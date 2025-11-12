Giá vàng hôm nay, ngày 12/11/2025: Thế giới đảo chiều lao xuống, trong nước đứng yên ở mức 152 triệu đồng

Hôm nay, ngày 12/11/2025, giá vàng thế giới bị bán chốt lời sau khi tăng lên đỉnh cao nhất trong ba tuần qua. Riêng thị trường trong nước đứng yên và chênh lệch giá mua bán vàng nhẫn vẫn neo cao.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 12/11, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC đứng yên, mua vào 150 triệu đồng, bán ra 152 triệu đồng như hôm qua. Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) cũng niêm yết giá mua vàng miếng SJC lẫn ACB cùng ở mức 150,5 triệu đồng, bán ra 152...

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC cũng đứng yên khi tiếp tục được mua vào 147,3 triệu đồng, bán ra 149,8 triệu đồng; Tập đoàn Doji mua vào 148,5 triệu đồng, bán ra 151,5 triệu đồng. Riêng Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vàng nhẫn ở mức 149,3 triệu đồng và bán ra 152,3 triệu đồng... Chênh lệch mua bán vàng nhẫn ở nhiều công ty vẫn neo ở mức 3 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu cũng cao hơn vàng miếng SJC. Đây là rủi ro cho người mua vàng nhẫn khi bị lỗ ngay 3 triệu đồng một lượng.

Giá vàng SJC trong nước đứng yên ở mức 152 triệu đồng. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Theo báo Người Lao Động, lúc 6 giờ ngày 12/11 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay xuống còn 4.127 USD/ounce, giảm 23 USD so với mức cao nhất trong phiên đêm qua là 4.150 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12 cũng giảm gần 9 USD xuống còn 4.113 USD/ounce.

Sau khi chạm đỉnh cao nhất trong ba tuần, giá vàng thế giới đảo chiều lao xuống do làn sóng chốt lời ồ ạt từ giới đầu cơ ngắn hạn, trong bối cảnh dữ liệu kinh tế Mỹ dần hé lộ, sau khi các nhà lập pháp Mỹ được cho là đã đạt thỏa thuận để kết thúc việc đóng cửa chính phủ dài nhất lịch sử (35 ngày).

Chính phủ hoạt động trở lại sẽ mở đường cho hàng loạt dữ liệu kinh tế bị trì hoãn – bao gồm báo cáo việc làm, lạm phát và GDP – được công bố trong vài ngày tới.

Giới phân tích nhận định dữ liệu sắp tới nhiều khả năng phản ánh triển vọng kinh tế xấu đi, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất và tiêu dùng, do ảnh hưởng kéo dài từ việc chính phủ đóng cửa và bất ổn thương mại.

Điều này có thể tác động lớn khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục cắt giảm lãi suất tại cuộc họp vào tháng 12, ảnh hưởng nhất định đến xu hướng giá vàng thế giới.

