Vô tình nhìn xuống nước ngư dân rùng mình phát hiện con cá mập trắng khổng lồ bất ngờ lao tới tấn công con mồi

Video ghi lại cảnh tượng ngoạn mục xảy ra vào ngày 5/11 (giờ địa phương) gần đảo Karpathos, nằm ngoài khơi bờ biển Rhodes Hy Lạp. Thủy thủ đoàn trên một chiếc thuyền đánh cá đã phát hiện con cá mập dài gần 5 mét đang lướt qua làn nước trong vắt, chỉ cách con thuyền chưa đến 1 mét.
Video 49 phút trước

Thanh Thanh | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Phụ huynh "chạy đua" tìm người trông con dịp nghỉ hè Phụ huynh "chạy đua" tìm người trông con dịp nghỉ hè

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Diện trang phục quá "mát mẻ", nữ ca sĩ bị chỉ trích và màn đáp trả gây tranh cãi Diện trang phục quá "mát mẻ", nữ ca sĩ bị chỉ trích và màn đáp trả gây tranh cãi