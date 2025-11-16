Phát hiện bé trai 2 tuổi bị nhốt trong xe ô tô trong nhiều giờ người dân địa phương, cảnh sát đã nổ lực giải cứu

Tại khu phố La Favorita, ở trung tâm Bogotá, người dân đã báo cho chính quyền khi thấy một bé trai chỉ mới 2 tuổi ở bên trong một chiếc xe ô tô. Sau cuộc gọi đến đường dây nóng khẩn cấp 123, các nhân viên mặc đồng phục của Phòng Bảo vệ và Dịch vụ Đặc biệt đã đến hiện trường. Với sự hỗ trợ của người dân địa phương, họ đã mở được xe và giải cứu đứa trẻ.
Video 2 giờ 17 phút trước

Vy Vy | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Phụ huynh "chạy đua" tìm người trông con dịp nghỉ hè Phụ huynh "chạy đua" tìm người trông con dịp nghỉ hè

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Diện trang phục quá "mát mẻ", nữ ca sĩ bị chỉ trích và màn đáp trả gây tranh cãi Diện trang phục quá "mát mẻ", nữ ca sĩ bị chỉ trích và màn đáp trả gây tranh cãi