sao băng, Chiến thần, Bong bóng mùa hè... Từ năm 2012, cô không đóng phim, cuộc sống cá nhân kín tiếng. Sau ly hôn doanh nhân Uông Tiểu Phi cuối năm 2021, cô không tái xuất, chủ yếu dành thời gian chăm sóc con. Năm 2022, cô kết hôn với DJ Koo, người Hàn Quốc.

Ngày 3/2, các phương tiện truyền thông địa phương dẫn lời em gái Từ Hy Viên - Từ Hy Đệ - cho biết diễn viên qua đời hôm 2/2 vì cúm, viêm phổi, khi du lịch ở Nhật Bản trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Vào ngày 28/10, "Tro cốt của Từ Hy Viên" đã trở thành chủ đề nóng nhất mạng xã hội Weibo.

