Top 3 con giáp được Trời thương Phật độ trong 15 ngày cuối tháng 11, Phú Quý hơn người, ví tiền cực căng đầy, qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai

Trong 15 ngày cuối tháng 11, nhờ sự trợ giúp từ Tam Hợp cục nên tuổi Thân thuận lợi trong vấn đề ngoại giao, kinh doanh và nghệ thuật. Gần như bản mệnh sẽ không phải lo lắng quá nhiều về công việc của mình trong thời gian này. Điều đáng mừng là những kế hoạch của bạn sẽ diễn ra như đúng dự định.

Thiên Tài trợ vận nên tài lộc của tuổi Thân vô cùng xán lạn. Là con giáp chăm chỉ không ngại làm thêm giờ nên bạn có thể kiếm được một khoản tiền nhờ công việc ngoài luồng, tuy không nhiều nhưng cũng đủ để bạn trang trải các khoản chi tiêu hàng ngày, cứ gom góp sẽ có thành bạn được quả ngọt.

Trong 15 ngày cuối tháng 11, cục diện Mùi Hợi Bán Hợp sẽ mang đến cho người tuổi Mùi không ít tin vui. Các dự án bạn đang thực hiện nhanh chóng thu về kết quả ban đầu. Thành tích này khiến cho vị thế của bạn trong tập thể trở nên vững chắc hơn hẳn, cơ hội để bạn chuyển mình trong thời điểm này là rất cao.

Ảnh minh họa: Internet

Chưa kể Thực Thần ghé thăm cũng báo hiệu cơn mưa tiền bạc sẽ rơi vào bạn một cách không ngờ tới. Nhất là với người làm nghề tự do, các khoản thu nhập sẽ tăng chóng mặt. Rõ ràng vận may đang đứng về phía con giáp này.

Con giáp tuổi Ngọ

Trong 15 ngày cuối tháng 11, tài tinh che chở nên tuổi Ngọ không phải lo lắng quá nhiều về chuyện tiền bạc. Dù không dư dả đến mức đầy ắp ví nhưng cũng đủ để chi tiêu cho những mục đích cần thiết. Nếu muốn cải thiện tình trạng thu nhập hiện tại, con giáp này cần phải nỗ lực hơn rất nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

Đường tình duyên của tuổi Ngọ cũng thuận buồm xuôi gió nhờ cục diện bán hợp của Ngọ Tuất. Những người đã có nửa kia thì tiếp tục nhận được sự quan tâm và chăm sóc của đối phương. Đôi bên luôn dành cho nhau sự tôn trọng nên tình cảm rất bền vững, khăng khít.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!