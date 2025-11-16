Sau chầu nhậu về, Nguyễn Văn Phúc thấy H., 11 tuổi, đang xem ti vi ở nhà mình nên dụ dỗ em quan hệ tình dục và cho tiền 200.000 đồng. Sau khi bị bắt giữ, Phúc khai nhận thêm trước đó đã thực hiện hành vi quan hệ với một bé gái khác cùng xóm.

Theo thông tin từ báo Dân trí, liên quan vụ việc người đàn ông hiếp dâm 2 đứa trẻ cùng xóm xảy ra ở An Giang, sáng 16/11, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Phúc (41 tuổi, trú tại ấp Vĩnh Tiến, xã Châu Phú) để điều tra về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo nhà chức trách, Phúc khai, lúc 19h ngày 4/11, sau khi đi nhậu về, thấy cháu N.T.K.H (11 tuổi, hàng xóm) đang xem ti vi một mình tại nhà mình nên Phúc đã nảy sinh ý định đồi bại. Phúc dùng lời lẽ ngon ngọt, hứa cho H. 200.000 đồng sau khi H. cho quan hệ tình dục.

Thực hiện hành vi xong, Phúc cho tiền để cháu H. về nhà. Tuy nhiên, toàn bộ hành vi này đã được cháu gái sống cùng nhà Phúc quay lại và sau đó trình báo công an.

Đối tượng Phúc - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ VnExpress, kết quả điều tra của cơ quan công an, ngoài bé gái H., đối tượng Phúc còn bị xác định đã thực hiện hành vi tương tự với một bé gái khác tên N. (13 tuổi), cũng cùng xóm với Phúc.

Cụ thể, đối tượng này đã 4 lần thực hiện hành vi phạm tội xâm hại tình dục với cả 2 cháu bé. Sau mỗi lần thực hiện như vậy, Phúc đều đưa cho 2 cháu bé số tiền là 200.000 đồng.

Phúc ngụy biện về hành vi thú tính của mình rằng do không có vợ nên túng quẫn, khi các cháu qua chơi và gần gũi nên hắn không kiềm chế được.

