Vô tình nhìn xuống nước ngư dân rùng mình phát hiện con cá mập trắng khổng lồ bất ngờ lao tới tấn công con mồi

Video ghi lại cảnh tượng ngoạn mục xảy ra vào ngày 5/11 (giờ địa phương) gần đảo Karpathos, nằm ngoài khơi bờ biển Rhodes Hy Lạp. Thủy thủ đoàn trên một chiếc thuyền đánh cá đã phát hiện con cá mập dài gần 5 mét đang lướt qua làn nước trong vắt, chỉ cách con thuyền chưa đến 1 mét.

Thanh Thanh | Theo Phụ nữ sức khỏe

