Lời khai gây phẫn nộ của người đàn ông xâm hại 2 trẻ em cùng xóm

Đời sống 16/11/2025 14:15

Sau chầu nhậu về, Nguyễn Văn Phúc thấy H., 11 tuổi, đang xem ti vi ở nhà mình nên dụ dỗ em quan hệ tình dục và cho tiền 200.000 đồng. Sau khi bị bắt giữ, Phúc khai nhận thêm trước đó đã thực hiện hành vi quan hệ với một bé gái khác cùng xóm.

Theo thông tin từ báo Dân trí, liên quan vụ việc người đàn ông hiếp dâm 2 đứa trẻ cùng xóm xảy ra ở An Giang, sáng 16/11, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Phúc (41 tuổi, trú tại ấp Vĩnh Tiến, xã Châu Phú) để điều tra về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo nhà chức trách, Phúc khai, lúc 19h ngày 4/11, sau khi đi nhậu về, thấy cháu N.T.K.H (11 tuổi, hàng xóm) đang xem ti vi một mình tại nhà mình nên Phúc đã nảy sinh ý định đồi bại. Phúc dùng lời lẽ ngon ngọt, hứa cho H. 200.000 đồng sau khi H. cho quan hệ tình dục.

Thực hiện hành vi xong, Phúc cho tiền để cháu H. về nhà. Tuy nhiên, toàn bộ hành vi này đã được cháu gái sống cùng nhà Phúc quay lại và sau đó trình báo công an.

Lời khai gây phẫn nộ của người đàn ông xâm hại 2 trẻ em cùng xóm - Ảnh 1
Đối tượng Phúc - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ VnExpress, kết quả điều tra của cơ quan công an, ngoài bé gái H., đối tượng Phúc còn bị xác định đã thực hiện hành vi tương tự với một bé gái khác tên N. (13 tuổi), cũng cùng xóm với Phúc.

Cụ thể, đối tượng này đã 4 lần thực hiện hành vi phạm tội xâm hại tình dục với cả 2 cháu bé. Sau mỗi lần thực hiện như vậy, Phúc đều đưa cho 2 cháu bé số tiền là 200.000 đồng.

Phúc ngụy biện về hành vi thú tính của mình rằng do không có vợ nên túng quẫn, khi các cháu qua chơi và gần gũi nên hắn không kiềm chế được.

Tài xế xe đầu kéo vi phạm nồng độ cồn, tông người đi xe đạp tử vong

Tài xế xe đầu kéo vi phạm nồng độ cồn, tông người đi xe đạp tử vong

Ngày 16/11, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk vẫn đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 26 khiến một người đàn ông tử vong.

Xem thêm
Từ khóa:   xâm hại trẻ em tin moi hiếp dâm

TIN MỚI NHẤT

Lời khai gây phẫn nộ của người đàn ông xâm hại 2 trẻ em cùng xóm

Lời khai gây phẫn nộ của người đàn ông xâm hại 2 trẻ em cùng xóm

Đời sống 21 phút trước
Trong 8 ngày tới (19/11 - 26/11), 3 con giáp chính thức tạm biệt vận đen, Thần Tài báo mộng vàng, không thành đại gia cũng tiền của chất đống

Trong 8 ngày tới (19/11 - 26/11), 3 con giáp chính thức tạm biệt vận đen, Thần Tài báo mộng vàng, không thành đại gia cũng tiền của chất đống

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Top 3 con giáp được Trời thương Phật độ trong 15 ngày cuối tháng 11, Phú Quý hơn người, ví tiền cực căng đầy, qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai

Top 3 con giáp được Trời thương Phật độ trong 15 ngày cuối tháng 11, Phú Quý hơn người, ví tiền cực căng đầy, qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Dịch Dương Thiên Tỉ trở thành 'Ảnh đế' trẻ nhất lịch sử Kim Kê

Dịch Dương Thiên Tỉ trở thành 'Ảnh đế' trẻ nhất lịch sử Kim Kê

Sao quốc tế 1 giờ 52 phút trước
Trời sinh số phú quý, 3 con giáp may mắn hơn người, vàng cất mỏi tay, Nam Tào chấm sổ, đầu tư trúng lớn trong 33 ngày tới

Trời sinh số phú quý, 3 con giáp may mắn hơn người, vàng cất mỏi tay, Nam Tào chấm sổ, đầu tư trúng lớn trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Trúng số độc đắc vào 2 ngày (16/11-17/11), 3 con giáp sự nghiệp như 'gà hóa phượng hoàng', cầu tài như ý, tiền bạc ùa vào nhà

Trúng số độc đắc vào 2 ngày (16/11-17/11), 3 con giáp sự nghiệp như 'gà hóa phượng hoàng', cầu tài như ý, tiền bạc ùa vào nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Tài xế xe đầu kéo vi phạm nồng độ cồn, tông người đi xe đạp tử vong

Tài xế xe đầu kéo vi phạm nồng độ cồn, tông người đi xe đạp tử vong

Đời sống 3 giờ 23 phút trước
Đoàn phim của Vu Chính bị tố nợ lương nhân viên, Trần Triết Viễn chấn thương trong khi quay phim

Đoàn phim của Vu Chính bị tố nợ lương nhân viên, Trần Triết Viễn chấn thương trong khi quay phim

Sao quốc tế 3 giờ 26 phút trước
NÓNG: Học sinh, người trên 65 tuổi ở TP.HCM được miễn phí bảo hiểm y tế

NÓNG: Học sinh, người trên 65 tuổi ở TP.HCM được miễn phí bảo hiểm y tế

Đời sống 3 giờ 33 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 16/11/2025: Tăng cao trong tuần nhưng người mua vẫn lỗ

Giá vàng hôm nay, ngày 16/11/2025: Tăng cao trong tuần nhưng người mua vẫn lỗ

Đời sống 3 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Cháy căn hộ tầng 12 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm cư dân hốt hoảng di tản

Cháy căn hộ tầng 12 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm cư dân hốt hoảng di tản

Giá vàng hôm nay, ngày 16/11/2025: Tăng cao trong tuần nhưng người mua vẫn lỗ

Giá vàng hôm nay, ngày 16/11/2025: Tăng cao trong tuần nhưng người mua vẫn lỗ

Tử vi thứ Hai 17/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ lộc lá đầy tay, tiền vào như nước, Mão - Thân tiền mất tật mang, sự nghiệp lao dốc bất ngờ

Tử vi thứ Hai 17/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ lộc lá đầy tay, tiền vào như nước, Mão - Thân tiền mất tật mang, sự nghiệp lao dốc bất ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tài xế xe đầu kéo vi phạm nồng độ cồn, tông người đi xe đạp tử vong

Tài xế xe đầu kéo vi phạm nồng độ cồn, tông người đi xe đạp tử vong

NÓNG: Học sinh, người trên 65 tuổi ở TP.HCM được miễn phí bảo hiểm y tế

NÓNG: Học sinh, người trên 65 tuổi ở TP.HCM được miễn phí bảo hiểm y tế

Giá vàng hôm nay, ngày 16/11/2025: Tăng cao trong tuần nhưng người mua vẫn lỗ

Giá vàng hôm nay, ngày 16/11/2025: Tăng cao trong tuần nhưng người mua vẫn lỗ

Người phụ nữ tử vong thương tâm trên đường đón cháu đi học về

Người phụ nữ tử vong thương tâm trên đường đón cháu đi học về

Nghẹt thở giải cứu người phụ nữ mắc kẹt trong nhà 7 tầng đang cháy ở Hà Nội

Nghẹt thở giải cứu người phụ nữ mắc kẹt trong nhà 7 tầng đang cháy ở Hà Nội

Thông tin MỚI vụ phát hiện bộ xương người dưới lớp bùn ao cá ở Hải Phòng

Thông tin MỚI vụ phát hiện bộ xương người dưới lớp bùn ao cá ở Hải Phòng