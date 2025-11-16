Phát hiện bé trai 2 tuổi bị nhốt trong xe ô tô trong nhiều giờ người dân địa phương, cảnh sát đã nổ lực giải cứu

Tại khu phố La Favorita, ở trung tâm Bogotá, người dân đã báo cho chính quyền khi thấy một bé trai chỉ mới 2 tuổi ở bên trong một chiếc xe ô tô. Sau cuộc gọi đến đường dây nóng khẩn cấp 123, các nhân viên mặc đồng phục của Phòng Bảo vệ và Dịch vụ Đặc biệt đã đến hiện trường. Với sự hỗ trợ của người dân địa phương, họ đã mở được xe và giải cứu đứa trẻ.

