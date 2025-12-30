Bạn gái cũ hôn tay chú rể trong đám cưới, cô dâu có phản gây sốc khi giật tóc và kéo cô ta ra xa

Trong đoạn clip hiện đang lan truyền rộng rãi, buổi chụp ảnh cưới ở Indonesia. Khi người phụ nữ cúi xuống hôn tay chú rể, cô dâu phản ứng ngay lập tức và dứt khoát. Cô vươn tay ra, nắm chặt lấy tay người phụ nữ, giật tóc và kéo cô ta ra xa, ngăn cản hành động đó.

Thanh Thanh | Theo Phụ nữ sức khỏe

