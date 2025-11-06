Bật mí 5 lợi ích của cá chép với sức khỏe, bạn đạ biết chưa?

Theo Đông y cá chép có tác dụng hỗ trợ quá trình lợi tiểu, giúp cơ thể chữa được bệnh khi kết lạnh, bình phổi thông sữa, hoặc làm sạch đường tiêu hoá. Hơn nữa, cá chép còn có tác dụng giúp bài tiết và trừ khử tà độc sưng tấy. Không những thế cá chép còn được coi như món ăn thần dược chữa các bệnh của phụ nữ.

Cá chép hay còn gọi Lý ngư thuộc loại cá nước ngọt được sử dụng khá phổ biến. Đầu cá, thịt cá, vây cá đều được sử dụng như các vị thuốc quý. Cá chép được chế biến thành món ăn có mùi vị thơm ngon, thịt dày, béo ngậy. Chính vì thế cá chép được xếp vào món ăn ngon, thân thuộc với mọi người.

Tăng cường miễn dịch: Kẽm đóng một vai trò quan trọng trong việc kích thích hệ thống miễn dịch và cá chép rất giàu kẽm. Kẽm là một khoáng chất quan trọng trong chế độ ăn uống mà nhiều người bỏ qua.

Bảo vệ chức năng tiêu hóa: Nếu muốn cải thiện hiệu quả tiêu hóa và giảm các triệu chứng đầy hơi, táo bón, trĩ và đau dạ dày thì nên thêm cá chép vào chế độ ăn uống. Axit béo omega-3 có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc các hội chứng viêm ruột trong nhiều nghiên cứu.

Ảnh minh họa: Internet

Giảm chứng viêm đường hô hấp: Nếu đang bị viêm phế quản, suy hô hấp mãn tính hoặc một số bệnh khác liên quan đến phổi và đường hô hấp nên thêm cá chép vào chế độ ăn uống. Ngoài việc giảm viêm trong hệ thống hô hấp, nó có thể tăng tốc độ chữa lành các khu vực bị tổn thương.

Tốt cho xương và răng: Cá chép rất giàu phốt-pho, vi chất quan trọng đối với xương và răng. Phốt-pho có thể giúp ngăn ngừa tình trạng loãng xương. Vì vậy, hãy ăn cá chép để giúp răng và xương chắc khỏe hơn.

Làm chậm quá trình lão hóa: Trong cá chép chứa một số hợp chất chống oxy hóa có vai trò tăng cường sản sinh collagen, giúp bạn có làn da mịn màng hơn. Các chất chống oxy hóa còn giúp cơ thể sản sinh ra các tế bào mới, làm chậm quá trình lão hóa.

Ảnh minh họa: Internet

Món ăn ngon được chế biến từ cá chép

Như bạn đã biết, thành phần dinh dưỡng của cá chép dồi dào và đa dạng, bổ sung rất nhiều vi chất cho cơ thể. Để tận dụng hết dinh dưỡng và lợi ích từ cá chép, bạn nên lựa chọn cách chế biến đơn giản, giữ lại được hương vị trọn vẹn, tươi ngọt tự nhiên nhất của cá chép. Dưới đây là gợi ý một số món ngon được làm từ cá chép để bạn dễ áp dụng.

Cá chép đem nấu cháo với gạo nếp có tác dụng bồi bổ, an thai rất tốt. Món ăn này giúp bà bầu giảm ốm nghén, kích thích cảm giác ngon miệng, chống mệt mỏi, ngừa thiếu máu.

Ảnh minh họa: Internet

Canh cá chép nấu với táo đỏ và một số dược liệu khác cũng có tác dụng tích cực với cơ thể, dưỡng huyết và an thai.

Canh cá chép nấu với a giao có vị thơm ngon đặc trưng, tác dụng rất tốt với các trường hợp bị dọa sảy thai.

Cháo cá chép nấu với rễ cây gai giúp chữa mỏi lưng, giảm chứng phù thũng khi mang bầu.

Canh cá chép đen có tác dụng chính là kiện tỳ, lợi tiểu, an thai.