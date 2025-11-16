Tai nạn thương tâm, xe buýt lao xuống vực sâu khiến 37 người tử vong, 24 người khác bị thương

Chiếc xe lao xuống vực sâu gần 213 mét tại một khe núi gần Ocona ở vùng Arequipa, Peru. Những hình ảnh về vụ tai nạn cho thấy chiếc xe buýt nằm nghiêng dưới vực. Có 60 hành khách trên xe buýt khi nó va chạm với xe tải màu trắng, khiến chiếc xe lao ra khỏi đường vào sáng sớm 12/11.

