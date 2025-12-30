Lợn rừng hung dữ tấn công nhân viên kiểm lâm buộc những người xung quanh liên tục dùng gậy để xua đuổi

Một clip ghi lại cảnh một con lợn rừng tấn công nhân viên kiểm lâm trong một chiến dịch cứu hộ ở Uttar Pradesh, Ấn Độ, đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, làm dấy lên lo ngại về những nguy hiểm mà các nhân viên bảo vệ động vật hoang dã tuyến đầu phải đối mặt.
Phong Lăng | Theo Phụ nữ sức khỏe

